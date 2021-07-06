https://ria.ru/20210706/karabakh-1740164154.html

В Баку заявили о ранении своего военнослужащего в Карабахе

В Баку заявили о ранении своего военнослужащего в Карабахе - РИА Новости, 06.07.2021

В Баку заявили о ранении своего военнослужащего в Карабахе

Азербайджанский военнослужащий ранен в результате нарушения режима прекращения огня в Карабахе, Баку проинформировал об этом командование российских... РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T19:24

2021-07-06T19:24

2021-07-06T19:24

ситуация в нагорном карабахе

минобороны азербайджана

нагорный карабах

баку

азербайджан

в мире

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БАКУ, 6 июл - РИА Новости. Азербайджанский военнослужащий ранен в результате нарушения режима прекращения огня в Карабахе, Баку проинформировал об этом командование российских миротворцев."Шестого июля около 17.50 незаконные армянские вооруженные отряды, находящиеся на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворческие силы, подвергли обстрелу подразделения Азербайджанской армии, дислоцированные в направлении села Алиагалы Агдамского района", - говорится в заявлении минобороны Азербайджана.Уточняется, что был ранен старший гизирь (прапорщик) Сакит Ахлиман оглы Дадашов, который был привлечен к работам по благоустройству дорог."Раненому оказана первая медицинская помощь, он был эвакуирован в военный госпиталь. Командование российских миротворческих сил и Турецко-российский совместный мониторинговый центр были проинформированы с целью проведения расследования инцидента", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20210625/aliev-1738612289.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210626/azerbaydzhan-1738748578.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минобороны азербайджана, нагорный карабах, баку, азербайджан, в мире