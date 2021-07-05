Быстрое приготовление компота из смородины: 12 лучших рецептов

Компот из смородины классический в кастрюле
Компот из смородины - это традиционный напиток, который заготавливают на зиму или пьют свежим. О том, как варить ягоды в кастрюле, рецепты приготовления черной... РИА Новости, 05.07.2021 https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/1e/1739270521_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ef66f588e71c0a568a23ff7b6279704f.jpg
2021-07-05T12:46
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РИА Новости
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Напиток
Русская
черная смородина, 200 г
вода, 1000 мл г
сахар, 2 ст. л.
палочка корицы, 1 шт.
листья мяты, 3 шт.
Залить смородину водой на 10 минут, после этого еще несколько раз промыть и убрать все ветки.
Шаг 1
Высыпать ягоды в кастрюлю, добавить сахар, слегка перемешать.
Шаг 2
Влить чистую холодную воду. Довести компот до кипения и варить 15 минут на среднем огне.
Шаг 3
Пену во время кипения нужно убрать ложкой.
Шаг 4
Добавить через 5 минут после того, как компот закипит, корицу и бадьян.
Процедить компот и охладить.
Шаг 5
Процедить компот и охладить.
Шаг 6
Подавать можно в холодном виде, но и горячий напиток будет не менее вкусным.
Шаг 7
россия, рецепты, ягоды, еда, питание
Компот из черной и красной смородины с листьями
Компот из смородины - это традиционный напиток, который заготавливают на зиму или пьют свежим. О том, как варить ягоды в кастрюле, рецепты приготовления черной... РИА Новости, 05.07.2021 https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/1e/1739270521_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ef66f588e71c0a568a23ff7b6279704f.jpg
2021-07-05T12:46
2021-07-05T12:46
2
РИА Новости
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PT30M
Напиток
Русская
сахар, 300 г
смородина красная, 250 г
смородина черная, 250 г
листья черной смородины - по вкусу
вода , 3 л
Красную и черную смородину промыть под проточной водой, убрать веточки и откинуть на дуршлаг.
Шаг 1
В чистую стерилизованную банку насыпать ягоды и листья.
Шаг 2
Залить банку полностью кипятком, прикрыть стерилизованной крышкой. Оставить на 15 минут.
Шаг 3
Слить воду из банки в кастрюлю, всыпать сахар, довести до кипения и поварить сироп 3 минуты.
Шаг 4
Залить ягоды сиропом и закатать крышкой. Обернуть в теплую ткань и поставить крышкой вниз.
Шаг 5
россия, рецепты, ягоды, еда, питание
Компот смородины с апельсином
Компот из смородины - это традиционный напиток, который заготавливают на зиму или пьют свежим. О том, как варить ягоды в кастрюле, рецепты приготовления черной... РИА Новости, 05.07.2021 https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/1e/1739270521_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ef66f588e71c0a568a23ff7b6279704f.jpg
2021-07-05T12:46
2021-07-05T12:46
2
РИА Новости
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PT30M
апельсины, 1 шт.
черная смородина, 200 г
сахар, 200 г
вода, 3 л
Апельсин помыть и нарезать кружочками его половину. Ягоды перебрать и очистить от веток, замочить в воде на 10 минут.
Шаг 1
Высохшие ягоды высыпать в простерилизованную трехлитровую банку. Сверху выложить апельсин.
Шаг 2
Залить в банку кипяток, накрыть крышкой и оставить на 10 минут.
Шаг 3
Перелить сироп в кастрюлю, всыпать сахар, довести до кипения, сахар должен к этому времени полностью растаять.
Шаг 4
Обернуть теплой тканью и поставить крышкой вниз.
Шаг 5
россия, рецепты, ягоды, еда, питание
Компот из красной смородины с мятой и лимоном
Компот из смородины - это традиционный напиток, который заготавливают на зиму или пьют свежим. О том, как варить ягоды в кастрюле, рецепты приготовления черной... РИА Новости, 05.07.2021 https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/1e/1739270521_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ef66f588e71c0a568a23ff7b6279704f.jpg
2021-07-05T12:46
2021-07-05T12:46
2
РИА Новости
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PT35M
Напиток
Русская
красная смородина, 350 г
мята свежая, 30 г
лимон, 70 г
сахар, 200 г
вода , 2,8 л
Мяту, лимон и красную смородину промыть, последнюю очистить от веточек и листьев.
Шаг 1
Лимон и мяту нарезать.
Шаг 2
Выложить все ингредиенты в трехлитровую банку. Засыпать сахарный песок и залить кипятком примерно на 2-2,5 литра. Дать массе настояться около 10-15 мин.
Шаг 3
Сироп перелить в кастрюлю, долить туда воды, чтобы получилось три литра и довести до кипения.
Шаг 4
Залить обратно в банку и закатать. Обернуть теплой тканью и поставить крышкой вниз.
Шаг 5
россия, рецепты, ягоды, еда, питание
Компот из смородины и вишни
Компот из смородины - это традиционный напиток, который заготавливают на зиму или пьют свежим. О том, как варить ягоды в кастрюле, рецепты приготовления черной... РИА Новости, 05.07.2021 https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/1e/1739270521_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ef66f588e71c0a568a23ff7b6279704f.jpg
2021-07-05T12:46
2021-07-05T12:46
2
РИА Новости
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PT60M
Напиток
Русская
смородина черная , 200 г
вишня , 250 г
сахар , 180 г
вода , 2 л
листья мяты, 3 шт.
У смородины убирать ветки, а у вишни - черешки. Тщательно промыть ингредиенты.
Шаг 1
Воду налить в кастрюлю и поставить на огонь. Когда закипит, добавить к ней сахар и проварить сироп до полного растворения кристаллов.
Шаг 2
В сладкую воду поместить смородину и вишню, а также мяту.
Шаг 3
Размешать и довести до кипения. После закипания оставить на огне еще 5-7 минут.
Шаг 4
Выключить огонь, накрыть компот крышкой и дать ему настояться и остыть.
Шаг 5
россия, рецепты, ягоды, еда, питание
Компот из смородины и крыжовника
Компот из смородины - это традиционный напиток, который заготавливают на зиму или пьют свежим. О том, как варить ягоды в кастрюле, рецепты приготовления черной... РИА Новости, 05.07.2021 https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/1e/1739270521_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ef66f588e71c0a568a23ff7b6279704f.jpg
2021-07-05T12:46
2021-07-05T12:46
2
РИА Новости
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PT30M
Напиток
Русская
белая смородина, 150 г
крыжовник , 80 г
сахар, 100 г
вода , 1 л
Ягоды смородины поместить в воду, чтобы всплыл весь мусор. Промыть, отделить от веток, уложить в дуршлаг, туда же засыпать крыжовник. Снова обдать водой и подождать, пока вся жидкость стечет.
Шаг 1
Поместить ягоды в стерилизованную банку, залить кипятком, прикрыть крышкой и дать настояться 10-15 минут.
Шаг 2
Перелить сироп в кастрюлю, добавить сахар, довести до кипения и поварить 3 минуты, чтобы все кристаллы растворились.
Шаг 3
Залить обратно в банку и закатать. Завернуть в теплую ткань и поставить крышкой вниз.
Шаг 4
россия, рецепты, ягоды, еда, питание
Компот смородины и малины
Компот из смородины - это традиционный напиток, который заготавливают на зиму или пьют свежим. О том, как варить ягоды в кастрюле, рецепты приготовления черной... РИА Новости, 05.07.2021 https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/1e/1739270521_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ef66f588e71c0a568a23ff7b6279704f.jpg
2021-07-05T12:46
2021-07-05T12:46
2
РИА Новости
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PT35M
Напиток
Русская
смородина , 1000 г
малина, 1000 г
сахар , 500 г
вода, 6 л
Ягоды перебрать, удалить веточки. Хорошо промыть водой.
Шаг 1
Смесь разложить в трехлитровые банки.
Шаг 2
Кипяток влить в емкости с ягодами и накрыть крышкой. Оставить так на 5-10 минут.
Шаг 3
Жидкость слить в кастрюлю, добавить сахарный песок и довести до кипения, поварить 10-15 минут.
Шаг 4
Залить ягоды готовым сиропом и закатать в простерилизованные банки.
Шаг 5
Перевернуть их вверх дном и укутать теплой тканью, подождать пока компот остынет.
Шаг 6
россия, рецепты, ягоды, еда, питание
Компот из черной смородины и яблок
Компот из смородины - это традиционный напиток, который заготавливают на зиму или пьют свежим. О том, как варить ягоды в кастрюле, рецепты приготовления черной... РИА Новости, 05.07.2021 https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/1e/1739270521_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ef66f588e71c0a568a23ff7b6279704f.jpg
2021-07-05T12:46
2021-07-05T12:46
2
РИА Новости
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PT35M
Напиток
Русская
черная смородина , 600 г
яблоко, 1 шт.
сахар, 400 г
вода
Яблоко вымыть, разрезать пополам и удалить семечки, затем порезать тонкими дольками. Черную смородину отделить от веток, удалить мусор, промыть.
Шаг 1
Сначала в простерилизованную банку выложить слой смородины, а потом добавить яблоки.
Шаг 2
Залить кипящей водой, накрыть крышкой и оставить на 15-20 минут.
Шаг 3
Слить отвар в кастрюлю, добавить сахарный песок. Довести до кипения, убавить огонь. Чтобы сахар полностью растворился, проварить 2-3 минуты при слабом огне.
Шаг 4
Залить ягоды готовым сиропом и закатать в простерилизованные банки.
Шаг 5
Перевернуть их вверх дном и укутать теплой тканью, подождать пока компот остынет.
Шаг 6
россия, рецепты, ягоды, еда, питание
Компот из смородины с корицей
Компот из смородины - это традиционный напиток, который заготавливают на зиму или пьют свежим. О том, как варить ягоды в кастрюле, рецепты приготовления черной... РИА Новости, 05.07.2021 https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/1e/1739270521_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ef66f588e71c0a568a23ff7b6279704f.jpg
2021-07-05T12:46
2021-07-05T12:46
2
РИА Новости
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PT25M
Напиток
Русская
смородина черная , 150 г
смородина красная, 150 г
смородина белая, 150 г
сахар , 300 г
вода , 2,5 л
корица (молотая) , 3 г
Красную и белую смородину перебрать, не отделяя от веточек, тщательно промыть. Черную смородину очистить от веток. Положить ягоды в кипящую воду.
Шаг 1
В жидкость добавить сахар и варить с момента закипания 5 минут на небольшом огне, чтобы сахар полностью растворился.
Шаг 2
В конце варки добавить корицу, хорошо, но аккуратно перемешать, чтобы не повредить ягоды.
Шаг 3
Снять с огня и дать остыть. Можно процедить.
Шаг 4
россия, рецепты, ягоды, еда, питание
Компот из смородины с абрикосами
Компот из смородины - это традиционный напиток, который заготавливают на зиму или пьют свежим. О том, как варить ягоды в кастрюле, рецепты приготовления черной... РИА Новости, 05.07.2021 https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/1e/1739270521_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ef66f588e71c0a568a23ff7b6279704f.jpg
2021-07-05T12:46
2021-07-05T12:46
2
РИА Новости
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PT40M
абрикосы, 150 г
красная смородина, 150 г
сахар , 120 г
вода, 1 л
Смородину и абрикосы тщательно промыть, убрать ветки и косточки.
Шаг 1
Выложить ингредиенты в стерилизованную банку на треть, залить кипятком дать настояться 20 минут.
Шаг 2
Перелить сироп в кастрюлю, засыпать сахар и довести до кипения.
Шаг 3
Залить ягоды жидкостью из кастрюли и закатать в банку.
Шаг 4
Перевернуть ее вверх дном и укутать теплой тканью, подождать пока компот остынет.
Шаг 5
россия, рецепты, ягоды, еда, питание
Компот из замороженной смородины
Компот из смородины - это традиционный напиток, который заготавливают на зиму или пьют свежим. О том, как варить ягоды в кастрюле, рецепты приготовления черной... РИА Новости, 05.07.2021 https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/1e/1739270521_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ef66f588e71c0a568a23ff7b6279704f.jpg
2021-07-05T12:46
2021-07-05T12:46
2
РИА Новости
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PT35M
Напиток
Русская
смородина, 350 г
сахар , 250 г
вода, 2 л
Смородину необходимо сначала полностью разморозить, хотя некоторые этого не делают
Шаг 1
В большую кастрюлю налить воду, добавить сахарный песок и довести до кипения. После этого поварить жидкость 3 минуты, чтобы сахар растворился.
Шаг 2
Аккуратно добавить ягоды в емкость с водой.
Шаг 3
Довести смесь до кипения и немного поварить.
Шаг 4
Закрыть кастрюлю крышкой, чтобы напиток настоялся.
Шаг 5
Перелить компот в стерилизованную банку, закатать крышку.
Шаг 6
россия, рецепты, ягоды, еда, питание
Быстрое приготовление компота из смородины: 12 лучших рецептов
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости.
Компот из смородины - это традиционный напиток, который заготавливают на зиму или пьют свежим. О том, как варить ягоды
в кастрюле, рецепты приготовления черной и “цветной” смородины - в материале РИА Новости.
Компот из смородины
Смородину выращивают ради душистых и полезных ягод, которые бывают черными, белыми и красными. Все они отличаются вкусовыми качествами. Черная самая сладкая, а красная - самая кислая, белая - нечто среднее между ними.
Компот из смородины - традиционный напиток, который уже несколько столетий закатывают за зиму на территории нашей страны. Он славится насыщенным кисловатым вкусом и полезным составом, если не переборщить с сахаром.
Полезные свойства компота из смородины
Смородина богата марганцем, фосфором, железом, магнием, кальцием, фитонцидами, эфирными и дубильными веществами, в ней содержится много аскорбиновой кислоты и других витаминов
. Ягоды полезны при различных инфекциях, способствуют понижению уровня холестерина, обладают жаропонижающим, дезинфицирующим, тонизирующим, мочегонным свойствами.
Напиток из смородины - хорошее профилактическое средство против вирусных заболеваний, особенно в осенне-зимний период. Также он способен нормализовать уровень сахара в крови, а приготовленный без добавления сахара компот подходит для диабетиков. Кроме этого, улучшает обмен веществ и стимулирует пищеварение. Важно понимать, что полезен такой компот только в том случае, если минимизировать количество сахара в его составе.
Пищевая ценность компота из черной смородины:
—калорийность - 58 ккал;
—белки - 0,3 г;
—жиры - 0,1 г;
—углеводы - 13,9 г.
Какие ягоды смородины подходят для компота
Для компота следует выбирать спелые, но не переспевшие ягоды, упругие, но не мягкие, они не должны лопаться при легком нажатии пальцев. Для компота не подойдут поврежденные плоды, с вмятинами, плесенью.
Рецепты приготовления компота из смородины
При варке компота из смородины белую и красную ягоды можно использовать с веточками, а черную лучше очищать от них. Стерилизовать нужно не только банку, но и крышку, иначе напиток скорее испортится.
Компот из смородины классический в кастрюле
Ингредиенты
Приготовление
1
Залить смородину водой на 10 минут, после этого еще несколько раз промыть и убрать все ветки.
2
Высыпать ягоды в кастрюлю, добавить сахар, слегка перемешать.
3
Влить чистую холодную воду. Довести компот до кипения и варить 15 минут на среднем огне.
4
Пену во время кипения нужно убрать ложкой.
5
Добавить через 5 минут после того, как компот закипит, корицу и бадьян.
Процедить компот и охладить.
6
Процедить компот и охладить.
7
Подавать можно в холодном виде, но и горячий напиток будет не менее вкусным.
Компот из черной и красной смородины с листьями
Ингредиенты
по вкусу
листья черной смородины - по вкусу
Приготовление
1
Красную и черную смородину промыть под проточной водой, убрать веточки и откинуть на дуршлаг.
2
В чистую стерилизованную банку насыпать ягоды и листья.
3
Залить банку полностью кипятком, прикрыть стерилизованной крышкой. Оставить на 15 минут.
4
Слить воду из банки в кастрюлю, всыпать сахар, довести до кипения и поварить сироп 3 минуты.
5
Залить ягоды сиропом и закатать крышкой. Обернуть в теплую ткань и поставить крышкой вниз.
Компот смородины с апельсином
Ингредиенты
Приготовление
1
Апельсин помыть и нарезать кружочками его половину. Ягоды перебрать и очистить от веток, замочить в воде на 10 минут.
2
Высохшие ягоды высыпать в простерилизованную трехлитровую банку. Сверху выложить апельсин.
3
Залить в банку кипяток, накрыть крышкой и оставить на 10 минут.
4
Перелить сироп в кастрюлю, всыпать сахар, довести до кипения, сахар должен к этому времени полностью растаять.
5
Обернуть теплой тканью и поставить крышкой вниз.
Компот из красной смородины с мятой и лимоном
Ингредиенты
Приготовление
1
Мяту, лимон и красную смородину промыть, последнюю очистить от веточек и листьев.
3
Выложить все ингредиенты в трехлитровую банку. Засыпать сахарный песок и залить кипятком примерно на 2-2,5 литра. Дать массе настояться около 10-15 мин.
4
Сироп перелить в кастрюлю, долить туда воды, чтобы получилось три литра и довести до кипения.
5
Залить обратно в банку и закатать. Обернуть теплой тканью и поставить крышкой вниз.
Компот из смородины и вишни
Ингредиенты
Приготовление
1
У смородины убирать ветки, а у вишни - черешки. Тщательно промыть ингредиенты.
2
Воду налить в кастрюлю и поставить на огонь. Когда закипит, добавить к ней сахар и проварить сироп до полного растворения кристаллов.
3
В сладкую воду поместить смородину и вишню, а также мяту.
4
Размешать и довести до кипения. После закипания оставить на огне еще 5-7 минут.
5
Выключить огонь, накрыть компот крышкой и дать ему настояться и остыть.
Компот из смородины и крыжовника
Ингредиенты
Приготовление
1
Ягоды смородины поместить в воду, чтобы всплыл весь мусор. Промыть, отделить от веток, уложить в дуршлаг, туда же засыпать крыжовник. Снова обдать водой и подождать, пока вся жидкость стечет.
2
Поместить ягоды в стерилизованную банку, залить кипятком, прикрыть крышкой и дать настояться 10-15 минут.
3
Перелить сироп в кастрюлю, добавить сахар, довести до кипения и поварить 3 минуты, чтобы все кристаллы растворились.
4
Залить обратно в банку и закатать. Завернуть в теплую ткань и поставить крышкой вниз.
Компот смородины и малины
Ингредиенты
Приготовление
1
Ягоды перебрать, удалить веточки. Хорошо промыть водой.
2
Смесь разложить в трехлитровые банки.
3
Кипяток влить в емкости с ягодами и накрыть крышкой. Оставить так на 5-10 минут.
4
Жидкость слить в кастрюлю, добавить сахарный песок и довести до кипения, поварить 10-15 минут.
5
Залить ягоды готовым сиропом и закатать в простерилизованные банки.
6
Перевернуть их вверх дном и укутать теплой тканью, подождать пока компот остынет.
Компот из черной смородины и яблок
Ингредиенты
Приготовление
1
Яблоко вымыть, разрезать пополам и удалить семечки, затем порезать тонкими дольками. Черную смородину отделить от веток, удалить мусор, промыть.
2
Сначала в простерилизованную банку выложить слой смородины, а потом добавить яблоки.
3
Залить кипящей водой, накрыть крышкой и оставить на 15-20 минут.
4
Слить отвар в кастрюлю, добавить сахарный песок. Довести до кипения, убавить огонь. Чтобы сахар полностью растворился, проварить 2-3 минуты при слабом огне.
5
Залить ягоды готовым сиропом и закатать в простерилизованные банки.
6
Перевернуть их вверх дном и укутать теплой тканью, подождать пока компот остынет.
Компот из смородины с корицей
Ингредиенты
Приготовление
1
Красную и белую смородину перебрать, не отделяя от веточек, тщательно промыть. Черную смородину очистить от веток. Положить ягоды в кипящую воду.
2
В жидкость добавить сахар и варить с момента закипания 5 минут на небольшом огне, чтобы сахар полностью растворился.
3
В конце варки добавить корицу, хорошо, но аккуратно перемешать, чтобы не повредить ягоды.
4
Снять с огня и дать остыть. Можно процедить.
Компот из смородины с абрикосами
Ингредиенты
Приготовление
1
Смородину и абрикосы тщательно промыть, убрать ветки и косточки.
2
Выложить ингредиенты в стерилизованную банку на треть, залить кипятком дать настояться 20 минут.
3
Перелить сироп в кастрюлю, засыпать сахар и довести до кипения.
4
Залить ягоды жидкостью из кастрюли и закатать в банку.
5
Перевернуть ее вверх дном и укутать теплой тканью, подождать пока компот остынет.
Компот из замороженной смородины
Ингредиенты
Приготовление
1
Смородину необходимо сначала полностью разморозить, хотя некоторые этого не делают
2
В большую кастрюлю налить воду, добавить сахарный песок и довести до кипения. После этого поварить жидкость 3 минуты, чтобы сахар растворился.
3
Аккуратно добавить ягоды в емкость с водой.
4
Довести смесь до кипения и немного поварить.
5
Закрыть кастрюлю крышкой, чтобы напиток настоялся.
6
Перелить компот в стерилизованную банку, закатать крышку.
Как и сколько можно хранить компот?
Компоты, приготовленные из ягод, хранятся вплоть до трех лет. Если вздулась крышка - продукт испортился, его следует утилизировать. Несмотря на такой долгий срок годности, лучше всего употреблять напиток в первые 1-2 года, когда в нем достаточная концентрация питательных веществ. Хранить его нужно в темном, прохладном месте. Компот, который не предназначен для закатки на зиму, сохранит вкусовые качества в холодильнике не более двух суток.