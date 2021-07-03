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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210703/shoubiznes-1739649822.html
Здоровье МакSим и звездные дети: новости шоу-бизнеса с 28 июня по 2 июля
Здоровье МакSим и звездные дети: новости шоу-бизнеса с 28 июня по 2 июля - РИА Новости, 03.07.2021
Здоровье МакSим и звездные дети: новости шоу-бизнеса с 28 июня по 2 июля
Новая неделя принесла долгожданную прохладу в центральные регионы России, но звезды отечественного шоу-бизнеса остывать не торопятся. Подробнее — в подборке РИА РИА Новости, 03.07.2021
2021-07-03T11:12
2021-07-03T11:12
елена ксенофонтова
дмитрий тарасов
филипп киркоров
ольга бузова
шоубиз
коронавирус covid-19
макsим (марина абросимова)
шоу-бизнес
анастасия макеева
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Новая неделя принесла долгожданную прохладу в центральные регионы России, но звезды отечественного шоу-бизнеса остывать не торопятся. Подробнее — в подборке РИА Новости. Шансы выжить два процента: здоровье МакSим оказалось в центре скандалаВнимание фанатов и коллег по шоу-бизнесу приковано к МакSим. Певица все еще в больнице в тяжелом состоянии: она подключена к аппарату ИВЛ. Ее госпитализировали с воспалением легких. Но тесты на коронавирус оказались отрицательными. На этой неделе журналист Антон Красовский в эфире программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" заявил, что шансы МакSим выжить равны двум процентам. На это ему возразила Ксения Бородина. По мнению телеведущей, давать какие-либо диагнозы без медицинского образования не правильно. "Как страшно жить, когда ты борешься за жизнь, а журналюги такого уровня тебя уже хоронят. Как люди без медицинского образования на ТВ делают такие прогнозы? Кто дал им на это право?" — возмутилась Ксения.Шоумен Стас Барецкий пошел еще дальше и заявил, что готов помочь с похоронами певицы. Мы не можем платить алименты: сразу два разбирательства в судеБывший муж Елены Ксенофонтовой адвокат Александр Рыжих подал на актрису в суд с просьбой уменьшить размер алиментов. У пары в браке родилась дочь Софья, супруги развелись в 2016 году. Кроме того, муж Анастасии Макеевой Роман Мальков также попросил уменьшить алименты на детей от своей бывшей жены Светланы. Он не готов платить 230 евро, а согласен на сумму в 80 евро. Без Бузовой никуда: новые повороты в судьбах бывших певицыСразу два бывших Ольги Бузовой отличились на этой неделе. Dava намекнул на участие в шоу "Холостяк". Молодой человек уверен, что он будет единственным героем программы, кто построит реальные отношения после шоу. А вот бывший муж Бузовой Дмитрий Тарасов признал свои ошибки и заявил, что они договорились с певицей о встрече. Дети и внуки: счастливые кадры звездНаследнику короля российской эстрады во вторник, 29 июня, исполнилось девять лет. Счастливый отец устроил грандиозный праздник и трогательно поздравил сына не только на его торжестве, но и в Сети. В первый день июля внучке Валерии Селин исполнилось шесть месяцев. По этому случаю певица выложила совместное фото. Днем ранее у Ивана Янковского и его возлюбленной Дианы Пожарской родился ребенок. Сына назвали Олегом. Сергей Безруков сообщил в своем Instagram, что вновь станет отцом. Это будет уже пятый ребенок у актера.
https://ria.ru/20210702/maksim-1739588777.html
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елена ксенофонтова, дмитрий тарасов, филипп киркоров, ольга бузова, коронавирус covid-19, макsим (марина абросимова), шоу-бизнес, анастасия макеева, ксения бородина, сергей безруков

Здоровье МакSим и звездные дети: новости шоу-бизнеса с 28 июня по 2 июля

11:12 03.07.2021
 
© Фото : предоставлено пресс-службой певицы МакSимПевица МакSим
Певица МакSим - РИА Новости, 1920, 03.07.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой певицы МакSим
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Новая неделя принесла долгожданную прохладу в центральные регионы России, но звезды отечественного шоу-бизнеса остывать не торопятся. Подробнее — в подборке РИА Новости.

Шансы выжить два процента: здоровье МакSим оказалось в центре скандала

Внимание фанатов и коллег по шоу-бизнесу приковано к МакSим. Певица все еще в больнице в тяжелом состоянии: она подключена к аппарату ИВЛ. Ее госпитализировали с воспалением легких. Но тесты на коронавирус оказались отрицательными.
Певица МакSим - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
Вчера, 13:57Шоубиз
Представитель МакSим рассказал о состоянии певицы
На этой неделе журналист Антон Красовский в эфире программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" заявил, что шансы МакSим выжить равны двум процентам.
На это ему возразила Ксения Бородина. По мнению телеведущей, давать какие-либо диагнозы без медицинского образования не правильно.
"Как страшно жить, когда ты борешься за жизнь, а журналюги такого уровня тебя уже хоронят. Как люди без медицинского образования на ТВ делают такие прогнозы? Кто дал им на это право?" — возмутилась Ксения.
Шоумен Стас Барецкий пошел еще дальше и заявил, что готов помочь с похоронами певицы.

Мы не можем платить алименты: сразу два разбирательства в суде

Бывший муж Елены Ксенофонтовой адвокат Александр Рыжих подал на актрису в суд с просьбой уменьшить размер алиментов. У пары в браке родилась дочь Софья, супруги развелись в 2016 году.
Скриншот сериала Кухня
1 июля, 10:42Шоубиз
Бывший муж подал в суд на Елену Ксенофонтову
Кроме того, муж Анастасии Макеевой Роман Мальков также попросил уменьшить алименты на детей от своей бывшей жены Светланы. Он не готов платить 230 евро, а согласен на сумму в 80 евро.

Без Бузовой никуда: новые повороты в судьбах бывших певицы

Сразу два бывших Ольги Бузовой отличились на этой неделе. Dava намекнул на участие в шоу "Холостяк". Молодой человек уверен, что он будет единственным героем программы, кто построит реальные отношения после шоу.
А вот бывший муж Бузовой Дмитрий Тарасов признал свои ошибки и заявил, что они договорились с певицей о встрече.
Полузащитник ФК Локомотив Дмитрий Тарасов и его супруга телеведущая Ольга Бузова - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
30 июня, 11:59Шоубиз
Тарасов оправдался за некрасивое расставание с Бузовой

Дети и внуки: счастливые кадры звезд

Наследнику короля российской эстрады во вторник, 29 июня, исполнилось девять лет. Счастливый отец устроил грандиозный праздник и трогательно поздравил сына не только на его торжестве, но и в Сети.
Филипп Киркоров - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
29 июня, 18:08Шоубиз
"Моя гордость": Киркоров поздравил сына с днем рождения
В первый день июля внучке Валерии Селин исполнилось шесть месяцев. По этому случаю певица выложила совместное фото.
Днем ранее у Ивана Янковского и его возлюбленной Дианы Пожарской родился ребенок. Сына назвали Олегом.
Лауреат премии в номинации Лучшая мужская роль в кино в фильме Дама Пик актер Иван Янковский на 15-й церемонии вручения премии Золотой Орел - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
30 июня, 19:06Шоубиз
У Ивана Янковского родился сын
Сергей Безруков сообщил в своем Instagram, что вновь станет отцом. Это будет уже пятый ребенок у актера.
Премьера фильма Подольские курсанты - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
Вчера, 10:40Шоубиз
Сергей Безруков станет отцом в пятый раз
 
ШоубизЕлена КсенофонтоваДмитрий ТарасовФилипп КиркоровОльга БузоваКоронавирус COVID-19МакSим (Марина Абросимова)Шоу-бизнесАнастасия МакееваКсения БородинаСергей Безруков
 
 
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