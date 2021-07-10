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На Украине захотели депортировать россиян из Крыма
На Украине захотели депортировать россиян из Крыма - РИА Новости, 10.07.2021
На Украине захотели депортировать россиян из Крыма
Правительство Украины рассматривает несколько сценариев в отношении российских граждан "после возращения Крыма" в состав страны, в том числе их депортацию. Об... РИА Новости, 10.07.2021
2021-07-10T14:28
2021-07-10T18:28
россия
алексей резников
владимир путин
республика крым
оон
украина
в мире
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Правительство Украины рассматривает несколько сценариев в отношении российских граждан "после возращения Крыма" в состав страны, в том числе их депортацию. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников.По его словам, если эти люди попали в Крым через Чонгар, Каланчак или Чаплинку, то их "выдворят из-за незаконного нахождения на территории Украины".Крым вернулся в состав России в 2014 году после всенародного референдума, однако Украина по-прежнему считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Вместе с тем российские власти неоднократно заявляли, что крымчане проголосовали за воссоединение в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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россия, алексей резников, владимир путин, республика крым, оон, украина, в мире
На Украине захотели депортировать россиян из Крыма
14:28 10.07.2021 (обновлено: 18:28 10.07.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАлексей Резников
Алексей Резников - РИА Новости, 1920, 10.07.2021
© РИА Новости / Стрингер
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Правительство Украины заявило о плане депортировать 500 тысяч россиян после "возвращения Крыма"

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Правительство Украины рассматривает несколько сценариев в отношении российских граждан "после возращения Крыма" в состав страны, в том числе их депортацию. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников.

"Идет ассимиляция и вытеснение местного населения и это военное преступление <…> Сегодня там (в Крыму. — Прим. ред.) уже минимум 500 тысяч человек, которые приехали из России", — заявил украинский политик.

По его словам, если эти люди попали в Крым через Чонгар, Каланчак или Чаплинку, то их "выдворят из-за незаконного нахождения на территории Украины".
Крым вернулся в состав России в 2014 году после всенародного референдума, однако Украина по-прежнему считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Вместе с тем российские власти неоднократно заявляли, что крымчане проголосовали за воссоединение в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
 
РоссияАлексей РезниковВладимир ПутинРеспублика КрымООНУкраинаВ мире
 
 
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