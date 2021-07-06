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Хорошие новости
https://ria.ru/20210706/robot-1740101970.html
В МФЦ Екатеринбурга человекоподобный робот поможет получать госуслуги
В МФЦ Екатеринбурга человекоподобный робот поможет получать госуслуги - РИА Новости, 06.07.2021
В МФЦ Екатеринбурга человекоподобный робот поможет получать госуслуги
Человекоподобный робот, созданный российской компанией Promobot, начнет работу в новом центральном офисе многофункционального центра "Мои документы" в... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T14:45
2021-07-06T15:25
хорошие новости
россия
promobot
екатеринбург
технологии
общество
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Человекоподобный робот, созданный российской компанией Promobot, начнет работу в новом центральном офисе многофункционального центра "Мои документы" в Екатеринбурге осенью 2021 года, сообщили РИА Новости во вторник в компании Promobot."Это первый в России случай, когда робот-двойник мужского пола заменяет специалиста по оказанию госуслуг", - сказали в компании.Робот представляет собой полностью антропоморфную машину. Он копирует эмоции человека: может двигать глазами, бровями, губами и другими "мышцами", общаться и отвечать на вопросы. Технология, разработанная в Promobot, а также запатентованная компанией конструкция позволяют воспроизводить более 600 вариантов микромимики человека. Специалисты Promobot также использовали свою технологию создания искусственной кожи.Прототипом внешности робота стал основатель и председатель совета директоров Promobot Алексей Южаков. С него снимали силиконовые слепки 11 раз: чтобы получить один слепок, нужно сидеть неподвижно в течение нескольких часов."После "маску" оцифровывали в 3D-модели и там "рисовали" для нее мимику. Но лица роботов всегда получаются шире - силикон толще человеческой кожи - и взрослее, потому что нет тонуса мышц", - отметили в компании.Робот самостоятельно принимает посетителей МФЦ — клиент лишь подходит к свободному окну, где его встречает автоматизированный специалист. Вокруг робота создана целая экосистема: машина подключена к другим устройствам и сервисам. Так, робот сканирует документы (паспорт, свидетельство о рождении, водительские права, нотариальные доверенности), затем, на основании типа документа, формирует заявление. Посетитель подписывает заявление, робот его сканирует и отправляет в информационную систему МФЦ."Он сможет проконсультировать, например, как поменять паспорт: распечатает памятку о том, какие документы нужно принести. Талоны напечатает. В целом это ускорение процесса. Опыт Москвы показал, что даже пенсионеры справляются с ним: они понимают, что робот не просто так стоит, подходят к нему", - рассказал РИА Новости региональный представитель компании Promobot Роман Комиссаров.
https://ria.ru/20210518/robot-1732748432.html
https://ria.ru/20210525/robot-1733818478.html
https://realty.ria.ru/20210705/ekaterinburg-1739910367.html
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россия, promobot, екатеринбург, технологии, общество
В МФЦ Екатеринбурга человекоподобный робот поможет получать госуслуги
14:45 06.07.2021 (обновлено: 15:25 06.07.2021)
 
© Фото : компания "Промобот"Человекоподобный робот, созданный российской компанией Promobot
Человекоподобный робот, созданный российской компанией Promobot - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© Фото : компания "Промобот"

В МФЦ Екатеринбурга робот-двойник человека поможет в получении госуслуг

Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Человекоподобный робот, созданный российской компанией Promobot, начнет работу в новом центральном офисе многофункционального центра "Мои документы" в Екатеринбурге осенью 2021 года, сообщили РИА Новости во вторник в компании Promobot.
"Это первый в России случай, когда робот-двойник мужского пола заменяет специалиста по оказанию госуслуг", - сказали в компании.
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Робот представляет собой полностью антропоморфную машину. Он копирует эмоции человека: может двигать глазами, бровями, губами и другими "мышцами", общаться и отвечать на вопросы. Технология, разработанная в Promobot, а также запатентованная компанией конструкция позволяют воспроизводить более 600 вариантов микромимики человека. Специалисты Promobot также использовали свою технологию создания искусственной кожи.
Прототипом внешности робота стал основатель и председатель совета директоров Promobot Алексей Южаков. С него снимали силиконовые слепки 11 раз: чтобы получить один слепок, нужно сидеть неподвижно в течение нескольких часов.
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"После "маску" оцифровывали в 3D-модели и там "рисовали" для нее мимику. Но лица роботов всегда получаются шире - силикон толще человеческой кожи - и взрослее, потому что нет тонуса мышц", - отметили в компании.
Робот самостоятельно принимает посетителей МФЦ — клиент лишь подходит к свободному окну, где его встречает автоматизированный специалист. Вокруг робота создана целая экосистема: машина подключена к другим устройствам и сервисам. Так, робот сканирует документы (паспорт, свидетельство о рождении, водительские права, нотариальные доверенности), затем, на основании типа документа, формирует заявление. Посетитель подписывает заявление, робот его сканирует и отправляет в информационную систему МФЦ.
"Он сможет проконсультировать, например, как поменять паспорт: распечатает памятку о том, какие документы нужно принести. Талоны напечатает. В целом это ускорение процесса. Опыт Москвы показал, что даже пенсионеры справляются с ним: они понимают, что робот не просто так стоит, подходят к нему", - рассказал РИА Новости региональный представитель компании Promobot Роман Комиссаров.
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