"Кто дал им право": Бородина ужаснулась комментариям о здоровье МакSим
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Ксения Бородина жестко отреагировала на комментарий журналиста Антона Красовского о здоровье МакSим. Своим мнением она поделилась в сторис личного микроблога.
"Как страшно жить, когда ты борешься за жизнь, а журналюги такого уровня тебя уже хоронят. Как люди без медицинского образования на ТВ делают такие прогнозы? Кто дал им на это право?" — возмутилась Ксения.
Негодование Бородиной вызвало высказывание журналиста в эфире передачи "Андрей Малахов. Прямой эфир".
"В новостях пишут, что МакSим уже подключена к аппарату ЭКМО. А выживаемость после аппарата ЭКМО составляет от полутора до двух процентов. То есть с вероятностью в 98 процентов певица МакSим умрет", — говорит Красовский.
В отличие от журналиста Бородина надеется, что певица поправится.
"Я каждый день о ней думаю. Из головы не выходит. Марина очень сильная. Я верю, что все будет хорошо. Надо молиться за нее", — делится переживаниями Ксения.
Красовский не первый, кто публично заговорил о печальном исходе заболевания МакSим. На днях Стас Барецкий сделал неоднозначное заявление. Он сказал, что готов помочь с похоронами певицы.
Бородина не единственная, кто переживает за артистку. Скорейшего выздоровления МакSим желает и дочь Анастасии Заворотнюк Анна.
Артистку госпитализировали с пневмонией 15 июня, вскоре ее ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ.
29 июня, 15:44ШоубизРежиссер клипов МакSим умер от коронавируса