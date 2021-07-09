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Лучшие фото недели: фестиваль НЛО, прогулка с Достоевским и точка опоры
Лучшие фото недели: фестиваль НЛО, прогулка с Достоевским и точка опоры - РИА Новости, 09.07.2021
Лучшие фото недели: фестиваль НЛО, прогулка с Достоевским и точка опоры
Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе. РИА Новости, 09.07.2021
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вакцинация россиян от covid-19
коронавирус covid-19
тур де франс
евро-2020
гостиный двор
праздник ивана купалы
сектор газа
судак
гум
каннский кинофестиваль
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус covid-19, тур де франс, евро-2020, гостиный двор, праздник ивана купалы, сектор газа, судак, гум, каннский кинофестиваль, fiat 500, кипр, москва, нью-мексико, калифорния, гаити, бангкок, генуя, боливия, сочи, юар, япония, индия, майами, таиланд, париж, санкт-петербург, christian dior, украина, филиппины, медведь, мода, взрыв, фото, фото

Лучшие фото недели: фестиваль НЛО, прогулка с Достоевским и точка опоры

11:28 09.07.2021 (обновлено: 14:48 09.07.2021)
 
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
© AFP 2021 / PATRICK T. FALLON

Участники 47-го ежегодного конкурса Ironman в Калифорнии, где надо пробежать милю, еще столько же проплыть на доске для серфинга и выпить шесть банок пива.

Участники 47-го ежегодного конкурса Ironman в Хермоса-Бич, где участники должны пробежать милю, проплыть на доске для серфинга и выпить шесть упаковок пива
1 из 30

Участники 47-го ежегодного конкурса Ironman в Калифорнии, где надо пробежать милю, еще столько же проплыть на доске для серфинга и выпить шесть банок пива.

© AFP 2021 / PATRICK T. FALLON
© AFP 2021 / CHARLY TRIBALLEAU

Полиция разыскивает пропавших без вести людей на месте оползня в японском городе Атами.

Полиция разыскивает пропавших без вести людей на месте оползня в Атами в префектуре Сидзуока. 4 июля 2021 года
2 из 30

Полиция разыскивает пропавших без вести людей на месте оползня в японском городе Атами.

© AFP 2021 / CHARLY TRIBALLEAU
© AFP 2021 / MOHAMMED ABED

Нет никакого фокуса в том, чтобы поставить пустую пивную бутылку на кирпич, а вот водрузить наверх телевизор, да так, чтобы пирамида не рухнула, — это уже мастерство. Художника-самоучку Мохаммеда Аль-Шенбари из Газы называют "мастером баланса", он может найти точку опоры для любых предметов.

Палестинский художник-постановщик демонстрирует свои навыки балансирования предметов друг на друге на развалинах домов
3 из 30

Нет никакого фокуса в том, чтобы поставить пустую пивную бутылку на кирпич, а вот водрузить наверх телевизор, да так, чтобы пирамида не рухнула, — это уже мастерство. Художника-самоучку Мохаммеда Аль-Шенбари из Газы называют "мастером баланса", он может найти точку опоры для любых предметов.

© AFP 2021 / MOHAMMED ABED
© AFP 2021 / PATRICK T. FALLON

Человек в костюме инопланетянина на фестивале НЛО в Розуэлле, Нью-Мексико.

Человек в костюме инопланетянина во время фестиваля НЛО в Розуэлле, штат Нью-Мексико
4 из 30

Человек в костюме инопланетянина на фестивале НЛО в Розуэлле, Нью-Мексико.

© AFP 2021 / PATRICK T. FALLON
© AP Photo / Joseph Odelyn

Солдаты патрулируют район Петионвилль после нападения на резиденцию президента Гаити Жовенеля Моиза.

Солдаты патрулируют район Петион Вилль после нападения на резиденцию главы Гаити Жовенеля Моиза
5 из 30

Солдаты патрулируют район Петионвилль после нападения на резиденцию президента Гаити Жовенеля Моиза.

© AP Photo / Joseph Odelyn
© AP Photo / Aaron Favila

Наполовину затопленный теплоход Palawan Pearl в водах Манильского залива на Филиппинах.

Наполовину затопленный теплоход Palawan Pearl в водах Манильского залива на Филиппинах
6 из 30

Наполовину затопленный теплоход Palawan Pearl в водах Манильского залива на Филиппинах.

© AP Photo / Aaron Favila
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Пляж в поселке Кудепста Хостинского района Сочи после урагана.

Девушки на набережной подтопленного пляжа в поселке Кудепста Хостинского района Сочи
7 из 30

Пляж в поселке Кудепста Хостинского района Сочи после урагана.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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© AP Photo / Juan Karita

Женщины на показе мод Chola Pacena в Боливии.

Женщины на показе мод Chola Pacena в Ла-Пасе, Боливия
8 из 30

Женщины на показе мод Chola Pacena в Боливии.

© AP Photo / Juan Karita
© REUTERS / Johanna Geron

Немецкая модель Лорена Рэй на 74-м Каннском кинофестивале.

Немецкая модель Лорена Рэй на 74-м Каннском кинофестивале
9 из 30

Немецкая модель Лорена Рэй на 74-м Каннском кинофестивале.

© REUTERS / Johanna Geron
© AP Photo / Christian Chavez

Участники ежегодной встречи любителей йоги в дюнах Самалаюка, Мексика.

Люди принимают участие в 6-м ежегодном собрании по йоге в дюнах Самалаюка, на окраине Сьюдад-Хуареса, Мексика
10 из 30

Участники ежегодной встречи любителей йоги в дюнах Самалаюка, Мексика.

© AP Photo / Christian Chavez
© AFP 2021 / Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix

Датские болельщики радуются забитому голу во время матча Евро-2020 между Англией и Данией.

Датские болельщики радуются забитому голу во время просмотра футбольного матча ЕВРО-2020 между Англией и Данией
11 из 30

Датские болельщики радуются забитому голу во время матча Евро-2020 между Англией и Данией.

© AFP 2021 / Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix
© AFP 2021 / Natalia Kolesnikova

Абитуриенты на вступительном экзамене в цирковое училище в Москве.

Абитуриенты во время вступительного экзамена в цирковое училище Москвы
12 из 30

Абитуриенты на вступительном экзамене в цирковое училище в Москве.

© AFP 2021 / Natalia Kolesnikova
© AP Photo / Alvaro Barrientos

Болельщики смотрят полуфинальный матч чемпионата Европы по футболу — 2020 между Италией и Испанией в баре в Памплоне.

Испанские болельщики во время просмотра полуфинального матча чемпионата Европы по футболу 2020 между Италией и Испанией в баре в Памплоне
13 из 30

Болельщики смотрят полуфинальный матч чемпионата Европы по футболу — 2020 между Италией и Испанией в баре в Памплоне.

© AP Photo / Alvaro Barrientos
© AFP 2021 / Getty Images North America / Fernanda Calfat

Показ коллекции купальников Sinesia Karol на неделе пляжной моды Miami Swim Week.

Модели во время показа коллекции купальников Sinesia Karol в рамках недели пляжной моды Miami Swim Week
14 из 30

Показ коллекции купальников Sinesia Karol на неделе пляжной моды Miami Swim Week.

© AFP 2021 / Getty Images North America / Fernanda Calfat
© AP Photo / Dmitri Lovetsky

Празднование Дня Достоевского в Санкт-Петербурге.

Празднование Дня Достоевского в Санкт-Петербурге
15 из 30

Празднование Дня Достоевского в Санкт-Петербурге.

© AP Photo / Dmitri Lovetsky
© AFP 2021 / Arun Sankar

Муниципальный служащий ездит на авторикше по индийскому городу Ченнаи и напоминает о важности вакцинации от коронавируса.

Муниципальный работник на авторикше в Ченнаи, Индия
16 из 30

Муниципальный служащий ездит на авторикше по индийскому городу Ченнаи и напоминает о важности вакцинации от коронавируса.

© AFP 2021 / Arun Sankar
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Посетители крупнейшего в России пункта вакцинации от COVID-19 в московском Гостином дворе.

Посетители и медицинские сотрудники в центре вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе в Москве
17 из 30

Посетители крупнейшего в России пункта вакцинации от COVID-19 в московском Гостином дворе.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Девушка у витрины ГУМа на Красной площади.

Девушка у витрины ГУМа на Красной площади в Москве
18 из 30

Девушка у витрины ГУМа на Красной площади.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© AFP 2021 / Georgios Lefkou Papapetrou

Тушение лесного пожара на Кипре.

Тушение пожара на Кипре
19 из 30

Тушение лесного пожара на Кипре.

© AFP 2021 / Georgios Lefkou Papapetrou
© AP Photo

Сторонники бывшего президента ЮАР Джейкоба Зумы возле его дома в Нкандле.

Сторонники бывшего президента Джейкоба Зумы возле его дома в Нкандле
20 из 30

Сторонники бывшего президента ЮАР Джейкоба Зумы возле его дома в Нкандле.

© AP Photo
© AP Photo / Daniel Cole

Зрители велогонки "Тур де Франс".

Зрители велогонки Тур де Франс во Франции
21 из 30

Зрители велогонки "Тур де Франс".

© AP Photo / Daniel Cole
© REUTERS / Joint Task Force Sulu

Место крушения самолета Lockheed C-130 филиппинских ВВС под Патикулом.

Место крушения самолета Lockheed C-130 ВВС Филиппин под Патикулом
22 из 30

Место крушения самолета Lockheed C-130 филиппинских ВВС под Патикулом.

© REUTERS / Joint Task Force Sulu
© AFP 2021 / Stephane de Sakutin

Презентация коллекции Christian Dior в Париже.

Презентация коллекции от Christian Dior в Париже
23 из 30

Презентация коллекции Christian Dior в Париже.

© AFP 2021 / Stephane de Sakutin
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДевушка загорает на пляже в Судаке.
Девушка загорает на пляже в Судаке
24 из 30
Девушка загорает на пляже в Судаке.
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© AFP 2021 / Marco Bertorello

Владельцы автомобиля Fiat 500 въезжают в порт Генуи для участия в первой международной встрече, посвященной легендарному "мышонку".

Владельцы автомобиля Fiat 500 въезжают в порт в Генуе для участия в 1-й Международной встрече, посвященной Fiat 500
25 из 30

Владельцы автомобиля Fiat 500 въезжают в порт Генуи для участия в первой международной встрече, посвященной легендарному "мышонку".

© AFP 2021 / Marco Bertorello
© REUTERS / Susana Vera

Люди отдыхают в Памплоне.

Люди отдыхают в Памплоне, Испания
26 из 30

Люди отдыхают в Памплоне.

© REUTERS / Susana Vera
© REUTERS / Tracy Barbutes

Медведь пересекает пешеходную зону в Йосемитском национальном парке в Калифорнии.

Медведь переходит дорогу в Йосемитском национальном парке. Калифорния, США
27 из 30

Медведь пересекает пешеходную зону в Йосемитском национальном парке в Калифорнии.

© REUTERS / Tracy Barbutes
© AP Photo

Пожар после взрыва на химическом заводе в пригороде Бангкока.

Пожар на месте взрыва в провинции Самут Пракане, Таиланд
28 из 30

Пожар после взрыва на химическом заводе в пригороде Бангкока.

© AP Photo
© AP Photo / Rebecca Blackwell

Молодые люди загорают на Майами-Ривер в День независимости США.

Молодые люди загорают на реке Майами в День Независимости США
29 из 30

Молодые люди загорают на Майами-Ривер в День независимости США.

© AP Photo / Rebecca Blackwell
© AFP 2021 / Sergei Supinsky

Праздник Ивана Купалы на Украине.

Празднование Ивана Купалы на Украине
30 из 30

Праздник Ивана Купалы на Украине.

© AFP 2021 / Sergei Supinsky
 
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