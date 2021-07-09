Лучшие фото недели: фестиваль НЛО, прогулка с Достоевским и точка опоры

Нет никакого фокуса в том, чтобы поставить пустую пивную бутылку на кирпич, а вот водрузить наверх телевизор, да так, чтобы пирамида не рухнула, — это уже мастерство. Художника-самоучку Мохаммеда Аль-Шенбари из Газы называют "мастером баланса", он может найти точку опоры для любых предметов.