https://ria.ru/20210706/karabakh-1740164154.html
В Баку заявили о ранении своего военнослужащего в Карабахе
В Баку заявили о ранении своего военнослужащего в Карабахе - РИА Новости, 06.07.2021
В Баку заявили о ранении своего военнослужащего в Карабахе
Азербайджанский военнослужащий ранен в результате нарушения режима прекращения огня в Карабахе, Баку проинформировал об этом командование российских... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T19:24
2021-07-06T19:24
2021-07-06T19:24
ситуация в нагорном карабахе
минобороны азербайджана
нагорный карабах
баку
азербайджан
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БАКУ, 6 июл - РИА Новости. Азербайджанский военнослужащий ранен в результате нарушения режима прекращения огня в Карабахе, Баку проинформировал об этом командование российских миротворцев."Шестого июля около 17.50 незаконные армянские вооруженные отряды, находящиеся на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворческие силы, подвергли обстрелу подразделения Азербайджанской армии, дислоцированные в направлении села Алиагалы Агдамского района", - говорится в заявлении минобороны Азербайджана.Уточняется, что был ранен старший гизирь (прапорщик) Сакит Ахлиман оглы Дадашов, который был привлечен к работам по благоустройству дорог."Раненому оказана первая медицинская помощь, он был эвакуирован в военный госпиталь. Командование российских миротворческих сил и Турецко-российский совместный мониторинговый центр были проинформированы с целью проведения расследования инцидента", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20210625/aliev-1738612289.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210626/azerbaydzhan-1738748578.html
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минобороны азербайджана, нагорный карабах, баку, азербайджан, в мире
В Баку заявили о ранении своего военнослужащего в Карабахе
В Баку заявили о ранении азербайджанского военнослужащего при обстреле в Карабахе