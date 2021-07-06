https://ria.ru/20210706/lenoblast-1740058002.html
Ленобласть вошла в ТОП-20 регионов с эффективной промполитикой
Ленобласть вошла в ТОП-20 регионов с эффективной промполитикой - РИА Новости, 06.07.2021
Ленобласть вошла в ТОП-20 регионов с эффективной промполитикой
Ленинградская область вошла в ТОП-20 регионов с эффективной реализацией промышленной политики, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T11:06
2021-07-06T11:06
2021-07-06T11:06
ленинградская область
иннопром
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл — РИА Новости. Ленинградская область вошла в ТОП-20 регионов с эффективной реализацией промышленной политики, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации со ссылкой на результаты рейтинга за 2020 год, презентованного министерством промышленности и торговли России в рамках Международной промышленной выставки "ИННОПРОМ-2021".По его словам, Ленинградская область заняла 14 место. Рейтинг разработан Минпромторгом России для анализа реализации региональной промышленной политики, определения эффективности применяемых инструментов государственной поддержки и определения лучших практик. Регионы оцениваются по четырем показателям: экономическое развитие региона, взаимодействие с профильным федеральным министерством, развитие нормативно-правовой базы субъектов и региональные меры поддержки промышленности, а деловая активность, молодежная политика и промышленный туризм."Индекс промышленного производства в Ленинградской области составил 98,6%, что соответствовало общероссийской характеристике промышленности. Индекс в обрабатывающих производствах по итогам прошлого года составил 100,2%. При этом, по итогам пяти месяцев 2021 год рост индекса составил 106,3%", — сказал собеседник агентства..Он отметил, что в прошлом году был принят областной закон о специальных инвестиционных контрактах – СПИК 2.0. Инвестор, внедряющий современные технологии из перечня, утвержденного правительством России, получает налоговые льготы на прибыль и на имущество. Еще один наш закон – о региональном инвестиционном проекте (РИП) стимулирует создание новых промышленных предприятий и расширение действующих. Объем вложений для РИП начинается от 50 миллионов рублей, а налог на прибыль снижен до 10%.
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иннопром, ленинградская область
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл — РИА Новости
. Ленинградская область
вошла в ТОП-20 регионов с эффективной реализацией промышленной политики, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации со ссылкой на результаты рейтинга за 2020 год, презентованного министерством промышленности и торговли России в рамках Международной промышленной выставки "ИННОПРОМ-2021".
По его словам, Ленинградская область заняла 14 место. Рейтинг разработан Минпромторгом России для анализа реализации региональной промышленной политики, определения эффективности применяемых инструментов государственной поддержки и определения лучших практик. Регионы оцениваются по четырем показателям: экономическое развитие региона, взаимодействие с профильным федеральным министерством, развитие нормативно-правовой базы субъектов и региональные меры поддержки промышленности, а деловая активность, молодежная политика и промышленный туризм.
"Индекс промышленного производства в Ленинградской области составил 98,6%, что соответствовало общероссийской характеристике промышленности. Индекс в обрабатывающих производствах по итогам прошлого года составил 100,2%. При этом, по итогам пяти месяцев 2021 год рост индекса составил 106,3%", — сказал собеседник агентства..
Он отметил, что в прошлом году был принят областной закон о специальных инвестиционных контрактах – СПИК 2.0. Инвестор, внедряющий современные технологии из перечня, утвержденного правительством России, получает налоговые льготы на прибыль и на имущество. Еще один наш закон – о региональном инвестиционном проекте (РИП) стимулирует создание новых промышленных предприятий и расширение действующих. Объем вложений для РИП начинается от 50 миллионов рублей, а налог на прибыль снижен до 10%.