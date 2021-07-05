Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210705/innoprom-1739571290.html
Международная промышленная выставка "Иннопром"
Международная промышленная выставка "Иннопром" - РИА Новости, 05.07.2021
Международная промышленная выставка "Иннопром"
Международная промышленная выставка ИННОПРОМ – это главная индустриальная, торговая и экспортная площадка в России, организованная Министерством промышленности... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T01:58
2021-07-05T01:58
россия
иннопром
справки
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/02/1739569338_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_bd0d65cd10db546ba961017a729e9b17.jpg
Международная промышленная выставка ИННОПРОМ – это главная индустриальная, торговая и экспортная площадка в России, организованная Министерством промышленности и торговли РФ в Екатеринбурге. Около 80% посетителей выставки – профессиональные покупатели из разных стран мира, специалисты с промышленных предприятий, принимающие решения о внедрении на производстве новой продукции и технологий. Промышленная выставка ИННОПРОМ является одной из крупнейших международных торговых площадок и одним из главных инструментов экспорта российской промышленной продукции.Основная задача выставки – объединить усилия крупнейших российских и зарубежных компаний, малого и среднего инновационного бизнеса, финансовых институтов, власти, научного и экспертного сообщества в целях внедрения и коммерциализации новых технологий и разработок.Помимо экспозиционной программы на выставке реализуется деловая программа, которая включает актуальные дискуссии о будущем глобальной промышленности, прямые контакты c бизнес-лидерами и руководителями органов государственной власти, эффективные b2b-коммуникации с участием производителей, инвесторов и байеров. Председателем организационного комитета выставки является министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, заместителем председателя – губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Впервые промышленная выставка в Екатеринбурге прошла в 2010 году под названием Уральская международная выставка и форум промышленности и инноваций ИННОПРОМ-2010. В мероприятии приняли участие более 500 компаний из различных отраслей промышленности, количество посетителей превысило 20 тысяч человек. Было подписано 21 соглашение на сумму более 43 миллиардов рублей. В рамках форума было проведено 82 деловых мероприятия, а также 16 пресс-конференций и брифингов.Начиная с 2011 года, выставка ИННОПРОМ проводится в специально построенном международном выставочном комплексе "Екатеринбург-Экспо". В 2013 году ИННОПРОМ приобрел статус международной федеральной выставки. Каждый год для экспозиции и деловой программы ИННОПРОМ определяется главная тема. Так, в 2014 году темой выставки была "Интеллектуальная промышленность", в 2015 – "Производственная эффективность", в 2016 году – "Промышленные сети", в 2017 году – "Умное производство", в 2018 году – "Цифровое производство", в 2019 – "Цифровое производство: интегрированные решения". В 2021 году тема международной выставки – "Гибкое производство: максимальная адаптация".С 2015 года ИННОПРОМ проводится при участии страны-партнера, в роли которой в разные годы выступали Китай, Индия, Япония и Южная Корея, Турция. В 2021 страной-партнером выставки выступит Италия, экспозиция национальных итальянских компаний будет представлена на площади около трех тысяч квадратных метров. В выставке примут участие главы профильных государственных институтов, руководители итальянского бизнеса и крупнейшие национальные отраслевые ассоциации.В 2018 году на ИННОПРОМ была запущена специализированная выставка оборудования для металлообработки и сварки "ИННОПРОМ-металлообработка". Ежегодно событие представляет интерес для руководителей цехов, мастеров, инженеров, менеджеров по закупкам с российских и зарубежных промышленных предприятий.В рамках международной выставки ИННОПРОМ вручается Национальная промышленная премия "Индустрия", учредитель премии – правительство РФ. В 2019 году лауреатом премии стала группа компаний "ХЕВЕЛ", крупнейшая в России интегрированная компания в отрасли солнечной энергетики.В 2019 году Международная промышленная выставка ИННОПРОМ прошла в Екатеринбурге с 8 по 11 июля. Она привлекла более 43 тысяч посетителей и более 1300 представителей СМИ. На 50 тысячах квадратных метров выставочных площадей были выстроены стенды более 600 экспонентов из 22 стран мира. Свои национальные стенды представили 15 стран: Турция, Австрия, Белоруссия, Венгрия, ФРГ, Италия, Казахстан, КНР, Корея, Словакия, Тайвань, Франция, Чехия, ЮАР, Япония. В 2020 году, в период пандемии и запрета на проведение выставок и деловых мероприятий, ИННОПРОМ проходил каждую среду в формате онлайн-сессий с привлечением ведущих российских и международных экспертов. Было проведено 65 онлайн-конференций, в которых приняли участие более 500 спикеров. Общий охват аудитории составил 320 тысяч зрителей из 48 стран мира. В 2021 году выставка ИННОПРОМ состоится с 5 по 8 июля. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/02/1739569338_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_9d469ef93fcfb00bb08c4ac9f92ffdb2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, иннопром, справки, экономика

Международная промышленная выставка "Иннопром"

01:58 05.07.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкИнтеллектуальная транспортная система на стенде МИНПРОМТОРГа на международной промышленной выставке "Иннопром"
Интеллектуальная транспортная система на стенде МИНПРОМТОРГа на международной промышленной выставке Иннопром - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
Международная промышленная выставка ИННОПРОМ – это главная индустриальная, торговая и экспортная площадка в России, организованная Министерством промышленности и торговли РФ в Екатеринбурге. Около 80% посетителей выставки – профессиональные покупатели из разных стран мира, специалисты с промышленных предприятий, принимающие решения о внедрении на производстве новой продукции и технологий.
Промышленная выставка ИННОПРОМ является одной из крупнейших международных торговых площадок и одним из главных инструментов экспорта российской промышленной продукции.
Основная задача выставки – объединить усилия крупнейших российских и зарубежных компаний, малого и среднего инновационного бизнеса, финансовых институтов, власти, научного и экспертного сообщества в целях внедрения и коммерциализации новых технологий и разработок.
Помимо экспозиционной программы на выставке реализуется деловая программа, которая включает актуальные дискуссии о будущем глобальной промышленности, прямые контакты c бизнес-лидерами и руководителями органов государственной власти, эффективные b2b-коммуникации с участием производителей, инвесторов и байеров.
Председателем организационного комитета выставки является министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, заместителем председателя – губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Впервые промышленная выставка в Екатеринбурге прошла в 2010 году под названием Уральская международная выставка и форум промышленности и инноваций ИННОПРОМ-2010. В мероприятии приняли участие более 500 компаний из различных отраслей промышленности, количество посетителей превысило 20 тысяч человек. Было подписано 21 соглашение на сумму более 43 миллиардов рублей. В рамках форума было проведено 82 деловых мероприятия, а также 16 пресс-конференций и брифингов.
Начиная с 2011 года, выставка ИННОПРОМ проводится в специально построенном международном выставочном комплексе "Екатеринбург-Экспо".
В 2013 году ИННОПРОМ приобрел статус международной федеральной выставки.
Каждый год для экспозиции и деловой программы ИННОПРОМ определяется главная тема. Так, в 2014 году темой выставки была "Интеллектуальная промышленность", в 2015 – "Производственная эффективность", в 2016 году – "Промышленные сети", в 2017 году – "Умное производство", в 2018 году – "Цифровое производство", в 2019 – "Цифровое производство: интегрированные решения".
В 2021 году тема международной выставки – "Гибкое производство: максимальная адаптация".
С 2015 года ИННОПРОМ проводится при участии страны-партнера, в роли которой в разные годы выступали Китай, Индия, Япония и Южная Корея, Турция. В 2021 страной-партнером выставки выступит Италия, экспозиция национальных итальянских компаний будет представлена на площади около трех тысяч квадратных метров. В выставке примут участие главы профильных государственных институтов, руководители итальянского бизнеса и крупнейшие национальные отраслевые ассоциации.
В 2018 году на ИННОПРОМ была запущена специализированная выставка оборудования для металлообработки и сварки "ИННОПРОМ-металлообработка". Ежегодно событие представляет интерес для руководителей цехов, мастеров, инженеров, менеджеров по закупкам с российских и зарубежных промышленных предприятий.
В рамках международной выставки ИННОПРОМ вручается Национальная промышленная премия "Индустрия", учредитель премии – правительство РФ. В 2019 году лауреатом премии стала группа компаний "ХЕВЕЛ", крупнейшая в России интегрированная компания в отрасли солнечной энергетики.
В 2019 году Международная промышленная выставка ИННОПРОМ прошла в Екатеринбурге с 8 по 11 июля. Она привлекла более 43 тысяч посетителей и более 1300 представителей СМИ. На 50 тысячах квадратных метров выставочных площадей были выстроены стенды более 600 экспонентов из 22 стран мира. Свои национальные стенды представили 15 стран: Турция, Австрия, Белоруссия, Венгрия, ФРГ, Италия, Казахстан, КНР, Корея, Словакия, Тайвань, Франция, Чехия, ЮАР, Япония.
В 2020 году, в период пандемии и запрета на проведение выставок и деловых мероприятий, ИННОПРОМ проходил каждую среду в формате онлайн-сессий с привлечением ведущих российских и международных экспертов. Было проведено 65 онлайн-конференций, в которых приняли участие более 500 спикеров. Общий охват аудитории составил 320 тысяч зрителей из 48 стран мира.
В 2021 году выставка ИННОПРОМ состоится с 5 по 8 июля.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
РоссияИннопромСправкиЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:23Вице-премьер пообещал загрузить Воронеж производством Ил-96 до 2030 года
16:21В Совбезе прокомментировали ситуацию в сфере оборота оружия
16:18СЖР призвал с иронией относиться к рейтингам "Репортеров без границ"
16:17Глава Кубани поручил подготовиться к эвакуации людей из мест подтопления
16:16Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Меньшова
16:14В России выпустят до 200 самолетов Ил-112В
16:13На Сахалине спасли сивуча, запутавшегося в рыбацких сетях
16:12Литва с 1 июня задержала более тысячи нелегалов на границе с Белоруссией
16:11Глава Крыма назвал смерть Меньшова невосполнимой потерей
16:10В Совбезе рассказали о борьбе с попытками внешнего вмешательства
16:05В СВР ответили на слова Кулебы о "Крымской платформе"
16:05Путин на МАКСе проведет совещание по авиастроению
16:04В Сочи трех детей и двух взрослых эвакуировали из подтопленного детсада
16:03Гражданин Литвы решил подать в суд на Горбачева
16:01Мэр Сочи оценил ситуацию после ливней
16:00В Казахстане вертолет Eurocopter совершил жесткую посадку
16:00Медведев выразил соболезнования в связи со смертью Меньшова
15:59Власти Камчатки вводят новые требования для прибывающих туристов
15:58В Ираке обстреляли авиабазу антитеррористической коалиции
15:56Суд оставил Галявиева в СИЗО
Лента новостейМолния