https://ria.ru/20210710/deportation-1740748801.html

В России ответили на планы Киева депортировать 500 тысяч человек из Крыма

В России ответили на планы Киева депортировать 500 тысяч человек из Крыма - РИА Новости, 11.07.2021

В России ответили на планы Киева депортировать 500 тысяч человек из Крыма

Политики и общественные деятели прокомментировали идею украинского вице-премьера Алексея Резникова депортировать граждан России из Крыма после его "возвращения... РИА Новости, 11.07.2021

2021-07-10T18:08

2021-07-10T18:08

2021-07-11T00:11

россия

александр форманчук

сергей цеков

алексей пушков

республика крым

украина

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Политики и общественные деятели прокомментировали идею украинского вице-премьера Алексея Резникова депортировать граждан России из Крыма после его "возвращения в состав Украины".Резников, который также занимает пост "министра по вопросам реинтеграции оккупированных территорий", заявлял, что в Киеве рассматривают несколько сценариев в отношении 500 тысяч россиян, переехавших в Крым после 2014 года."Примитивные выдумки"Как отметил в разговоре с РИА Новости член Совета Федерации от Крымского региона Сергей Цеков, украинские власти сами не верят в то, что говорят.По его словам, полуостров стал местом притяжения, в том числе и для граждан Украины. В Крым, по данным Цекова, за семь лет переехали жить и работать около ста тысяч украинцев."Фарс и клоунада"В свою очередь, коллега Цекова по Совфеду Алексей Пушков отметил, что украинские чиновники не говорят, как именно они собираются вернуть Крым.Политик с иронией добавил, что, по версии Киева, "возвращение Крыма" произойдет "как-то само по себе". По мнению Пушкова, такой расчет превращает заявления украинских политиков в бессмысленный фарс и политическую клоунаду."Планы сумасшедших"Планы киевских властей по возвращению полуострова не могут воплотиться в жизнь, уверен глава Общественной палаты Крыма Александр Форманчук.Форманчук призвал киевские власти не тратить силы и скудные государственные деньги на разработку сценариев по возвращению Крыма и призвал их заняться чем-нибудь созидательным.

https://ria.ru/20210707/krym-1740352693.html

https://ria.ru/20210709/razval-1740568283.html

https://ria.ru/20210709/vystuplenie-1740624905.html

россия

республика крым

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, александр форманчук, сергей цеков, алексей пушков, республика крым, украина