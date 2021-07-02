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Шоубиз
https://ria.ru/20210702/maksim-1739578757.html
"Кто дал им право": Бородина ужаснулась комментариям о здоровье МакSим
"Кто дал им право": Бородина ужаснулась комментариям о здоровье МакSим - РИА Новости, 02.07.2021
"Кто дал им право": Бородина ужаснулась комментариям о здоровье МакSим
Ксения Бородина жестко отреагировала на комментарий журналиста Антона Красовского о здоровье МакSим. Своим мнением она поделилась в сторис личного микроблога. РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T13:36
2021-07-02T13:36
шоубиз
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Ксения Бородина жестко отреагировала на комментарий журналиста Антона Красовского о здоровье МакSим. Своим мнением она поделилась в сторис личного микроблога. Негодование Бородиной вызвало высказывание журналиста в эфире передачи "Андрей Малахов. Прямой эфир". "В новостях пишут, что МакSим уже подключена к аппарату ЭКМО. А выживаемость после аппарата ЭКМО составляет от полутора до двух процентов. То есть с вероятностью в 98 процентов певица МакSим умрет", — говорит Красовский.В отличие от журналиста Бородина надеется, что певица поправится.Красовский не первый, кто публично заговорил о печальном исходе заболевания МакSим. На днях Стас Барецкий сделал неоднозначное заявление. Он сказал, что готов помочь с похоронами певицы. Бородина не единственная, кто переживает за артистку. Скорейшего выздоровления МакSим желает и дочь Анастасии Заворотнюк Анна. Артистку госпитализировали с пневмонией 15 июня, вскоре ее ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ.
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макsим (марина абросимова), знаменитости, звезды, ксения бородина

"Кто дал им право": Бородина ужаснулась комментариям о здоровье МакSим

13:36 02.07.2021
 
© Фото : @borodyliaФотография из аккаунта Ксении Бородиной в Instagram
Фотография из аккаунта Ксении Бородиной в Instagram - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© Фото : @borodylia
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Ксения Бородина жестко отреагировала на комментарий журналиста Антона Красовского о здоровье МакSим. Своим мнением она поделилась в сторис личного микроблога.

"Как страшно жить, когда ты борешься за жизнь, а журналюги такого уровня тебя уже хоронят. Как люди без медицинского образования на ТВ делают такие прогнозы? Кто дал им на это право?" — возмутилась Ксения.

Негодование Бородиной вызвало высказывание журналиста в эфире передачи "Андрей Малахов. Прямой эфир".
"В новостях пишут, что МакSим уже подключена к аппарату ЭКМО. А выживаемость после аппарата ЭКМО составляет от полутора до двух процентов. То есть с вероятностью в 98 процентов певица МакSим умрет", — говорит Красовский.
В отличие от журналиста Бородина надеется, что певица поправится.
"Я каждый день о ней думаю. Из головы не выходит. Марина очень сильная. Я верю, что все будет хорошо. Надо молиться за нее", — делится переживаниями Ксения.
Красовский не первый, кто публично заговорил о печальном исходе заболевания МакSим. На днях Стас Барецкий сделал неоднозначное заявление. Он сказал, что готов помочь с похоронами певицы.
Бородина не единственная, кто переживает за артистку. Скорейшего выздоровления МакSим желает и дочь Анастасии Заворотнюк Анна.
Артистку госпитализировали с пневмонией 15 июня, вскоре ее ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ.
Вадим Шатров - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
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