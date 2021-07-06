https://ria.ru/20210706/puteshestviya-1740141242.html

Туроператоры назвали самые популярные экскурсионные направления

Туроператоры назвали самые популярные экскурсионные направления - РИА Новости, 06.07.2021

Туроператоры назвали самые популярные экскурсионные направления

Туроператоры назвали самые востребованные экскурсионные маршруты в 2021 году, сообщает АТОР. РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T19:35

2021-07-06T19:35

2021-07-06T19:35

туризм

отдых в россии 2021 летом

туризм

северный кавказ

ассоциация туроператоров россии (атор)

новости - туризм

прибалтика

республика дагестан

нижний новгород

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Туроператоры назвали самые востребованные экскурсионные маршруты в 2021 году, сообщает АТОР.Летом не менее 80 процентов отдыхающих выбирают пляжные туры. Экскурсионные поездки интересуют не более 15 процентов путешественников.По данным пяти крупнейших туроператоров, самые популярные направления — Санкт-Петербург, Калининград, Карелия, города Золотого кольца и Татарстан.Поездки в Северную столицу выбирают до четверти отпускников. Прибалтика и города Золотого кольца интересуют примерно 15 процентов покупателей. При этом каждый десятый хотел бы отправиться в экскурсионный тур в Крым.Глубина продаж большинства поездок по достопримечательностям — от трех до тридцати дней. Лишь дальнемагистральные направления — Алтай, Байкал, Камчатку, Сахалин — бронируют за четыре-пять месяцев.Состав участников экскурсионных туров в этом году значительно помолодел, отмечают участники рынка. Кроме того, туда начали ездить семейные пары. И если на Сахалин едут в основном молодые туристы — в среднем, до 34 лет, — то Калининград и Казань привлекает более возрастную аудиторию: значительному числу путешественников больше 45 лет.Среди набирающих популярность новых направлений туроператоры называют Дагестан и Нижний Новгород.

https://ria.ru/20210706/dostoprimechatelnosti-1739869937.html

https://ria.ru/20210515/kruiz-1731754809.html

северный кавказ

прибалтика

нижний новгород

калининград

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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