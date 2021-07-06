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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20210706/karabakh-1740164154.html
В Баку заявили о ранении своего военнослужащего в Карабахе
В Баку заявили о ранении своего военнослужащего в Карабахе - РИА Новости, 06.07.2021
В Баку заявили о ранении своего военнослужащего в Карабахе
Азербайджанский военнослужащий ранен в результате нарушения режима прекращения огня в Карабахе, Баку проинформировал об этом командование российских... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T19:24
2021-07-06T19:24
ситуация в нагорном карабахе
минобороны азербайджана
нагорный карабах
баку
азербайджан
в мире
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БАКУ, 6 июл - РИА Новости. Азербайджанский военнослужащий ранен в результате нарушения режима прекращения огня в Карабахе, Баку проинформировал об этом командование российских миротворцев."Шестого июля около 17.50 незаконные армянские вооруженные отряды, находящиеся на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворческие силы, подвергли обстрелу подразделения Азербайджанской армии, дислоцированные в направлении села Алиагалы Агдамского района", - говорится в заявлении минобороны Азербайджана.Уточняется, что был ранен старший гизирь (прапорщик) Сакит Ахлиман оглы Дадашов, который был привлечен к работам по благоустройству дорог."Раненому оказана первая медицинская помощь, он был эвакуирован в военный госпиталь. Командование российских миротворческих сил и Турецко-российский совместный мониторинговый центр были проинформированы с целью проведения расследования инцидента", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20210625/aliev-1738612289.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210626/azerbaydzhan-1738748578.html
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минобороны азербайджана, нагорный карабах, баку, азербайджан, в мире
В Баку заявили о ранении своего военнослужащего в Карабахе
19:24 06.07.2021
 
© РИА НовостиАзербайджанские военные в Агдамском районе
Азербайджанские военные в Агдамском районе - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© РИА Новости

В Баку заявили о ранении азербайджанского военнослужащего при обстреле в Карабахе

Читать ria.ru в
БАКУ, 6 июл - РИА Новости. Азербайджанский военнослужащий ранен в результате нарушения режима прекращения огня в Карабахе, Баку проинформировал об этом командование российских миротворцев.
"Шестого июля около 17.50 незаконные армянские вооруженные отряды, находящиеся на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворческие силы, подвергли обстрелу подразделения Азербайджанской армии, дислоцированные в направлении села Алиагалы Агдамского района", - говорится в заявлении минобороны Азербайджана.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев
25 июня, 15:02
Алиев заявил, что карабахский конфликт решен
Уточняется, что был ранен старший гизирь (прапорщик) Сакит Ахлиман оглы Дадашов, который был привлечен к работам по благоустройству дорог.
"Раненому оказана первая медицинская помощь, он был эвакуирован в военный госпиталь. Командование российских миротворческих сил и Турецко-российский совместный мониторинговый центр были проинформированы с целью проведения расследования инцидента", - говорится в заявлении.

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Ситуация в Нагорном КарабахеМинобороны АзербайджанаНагорный КарабахБакуАзербайджанВ мире
 
 
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