Лучшие фото недели: фестиваль НЛО, прогулка с Достоевским и точка опоры
Участники 47-го ежегодного конкурса Ironman в Калифорнии, где надо пробежать милю, еще столько же проплыть на доске для серфинга и выпить шесть банок пива.
Участники 47-го ежегодного конкурса Ironman в Калифорнии, где надо пробежать милю, еще столько же проплыть на доске для серфинга и выпить шесть банок пива.
Полиция разыскивает пропавших без вести людей на месте оползня в японском городе Атами.
Полиция разыскивает пропавших без вести людей на месте оползня в японском городе Атами.
Нет никакого фокуса в том, чтобы поставить пустую пивную бутылку на кирпич, а вот водрузить наверх телевизор, да так, чтобы пирамида не рухнула, — это уже мастерство. Художника-самоучку Мохаммеда Аль-Шенбари из Газы называют "мастером баланса", он может найти точку опоры для любых предметов.
Нет никакого фокуса в том, чтобы поставить пустую пивную бутылку на кирпич, а вот водрузить наверх телевизор, да так, чтобы пирамида не рухнула, — это уже мастерство. Художника-самоучку Мохаммеда Аль-Шенбари из Газы называют "мастером баланса", он может найти точку опоры для любых предметов.
Человек в костюме инопланетянина на фестивале НЛО в Розуэлле, Нью-Мексико.
Человек в костюме инопланетянина на фестивале НЛО в Розуэлле, Нью-Мексико.
Солдаты патрулируют район Петионвилль после нападения на резиденцию президента Гаити Жовенеля Моиза.
Солдаты патрулируют район Петионвилль после нападения на резиденцию президента Гаити Жовенеля Моиза.
Наполовину затопленный теплоход Palawan Pearl в водах Манильского залива на Филиппинах.
Наполовину затопленный теплоход Palawan Pearl в водах Манильского залива на Филиппинах.
Пляж в поселке Кудепста Хостинского района Сочи после урагана.
Пляж в поселке Кудепста Хостинского района Сочи после урагана.
Женщины на показе мод Chola Pacena в Боливии.
Женщины на показе мод Chola Pacena в Боливии.
Немецкая модель Лорена Рэй на 74-м Каннском кинофестивале.
Участники ежегодной встречи любителей йоги в дюнах Самалаюка, Мексика.
Участники ежегодной встречи любителей йоги в дюнах Самалаюка, Мексика.
Датские болельщики радуются забитому голу во время матча Евро-2020 между Англией и Данией.
Датские болельщики радуются забитому голу во время матча Евро-2020 между Англией и Данией.
Абитуриенты на вступительном экзамене в цирковое училище в Москве.
Болельщики смотрят полуфинальный матч чемпионата Европы по футболу — 2020 между Италией и Испанией в баре в Памплоне.
Болельщики смотрят полуфинальный матч чемпионата Европы по футболу — 2020 между Италией и Испанией в баре в Памплоне.
Показ коллекции купальников Sinesia Karol на неделе пляжной моды Miami Swim Week.
Показ коллекции купальников Sinesia Karol на неделе пляжной моды Miami Swim Week.
Празднование Дня Достоевского в Санкт-Петербурге.
Празднование Дня Достоевского в Санкт-Петербурге.
Муниципальный служащий ездит на авторикше по индийскому городу Ченнаи и напоминает о важности вакцинации от коронавируса.
Муниципальный служащий ездит на авторикше по индийскому городу Ченнаи и напоминает о важности вакцинации от коронавируса.
Посетители крупнейшего в России пункта вакцинации от COVID-19 в московском Гостином дворе.
Посетители крупнейшего в России пункта вакцинации от COVID-19 в московском Гостином дворе.
Девушка у витрины ГУМа на Красной площади.
Тушение лесного пожара на Кипре.
Сторонники бывшего президента ЮАР Джейкоба Зумы возле его дома в Нкандле.
Сторонники бывшего президента ЮАР Джейкоба Зумы возле его дома в Нкандле.
Зрители велогонки "Тур де Франс".
Зрители велогонки "Тур де Франс".
Место крушения самолета Lockheed C-130 филиппинских ВВС под Патикулом.
Место крушения самолета Lockheed C-130 филиппинских ВВС под Патикулом.
Презентация коллекции Christian Dior в Париже.
Владельцы автомобиля Fiat 500 въезжают в порт Генуи для участия в первой международной встрече, посвященной легендарному "мышонку".
Владельцы автомобиля Fiat 500 въезжают в порт Генуи для участия в первой международной встрече, посвященной легендарному "мышонку".
Люди отдыхают в Памплоне.
Медведь пересекает пешеходную зону в Йосемитском национальном парке в Калифорнии.
Медведь пересекает пешеходную зону в Йосемитском национальном парке в Калифорнии.
Пожар после взрыва на химическом заводе в пригороде Бангкока.
Пожар после взрыва на химическом заводе в пригороде Бангкока.
Молодые люди загорают на Майами-Ривер в День независимости США.
Молодые люди загорают на Майами-Ривер в День независимости США.
Праздник Ивана Купалы на Украине.