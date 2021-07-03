https://ria.ru/20210703/shoubiznes-1739649822.html

Здоровье МакSим и звездные дети: новости шоу-бизнеса с 28 июня по 2 июля

Здоровье МакSим и звездные дети: новости шоу-бизнеса с 28 июня по 2 июля - РИА Новости, 03.07.2021

Здоровье МакSим и звездные дети: новости шоу-бизнеса с 28 июня по 2 июля

Новая неделя принесла долгожданную прохладу в центральные регионы России, но звезды отечественного шоу-бизнеса остывать не торопятся. Подробнее — в подборке РИА РИА Новости, 03.07.2021

2021-07-03T11:12

2021-07-03T11:12

2021-07-03T11:12

елена ксенофонтова

дмитрий тарасов

филипп киркоров

ольга бузова

шоубиз

коронавирус covid-19

макsим (марина абросимова)

шоу-бизнес

анастасия макеева

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Новая неделя принесла долгожданную прохладу в центральные регионы России, но звезды отечественного шоу-бизнеса остывать не торопятся. Подробнее — в подборке РИА Новости. Шансы выжить два процента: здоровье МакSим оказалось в центре скандалаВнимание фанатов и коллег по шоу-бизнесу приковано к МакSим. Певица все еще в больнице в тяжелом состоянии: она подключена к аппарату ИВЛ. Ее госпитализировали с воспалением легких. Но тесты на коронавирус оказались отрицательными. На этой неделе журналист Антон Красовский в эфире программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" заявил, что шансы МакSим выжить равны двум процентам. На это ему возразила Ксения Бородина. По мнению телеведущей, давать какие-либо диагнозы без медицинского образования не правильно. "Как страшно жить, когда ты борешься за жизнь, а журналюги такого уровня тебя уже хоронят. Как люди без медицинского образования на ТВ делают такие прогнозы? Кто дал им на это право?" — возмутилась Ксения.Шоумен Стас Барецкий пошел еще дальше и заявил, что готов помочь с похоронами певицы. Мы не можем платить алименты: сразу два разбирательства в судеБывший муж Елены Ксенофонтовой адвокат Александр Рыжих подал на актрису в суд с просьбой уменьшить размер алиментов. У пары в браке родилась дочь Софья, супруги развелись в 2016 году. Кроме того, муж Анастасии Макеевой Роман Мальков также попросил уменьшить алименты на детей от своей бывшей жены Светланы. Он не готов платить 230 евро, а согласен на сумму в 80 евро. Без Бузовой никуда: новые повороты в судьбах бывших певицыСразу два бывших Ольги Бузовой отличились на этой неделе. Dava намекнул на участие в шоу "Холостяк". Молодой человек уверен, что он будет единственным героем программы, кто построит реальные отношения после шоу. А вот бывший муж Бузовой Дмитрий Тарасов признал свои ошибки и заявил, что они договорились с певицей о встрече. Дети и внуки: счастливые кадры звездНаследнику короля российской эстрады во вторник, 29 июня, исполнилось девять лет. Счастливый отец устроил грандиозный праздник и трогательно поздравил сына не только на его торжестве, но и в Сети. В первый день июля внучке Валерии Селин исполнилось шесть месяцев. По этому случаю певица выложила совместное фото. Днем ранее у Ивана Янковского и его возлюбленной Дианы Пожарской родился ребенок. Сына назвали Олегом. Сергей Безруков сообщил в своем Instagram, что вновь станет отцом. Это будет уже пятый ребенок у актера.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

елена ксенофонтова, дмитрий тарасов, филипп киркоров, ольга бузова, коронавирус covid-19, макsим (марина абросимова), шоу-бизнес, анастасия макеева, ксения бородина, сергей безруков