https://ria.ru/20210706/prazdnik-1740041711.html

Буддисты России и мира празднуют 86-летие далай-ламы

Буддисты России и мира празднуют 86-летие далай-ламы - РИА Новости, 06.07.2021

Буддисты России и мира празднуют 86-летие далай-ламы

Далай-ламе XIV Тэнзину Гьяцо исполняется во вторник 86 лет. Из-за пандемии COVID-19 он уже второй год живет в изоляции в своей индийской резиденции в Дхарамсале РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T09:50

2021-07-06T09:50

2021-07-06T11:28

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религия и мировоззрение

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поволжье

буда бадмаев

елизавета петровна (императрица)

далай-лама xiv (тэнзин гьяцо)

снг

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МОСКВА, 6 июл – РИА Новости, Ольга Липич. Далай-ламе XIV Тэнзину Гьяцо исполняется во вторник 86 лет. Из-за пандемии COVID-19 он уже второй год живет в изоляции в своей индийской резиденции в Дхарамсале - и день рождения всемирно известного духовного лидера буддизма его последователи в Индии, России и других странах мира отметят онлайн.Полтора года в изоляции"Его святейшество далай-лама всегда говорит, что он простой буддийский монах. Будучи монахом, он не празднует день рождения так, как это делаем мы, миряне. Но для людей во всем мире это настоящий праздник. Этот день будут отмечать не только верующие буддисты, но и все его последователи и почитатели", - сказал РИА Новости почетный представитель далай-ламы в России, Монголии и странах СНГ, верховный лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче.Обычно 6 июля в Дхарамсале – городе на севере Индии, в предгорьях Гималаев, где уже более 60 лет живет далай-лама, - Центральная тибетская администрация и местное тибетское сообщество собираются на торжество по случаю дня рождения духовного лидера."В этом году в связи с пандемией массовые собрания запрещены. Вместо этого по всему миру запланированы онлайн-мероприятия. Их проводят самые разные группы и организации. Думаю, у таких онлайн-мероприятий есть даже определенное преимущество перед традиционными торжествами в Дхарамсале, ведь в них может участвовать гораздо больше людей", - отметил Ринпоче.Сам же далай-лама в связи с пандемией, по его словам, "уже более полутора лет живет в изоляции в своей резиденции"."Все его учения и публичные лекции проводятся в онлайн-формате. Мы очень рады, что благодаря современным технологиям можем общаться с его святейшеством несмотря на существующие ограничения. И, конечно, мы надеемся, что в ближайшем будущем вновь сможем собираться все вместе, как делали это прежде", - добавил представитель далай-ламы в России, Монголии и странах СНГ.По его словам, "настоящее благословение, что на Земле в наше время живет такой человек, который приложил столько усилий для продвижения мира, межконфессионального согласия, для защиты экологии, для сохранения, возрождения и укрепления древнеиндийской мысли... философии ненасилия, покоя, мира".Счастье в любые временаВсе желающие разделить празднование 86-летия далай-ламы на русском языке приглашаются на посвященную этому событию официальную страницу фонда "Сохраним Тибет". Фонд под духовным руководством представителя далай-ламы и верховного ламы Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче, а также Центр тибетской культуры и информации выступили главными организаторами онлайн-торжеств в России.В программе праздника с 08.00 мск - прямая трансляция ритуала сангсоль, подношения буддийским божествам, а затем торжественного выноса портрета далай-ламы XIV из его резиденции в главном храме (хуруле) Калмыкии "Золотая обитель Будды Шакьямуни" и установление его на троне в молитвенном зале. На 09.00 мск в хуруле запланирован праздничный молебен о долголетии далай-ламы.Днем начнутся главные культурные мероприятия праздника. Так, в 14.00 и в 19.30 мск пройдет премьера на русском языке нового американского документального фильма "Миссия – радость. Найти счастье в тяжелые времена". Это история дружбы между далай-ламой и архиепископом Десмондом Туту из Южной Африки – первым чернокожим архиепископом Кейптауна и Йоханнесбурга. Он на несколько лет старше буддийского духовного лидера (родился в 1931 году), один из самых известных борцов за права человека в ЮАР, и в 1984 году за усилия по искоренению апартеида стал лауреатом Нобелевской премии мира (на несколько лет раньше далай-ламы, получившего ее в 1989 году). Обладатель премии "Оскар" режиссер Луи Психойос вдохновился на создание картины бестселлером о дружбе буддийского и христианского лидеров "Книга радости", который также уже опубликован на русском языке."Это будут два первых и, скорее всего, единственных показа фильма в России - до тех пор, пока он не будет официально выпущен на других языках в последующие годы… Фильм расскажет о том, как общаются друг с другом два необыкновенных человека. Это люди, которые посвятили свои жизни благополучию всего человечества… За их дружбой не дипломатия, а искренность сердца. В их дружбе много смеха, шуток, детских забав. Мы сможем научиться у этих двух людей важности любви, доброты, уважения, терпения, терпимости, сострадания", - отметил Тэло Тулку Ринпоче.На 16.00 мск организаторы онлайн-праздника наметили презентацию переведенной на русский язык свежей биографии буддийского духовного лидера "Далай-лама – необыкновенная жизнь". Ее написал магистр востоковедения Оксфордского университета Александр Норман, более 30 лет знакомый с далай-ламой. На вопросы зрителей в ходе последующей онлайн-встречи ответит Тэло Тулку Ринпоче.Кроме того, на протяжении всего дня рождения далай-ламы желающие могут смотреть премьеру документального фильма Романа Сухоставского "Счастье" (часть 2), знакомиться с эксклюзивными интервью известных буддийских учителей о далай-ламе и отправлять ему онлайн-поздравления.Подарок - практика сострадания"У нас пока все закрыто, но похоже, что ограничения понемногу снимают. Люди уже могут куда-то выходить. Но нельзя собираться большими группами. Так что вряд ли у нас будут массовые торжества, такие как раньше. Но небольшими группами люди, конечно, будут праздновать", - отмечает на официальном сайте "Сохраним Тибет" руководитель расположенной в индийской Дхарамсале Библиотеки тибетских трудов и архивов, а в прошлом личный переводчик далай-ламы геше (ученая степень в буддизме) Лхакдор.По его словам, наилучший способ поздравить и отблагодарить наставника – это не деньги или другие вещи, а "практика того, чему он учит"."Его Святейшество всегда говорит: "Вы оказываете мне знаки почтения, вы даже называете меня воплощением Авалокитешвары (Будды Сострадания – прим. ред.), но посмотрите на меня – у меня только две руки… Поэтому, если вы почитаете меня, если вы питаете ко мне любовь, станьте моими руками!" Вы можете стать его руками", - отмечает геше Лхакдор.Биография далай-ламыБуддисты считают далай-ламу (в переводе — "океан-учитель") воплощением Авалокитешвары — Будды Сострадания. Далай-лама XIV (Лхамо Дхондруб, впоследствии Тензин Гьяцо) родился 6 июля 1935 года в деревушке Такцер на северо-востоке Тибета. В 1937 году он был признан реинкарнацией своего предшественника — далай-ламы XIII, а в 1940 возведен на престол.После включения Тибета в состав Китая далай-лама XIV в 1959 году был вынужден бежать в Индию. Его резиденция расположена в городе Дхарамсала в северном штате Химачал-Прадеш, в предгорьях Гималаев. Там же обосновалось "тибетское правительство в изгнании". За просветительскую деятельность в разных станах и миротворческие усилия далай-лама был удостоен в 1989 году Нобелевской премии мира.Россию далай-лама XIV посещал несколько раз с краткосрочными поездками. Последняя из них, в Калмыкию в 2004 году, была однодневной. В последующие годы российские буддисты неоднократно выражали надежду в скором времени увидеть далай-ламу в своих регионах с более продолжительным визитом. Однако вопрос пока не удается решить, поскольку визиты духовного лидера Тибета в другие страны сопровождают ноты протеста со стороны Китая. Даже после того, как весной 2011 года далай-лама XIV сложил с себя политические полномочия главы "тибетского правительства в изгнании", Пекин обвиняет его в стремлении добиться отделения Тибета от Китая.История буддизма в РоссииБуддизм — древнейшая мировая и одна из основных четырех традиционных религий России (признана в 1741 году указом Елизаветы Петровны). Сегодня в стране свыше 1 миллиона ее последователей. Наибольшая волна распространения буддизма в России была отмечена в XVI-XVII веках — среди калмыков, пришедших из западной Монголии через Сибирь в Поволжье, и бурят. Эти народы приняли буддизм тибетской школы Гелуг, главой которой и является далай-лама.Особенно тесной связь с далай-ламой стала при последнем российском императоре Николае II, когда при дворе возрос интерес к философии буддизма и тибетской медицине. Российская империя первой из европейских стран установила дипломатические отношения с Тибетом, руководимым тогда далай-ламой XIII (они были прерваны после революции в России). А в столице Санкт-Петербурге был построен первый в Европе дацан.По словам настоятеля Петербургского дацана Гунзэчойнэй ширээтэ ламы Буды Бадмаева (Буддийская традиционная сангха России), родоначальниками буддизма в Европе были именно российские буддисты.

https://ria.ru/20210706/dalay-1739994803.html

https://ria.ru/20200817/1575907206.html

https://ria.ru/20210610/predmety-1736471510.html

https://ria.ru/20180602/1521859472.html

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религиозные праздники, россия, поволжье, буда бадмаев, елизавета петровна (императрица), далай-лама xiv (тэнзин гьяцо), снг, оксфордский университет, монголия, справки