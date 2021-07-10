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В России ответили на планы Киева депортировать 500 тысяч человек из Крыма
В России ответили на планы Киева депортировать 500 тысяч человек из Крыма - РИА Новости, 11.07.2021
В России ответили на планы Киева депортировать 500 тысяч человек из Крыма
Политики и общественные деятели прокомментировали идею украинского вице-премьера Алексея Резникова депортировать граждан России из Крыма после его "возвращения... РИА Новости, 11.07.2021
2021-07-10T18:08
2021-07-11T00:11
россия
александр форманчук
сергей цеков
алексей пушков
республика крым
украина
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Политики и общественные деятели прокомментировали идею украинского вице-премьера Алексея Резникова депортировать граждан России из Крыма после его "возвращения в состав Украины".Резников, который также занимает пост "министра по вопросам реинтеграции оккупированных территорий", заявлял, что в Киеве рассматривают несколько сценариев в отношении 500 тысяч россиян, переехавших в Крым после 2014 года."Примитивные выдумки"Как отметил в разговоре с РИА Новости член Совета Федерации от Крымского региона Сергей Цеков, украинские власти сами не верят в то, что говорят.По его словам, полуостров стал местом притяжения, в том числе и для граждан Украины. В Крым, по данным Цекова, за семь лет переехали жить и работать около ста тысяч украинцев."Фарс и клоунада"В свою очередь, коллега Цекова по Совфеду Алексей Пушков отметил, что украинские чиновники не говорят, как именно они собираются вернуть Крым.Политик с иронией добавил, что, по версии Киева, "возвращение Крыма" произойдет "как-то само по себе". По мнению Пушкова, такой расчет превращает заявления украинских политиков в бессмысленный фарс и политическую клоунаду."Планы сумасшедших"Планы киевских властей по возвращению полуострова не могут воплотиться в жизнь, уверен глава Общественной палаты Крыма Александр Форманчук.Форманчук призвал киевские власти не тратить силы и скудные государственные деньги на разработку сценариев по возвращению Крыма и призвал их заняться чем-нибудь созидательным.
https://ria.ru/20210707/krym-1740352693.html
https://ria.ru/20210709/razval-1740568283.html
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россия, александр форманчук, сергей цеков, алексей пушков, республика крым, украина
В России ответили на планы Киева депортировать 500 тысяч человек из Крыма
18:08 10.07.2021 (обновлено: 00:11 11.07.2021)
 
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Отдыхающие загорают на пляже в Судаке - РИА Новости, 1920, 10.07.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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В Совфеде ответили на планы Украины депортировать 500 тысяч россиян из Крыма

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Политики и общественные деятели прокомментировали идею украинского вице-премьера Алексея Резникова депортировать граждан России из Крыма после его "возвращения в состав Украины".
Резников, который также занимает пост "министра по вопросам реинтеграции оккупированных территорий", заявлял, что в Киеве рассматривают несколько сценариев в отношении 500 тысяч россиян, переехавших в Крым после 2014 года.
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"Примитивные выдумки"

Как отметил в разговоре с РИА Новости член Совета Федерации от Крымского региона Сергей Цеков, украинские власти сами не верят в то, что говорят.

"Их очередные примитивные выдумки не заслуживают абсолютно никакого внимания. Подобная риторика рассчитана для внутреннего пользования и заигрывания с националистами. Киевским властям пора успокоиться. Крым никогда не вернется в чуждую ему Украину", — сказал сенатор.

По его словам, полуостров стал местом притяжения, в том числе и для граждан Украины. В Крым, по данным Цекова, за семь лет переехали жить и работать около ста тысяч украинцев.
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"Фарс и клоунада"

В свою очередь, коллега Цекова по Совфеду Алексей Пушков отметил, что украинские чиновники не говорят, как именно они собираются вернуть Крым.

"Сколько раз в своих мечтах они уже зачищали Донбасс! Присоединяли к Украине Кубань. Вступали в ЕС. И вот теперь готовят план выдворения русских из Крыма", — написал сенатор в Telegram-канале.

Политик с иронией добавил, что, по версии Киева, "возвращение Крыма" произойдет "как-то само по себе". По мнению Пушкова, такой расчет превращает заявления украинских политиков в бессмысленный фарс и политическую клоунаду.
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"Планы сумасшедших"

Планы киевских властей по возвращению полуострова не могут воплотиться в жизнь, уверен глава Общественной палаты Крыма Александр Форманчук.
"Только сумасшедшие могут строить подобные несбыточные планы и сценарии. Крым был, есть и будет российским. Вопрос Крыма Россией решен раз и навсегда исторически. Крым исторически принадлежит России. Это право было отвоевано у Турции в результате серии русско-турецких войн. В составе Украины же Крым оказался совершено случайно в рамках единого союзного государства, когда вопрос о независимости Украины даже близко не стоял", — сказал он РИА Новости.
Форманчук призвал киевские власти не тратить силы и скудные государственные деньги на разработку сценариев по возвращению Крыма и призвал их заняться чем-нибудь созидательным.
 
РоссияАлександр ФорманчукСергей ЦековАлексей ПушковРеспублика КрымУкраина
 
 
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