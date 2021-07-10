https://ria.ru/20210710/deportatsiya-1740729472.html

На Украине захотели депортировать россиян из Крыма

На Украине захотели депортировать россиян из Крыма - РИА Новости, 10.07.2021

На Украине захотели депортировать россиян из Крыма

Правительство Украины рассматривает несколько сценариев в отношении российских граждан "после возращения Крыма" в состав страны, в том числе их депортацию. Об... РИА Новости, 10.07.2021

2021-07-10T14:28

2021-07-10T14:28

2021-07-10T18:28

россия

алексей резников

владимир путин

республика крым

оон

украина

в мире

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Правительство Украины рассматривает несколько сценариев в отношении российских граждан "после возращения Крыма" в состав страны, в том числе их депортацию. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников.По его словам, если эти люди попали в Крым через Чонгар, Каланчак или Чаплинку, то их "выдворят из-за незаконного нахождения на территории Украины".Крым вернулся в состав России в 2014 году после всенародного референдума, однако Украина по-прежнему считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Вместе с тем российские власти неоднократно заявляли, что крымчане проголосовали за воссоединение в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

россия

республика крым

украина

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, алексей резников, владимир путин, республика крым, оон, украина, в мире