https://ria.ru/20210710/deportatsiya-1740729472.html
На Украине захотели депортировать россиян из Крыма
На Украине захотели депортировать россиян из Крыма - РИА Новости, 10.07.2021
На Украине захотели депортировать россиян из Крыма
Правительство Украины рассматривает несколько сценариев в отношении российских граждан "после возращения Крыма" в состав страны, в том числе их депортацию. Об... РИА Новости, 10.07.2021
2021-07-10T14:28
2021-07-10T14:28
2021-07-10T18:28
россия
алексей резников
владимир путин
республика крым
оон
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155881/47/1558814736_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_65f9d5dc136c107fe177e5db7d3a79c5.jpg
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Правительство Украины рассматривает несколько сценариев в отношении российских граждан "после возращения Крыма" в состав страны, в том числе их депортацию. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников.По его словам, если эти люди попали в Крым через Чонгар, Каланчак или Чаплинку, то их "выдворят из-за незаконного нахождения на территории Украины".Крым вернулся в состав России в 2014 году после всенародного референдума, однако Украина по-прежнему считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Вместе с тем российские власти неоднократно заявляли, что крымчане проголосовали за воссоединение в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
россия
республика крым
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/155881/47/1558814736_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_5b6b6075e566ee4e03e369317de42f76.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, алексей резников, владимир путин, республика крым, оон, украина, в мире
На Украине захотели депортировать россиян из Крыма
14:28 10.07.2021 (обновлено: 18:28 10.07.2021)
Правительство Украины заявило о плане депортировать 500 тысяч россиян после "возвращения Крыма"