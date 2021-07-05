Быстрое приготовление компота из смородины: 12 лучших рецептов

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Компот из смородины - это традиционный напиток, который заготавливают на зиму или пьют свежим. О том, как варить Компот из смородины - это традиционный напиток, который заготавливают на зиму или пьют свежим. О том, как варить ягоды в кастрюле, рецепты приготовления черной и “цветной” смородины - в материале РИА Новости.

Компот из смородины

Смородину выращивают ради душистых и полезных ягод, которые бывают черными, белыми и красными. Все они отличаются вкусовыми качествами. Черная самая сладкая, а красная - самая кислая, белая - нечто среднее между ними.

Компот из смородины - традиционный напиток, который уже несколько столетий закатывают за зиму на территории нашей страны. Он славится насыщенным кисловатым вкусом и полезным составом, если не переборщить с сахаром.

Полезные свойства компота из смородины

Смородина богата марганцем, фосфором, железом, магнием, кальцием, фитонцидами, эфирными и дубильными веществами, в ней содержится много аскорбиновой кислоты и других витаминов . Ягоды полезны при различных инфекциях, способствуют понижению уровня холестерина, обладают жаропонижающим, дезинфицирующим, тонизирующим, мочегонным свойствами.

Напиток из смородины - хорошее профилактическое средство против вирусных заболеваний, особенно в осенне-зимний период. Также он способен нормализовать уровень сахара в крови, а приготовленный без добавления сахара компот подходит для диабетиков. Кроме этого, улучшает обмен веществ и стимулирует пищеварение. Важно понимать, что полезен такой компот только в том случае, если минимизировать количество сахара в его составе.

Пищевая ценность компота из черной смородины:

— калорийность - 58 ккал;

калорийность - 58 ккал; — белки - 0,3 г;

белки - 0,3 г; — жиры - 0,1 г;

жиры - 0,1 г; — углеводы - 13,9 г.

Какие ягоды смородины подходят для компота

Для компота следует выбирать спелые, но не переспевшие ягоды, упругие, но не мягкие, они не должны лопаться при легком нажатии пальцев. Для компота не подойдут поврежденные плоды, с вмятинами, плесенью.

Рецепты приготовления компота из смородины

При варке компота из смородины белую и красную ягоды можно использовать с веточками, а черную лучше очищать от них. Стерилизовать нужно не только банку, но и крышку, иначе напиток скорее испортится.

Компот из смородины классический в кастрюле Категория Напиток Кухня Русская Сложность Средне Время готовки 40 мин. Ингредиенты 200 г черная смородина 1000 мл г вода 2 ст. л. сахар 1 шт. палочка корицы 3 шт. листья мяты Приготовление 1 Залить смородину водой на 10 минут, после этого еще несколько раз промыть и убрать все ветки. 2 Высыпать ягоды в кастрюлю, добавить сахар, слегка перемешать. 3 Влить чистую холодную воду. Довести компот до кипения и варить 15 минут на среднем огне. 4 Пену во время кипения нужно убрать ложкой. 5 Добавить через 5 минут после того, как компот закипит, корицу и бадьян. Процедить компот и охладить. 6 Процедить компот и охладить. 7 Подавать можно в холодном виде, но и горячий напиток будет не менее вкусным.

Компот из черной и красной смородины с листьями Категория Напиток Кухня Русская Сложность Средне Время готовки 30 мин. Ингредиенты 300 г сахар 250 г смородина красная 250 г смородина черная по вкусу листья черной смородины - по вкусу 3 л вода Приготовление 1 Красную и черную смородину промыть под проточной водой, убрать веточки и откинуть на дуршлаг. 2 В чистую стерилизованную банку насыпать ягоды и листья. 3 Залить банку полностью кипятком, прикрыть стерилизованной крышкой. Оставить на 15 минут. 4 Слить воду из банки в кастрюлю, всыпать сахар, довести до кипения и поварить сироп 3 минуты. 5 Залить ягоды сиропом и закатать крышкой. Обернуть в теплую ткань и поставить крышкой вниз.

Компот смородины с апельсином Время готовки 30 мин. Ингредиенты 1 шт. апельсины 200 г черная смородина 200 г сахар 3 л вода Приготовление 1 Апельсин помыть и нарезать кружочками его половину. Ягоды перебрать и очистить от веток, замочить в воде на 10 минут. 2 Высохшие ягоды высыпать в простерилизованную трехлитровую банку. Сверху выложить апельсин. 3 Залить в банку кипяток, накрыть крышкой и оставить на 10 минут. 4 Перелить сироп в кастрюлю, всыпать сахар, довести до кипения, сахар должен к этому времени полностью растаять. 5 Обернуть теплой тканью и поставить крышкой вниз.

Компот из красной смородины с мятой и лимоном Категория Напиток Кухня Русская Сложность Средне Время готовки 35 мин. Ингредиенты 350 г красная смородина 30 г мята свежая 70 г лимон 200 г сахар 2,8 л вода Приготовление 1 Мяту, лимон и красную смородину промыть, последнюю очистить от веточек и листьев. 2 Лимон и мяту нарезать. 3 Выложить все ингредиенты в трехлитровую банку. Засыпать сахарный песок и залить кипятком примерно на 2-2,5 литра. Дать массе настояться около 10-15 мин. 4 Сироп перелить в кастрюлю, долить туда воды, чтобы получилось три литра и довести до кипения. 5 Залить обратно в банку и закатать. Обернуть теплой тканью и поставить крышкой вниз.

Компот из смородины и вишни Категория Напиток Кухня Русская Сложность Средне Время готовки 1 ч. Ингредиенты 200 г смородина черная 250 г вишня 180 г сахар 2 л вода 3 шт. листья мяты Приготовление 1 У смородины убирать ветки, а у вишни - черешки. Тщательно промыть ингредиенты. 2 Воду налить в кастрюлю и поставить на огонь. Когда закипит, добавить к ней сахар и проварить сироп до полного растворения кристаллов. 3 В сладкую воду поместить смородину и вишню, а также мяту. 4 Размешать и довести до кипения. После закипания оставить на огне еще 5-7 минут. 5 Выключить огонь, накрыть компот крышкой и дать ему настояться и остыть. 6 Подавать холодным.

Компот из смородины и крыжовника Категория Напиток Кухня Русская Сложность Средне Время готовки 30 мин. Ингредиенты 150 г белая смородина 80 г крыжовник 100 г сахар 1 л вода Приготовление 1 Ягоды смородины поместить в воду, чтобы всплыл весь мусор. Промыть, отделить от веток, уложить в дуршлаг, туда же засыпать крыжовник. Снова обдать водой и подождать, пока вся жидкость стечет. 2 Поместить ягоды в стерилизованную банку, залить кипятком, прикрыть крышкой и дать настояться 10-15 минут. 3 Перелить сироп в кастрюлю, добавить сахар, довести до кипения и поварить 3 минуты, чтобы все кристаллы растворились. 4 Залить обратно в банку и закатать. Завернуть в теплую ткань и поставить крышкой вниз.

Компот смородины и малины Категория Напиток Кухня Русская Сложность Средне Время готовки 35 мин. Ингредиенты 1000 г смородина 1000 г малина 500 г сахар 6 л вода Приготовление 1 Ягоды перебрать, удалить веточки. Хорошо промыть водой. 2 Смесь разложить в трехлитровые банки. 3 Кипяток влить в емкости с ягодами и накрыть крышкой. Оставить так на 5-10 минут. 4 Жидкость слить в кастрюлю, добавить сахарный песок и довести до кипения, поварить 10-15 минут. 5 Залить ягоды готовым сиропом и закатать в простерилизованные банки. 6 Перевернуть их вверх дном и укутать теплой тканью, подождать пока компот остынет.

Компот из черной смородины и яблок Категория Напиток Кухня Русская Сложность Средне Время готовки 35 мин. Ингредиенты 600 г черная смородина 1 шт. яблоко 400 г сахар по вкусу вода Приготовление 1 Яблоко вымыть, разрезать пополам и удалить семечки, затем порезать тонкими дольками. Черную смородину отделить от веток, удалить мусор, промыть. 2 Сначала в простерилизованную банку выложить слой смородины, а потом добавить яблоки. 3 Залить кипящей водой, накрыть крышкой и оставить на 15-20 минут. 4 Слить отвар в кастрюлю, добавить сахарный песок. Довести до кипения, убавить огонь. Чтобы сахар полностью растворился, проварить 2-3 минуты при слабом огне. 5 Залить ягоды готовым сиропом и закатать в простерилизованные банки. 6 Перевернуть их вверх дном и укутать теплой тканью, подождать пока компот остынет.

Компот из смородины с корицей Категория Напиток Кухня Русская Сложность Средне Время готовки 25 мин. Ингредиенты 150 г смородина черная 150 г смородина красная 150 г смородина белая 300 г сахар 2,5 л вода 3 г корица (молотая) Приготовление 1 Красную и белую смородину перебрать, не отделяя от веточек, тщательно промыть. Черную смородину очистить от веток. Положить ягоды в кипящую воду. 2 В жидкость добавить сахар и варить с момента закипания 5 минут на небольшом огне, чтобы сахар полностью растворился. 3 В конце варки добавить корицу, хорошо, но аккуратно перемешать, чтобы не повредить ягоды. 4 Снять с огня и дать остыть. Можно процедить. 5 Подавать холодным.

Компот из смородины с абрикосами Время готовки 40 мин. Ингредиенты 150 г абрикосы 150 г красная смородина 120 г сахар 1 л вода Приготовление 1 Смородину и абрикосы тщательно промыть, убрать ветки и косточки. 2 Выложить ингредиенты в стерилизованную банку на треть, залить кипятком дать настояться 20 минут. 3 Перелить сироп в кастрюлю, засыпать сахар и довести до кипения. 4 Залить ягоды жидкостью из кастрюли и закатать в банку. 5 Перевернуть ее вверх дном и укутать теплой тканью, подождать пока компот остынет.

Компот из замороженной смородины Категория Напиток Кухня Русская Сложность Средне Время готовки 35 мин. Ингредиенты 350 г смородина 250 г сахар 2 л вода Приготовление 1 Смородину необходимо сначала полностью разморозить, хотя некоторые этого не делают 2 В большую кастрюлю налить воду, добавить сахарный песок и довести до кипения. После этого поварить жидкость 3 минуты, чтобы сахар растворился. 3 Аккуратно добавить ягоды в емкость с водой. 4 Довести смесь до кипения и немного поварить. 5 Закрыть кастрюлю крышкой, чтобы напиток настоялся. 6 Перелить компот в стерилизованную банку, закатать крышку.

Как и сколько можно хранить компот?