https://ria.ru/20210706/puteshestviya-1740141242.html
Туроператоры назвали самые популярные экскурсионные направления
Туроператоры назвали самые популярные экскурсионные направления - РИА Новости, 06.07.2021
Туроператоры назвали самые популярные экскурсионные направления
Туроператоры назвали самые востребованные экскурсионные маршруты в 2021 году, сообщает АТОР. РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T19:35
2021-07-06T19:35
2021-07-06T19:35
туризм
отдых в россии 2021 летом
туризм
северный кавказ
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
прибалтика
республика дагестан
нижний новгород
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Туроператоры назвали самые востребованные экскурсионные маршруты в 2021 году, сообщает АТОР.Летом не менее 80 процентов отдыхающих выбирают пляжные туры. Экскурсионные поездки интересуют не более 15 процентов путешественников.По данным пяти крупнейших туроператоров, самые популярные направления — Санкт-Петербург, Калининград, Карелия, города Золотого кольца и Татарстан.Поездки в Северную столицу выбирают до четверти отпускников. Прибалтика и города Золотого кольца интересуют примерно 15 процентов покупателей. При этом каждый десятый хотел бы отправиться в экскурсионный тур в Крым.Глубина продаж большинства поездок по достопримечательностям — от трех до тридцати дней. Лишь дальнемагистральные направления — Алтай, Байкал, Камчатку, Сахалин — бронируют за четыре-пять месяцев.Состав участников экскурсионных туров в этом году значительно помолодел, отмечают участники рынка. Кроме того, туда начали ездить семейные пары. И если на Сахалин едут в основном молодые туристы — в среднем, до 34 лет, — то Калининград и Казань привлекает более возрастную аудиторию: значительному числу путешественников больше 45 лет.Среди набирающих популярность новых направлений туроператоры называют Дагестан и Нижний Новгород.
https://ria.ru/20210706/dostoprimechatelnosti-1739869937.html
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РИА Новости
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отдых в россии 2021 летом, туризм, северный кавказ, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, прибалтика, республика дагестан, нижний новгород, калининград, казань
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости.
Туроператоры назвали самые востребованные экскурсионные маршруты в 2021 году, сообщает
АТОР.
Летом не менее 80 процентов отдыхающих выбирают пляжные туры. Экскурсионные поездки интересуют не более 15 процентов путешественников.
По данным пяти крупнейших туроператоров, самые популярные направления — Санкт-Петербург, Калининград, Карелия, города Золотого кольца и Татарстан.
Поездки в Северную столицу выбирают до четверти отпускников. Прибалтика и города Золотого кольца интересуют примерно 15 процентов покупателей. При этом каждый десятый хотел бы отправиться в экскурсионный тур в Крым.
Глубина продаж большинства поездок по достопримечательностям — от трех до тридцати дней. Лишь дальнемагистральные направления — Алтай, Байкал, Камчатку, Сахалин — бронируют за четыре-пять месяцев.
Состав участников экскурсионных туров в этом году значительно помолодел, отмечают участники рынка. Кроме того, туда начали ездить семейные пары. И если на Сахалин едут в основном молодые туристы — в среднем, до 34 лет, — то Калининград и Казань привлекает более возрастную аудиторию: значительному числу путешественников больше 45 лет.
Среди набирающих популярность новых направлений туроператоры называют Дагестан и Нижний Новгород.