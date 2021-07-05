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Международная промышленная выставка "Иннопром"

Международная промышленная выставка "Иннопром" - РИА Новости, 05.07.2021

Международная промышленная выставка "Иннопром"

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ – это главная индустриальная, торговая и экспортная площадка в России, организованная Министерством промышленности... РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T01:58

2021-07-05T01:58

2021-07-05T01:58

россия

иннопром

справки

экономика

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Международная промышленная выставка ИННОПРОМ – это главная индустриальная, торговая и экспортная площадка в России, организованная Министерством промышленности и торговли РФ в Екатеринбурге. Около 80% посетителей выставки – профессиональные покупатели из разных стран мира, специалисты с промышленных предприятий, принимающие решения о внедрении на производстве новой продукции и технологий. Промышленная выставка ИННОПРОМ является одной из крупнейших международных торговых площадок и одним из главных инструментов экспорта российской промышленной продукции.Основная задача выставки – объединить усилия крупнейших российских и зарубежных компаний, малого и среднего инновационного бизнеса, финансовых институтов, власти, научного и экспертного сообщества в целях внедрения и коммерциализации новых технологий и разработок.Помимо экспозиционной программы на выставке реализуется деловая программа, которая включает актуальные дискуссии о будущем глобальной промышленности, прямые контакты c бизнес-лидерами и руководителями органов государственной власти, эффективные b2b-коммуникации с участием производителей, инвесторов и байеров. Председателем организационного комитета выставки является министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, заместителем председателя – губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Впервые промышленная выставка в Екатеринбурге прошла в 2010 году под названием Уральская международная выставка и форум промышленности и инноваций ИННОПРОМ-2010. В мероприятии приняли участие более 500 компаний из различных отраслей промышленности, количество посетителей превысило 20 тысяч человек. Было подписано 21 соглашение на сумму более 43 миллиардов рублей. В рамках форума было проведено 82 деловых мероприятия, а также 16 пресс-конференций и брифингов.Начиная с 2011 года, выставка ИННОПРОМ проводится в специально построенном международном выставочном комплексе "Екатеринбург-Экспо". В 2013 году ИННОПРОМ приобрел статус международной федеральной выставки. Каждый год для экспозиции и деловой программы ИННОПРОМ определяется главная тема. Так, в 2014 году темой выставки была "Интеллектуальная промышленность", в 2015 – "Производственная эффективность", в 2016 году – "Промышленные сети", в 2017 году – "Умное производство", в 2018 году – "Цифровое производство", в 2019 – "Цифровое производство: интегрированные решения". В 2021 году тема международной выставки – "Гибкое производство: максимальная адаптация".С 2015 года ИННОПРОМ проводится при участии страны-партнера, в роли которой в разные годы выступали Китай, Индия, Япония и Южная Корея, Турция. В 2021 страной-партнером выставки выступит Италия, экспозиция национальных итальянских компаний будет представлена на площади около трех тысяч квадратных метров. В выставке примут участие главы профильных государственных институтов, руководители итальянского бизнеса и крупнейшие национальные отраслевые ассоциации.В 2018 году на ИННОПРОМ была запущена специализированная выставка оборудования для металлообработки и сварки "ИННОПРОМ-металлообработка". Ежегодно событие представляет интерес для руководителей цехов, мастеров, инженеров, менеджеров по закупкам с российских и зарубежных промышленных предприятий.В рамках международной выставки ИННОПРОМ вручается Национальная промышленная премия "Индустрия", учредитель премии – правительство РФ. В 2019 году лауреатом премии стала группа компаний "ХЕВЕЛ", крупнейшая в России интегрированная компания в отрасли солнечной энергетики.В 2019 году Международная промышленная выставка ИННОПРОМ прошла в Екатеринбурге с 8 по 11 июля. Она привлекла более 43 тысяч посетителей и более 1300 представителей СМИ. На 50 тысячах квадратных метров выставочных площадей были выстроены стенды более 600 экспонентов из 22 стран мира. Свои национальные стенды представили 15 стран: Турция, Австрия, Белоруссия, Венгрия, ФРГ, Италия, Казахстан, КНР, Корея, Словакия, Тайвань, Франция, Чехия, ЮАР, Япония. В 2020 году, в период пандемии и запрета на проведение выставок и деловых мероприятий, ИННОПРОМ проходил каждую среду в формате онлайн-сессий с привлечением ведущих российских и международных экспертов. Было проведено 65 онлайн-конференций, в которых приняли участие более 500 спикеров. Общий охват аудитории составил 320 тысяч зрителей из 48 стран мира. В 2021 году выставка ИННОПРОМ состоится с 5 по 8 июля. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, иннопром, справки, экономика