https://ria.ru/20210706/baturin-1740080927.html
Защита бизнесмена Батурина обжаловала арест
Защита бизнесмена Батурина обжаловала арест - РИА Новости, 06.07.2021
Защита бизнесмена Батурина обжаловала арест
Защита известного бизнесмена Виктора Батурина обжаловала решение Басманного суда Москвы о его аресте по делу о покушении на мошенничество, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T13:04
2021-07-06T13:04
2021-07-06T13:04
россия
виктор батурин
елена батурина
москва
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происшествия
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Защита известного бизнесмена Виктора Батурина обжаловала решение Басманного суда Москвы о его аресте по делу о покушении на мошенничество, сообщила РИА Новости адвокат Татьяна Тонова."Мы подали апелляционную жалобу на решение суда. Просим избрать меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей", - сказала Тонова.Уголовное дело против Батурина возбуждено по заявлению его сестры Елены Батуриной - вдовы экс-мэра Москвы Юрия Лужкова. По словам адвокатов, она назвала поддельным приложение к мировому соглашению об урегулировании спора, который шел в суде Инсбрука. Защита считает этот документ подлинным. Речь идет про компенсацию за пакет акций "Интеко".Комментариями следствия РИА Новости пока не располагает.Виктор Батурин – старший брат Елены Батуриной, вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова и одной из богатейших женщин России (1,3 миллиарда долларов, 92-е место в актуальном рейтинге Forbes самых богатых бизнесменов России).Изначально он вместе с сестрой входил в руководство компании "Интеко", одного из лидеров девелоперского рынка Москвы, а после выхода из бизнеса получил активы на полмиллиарда долларов, в том числе обширные земли на юге России, недвижимость в Сочи и другое. Потом, однако, Батурин пытался через суд взыскать у компании еще сотни миллионов рублей, но тщетно.При этом в биографии коммерсанта уже встречались криминальные эпизоды: в 2011 году Пресненский суд Москвы признал Батурина виновным в мошенничестве при продаже помещения в Москве и приговорил к трем годам условного заключения и штрафу в 300 тысяч рублей.
https://ria.ru/20210701/baturin-1739507908.html
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россия, виктор батурин, елена батурина, москва, интеко, происшествия
Защита бизнесмена Батурина обжаловала арест
Защита Виктора Батурина обжаловала арест бизнесмена по делу о покушении на мошенничество