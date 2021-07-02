https://ria.ru/20210702/maksim-1739578757.html

"Кто дал им право": Бородина ужаснулась комментариям о здоровье МакSим

"Кто дал им право": Бородина ужаснулась комментариям о здоровье МакSим - РИА Новости, 02.07.2021

"Кто дал им право": Бородина ужаснулась комментариям о здоровье МакSим

Ксения Бородина жестко отреагировала на комментарий журналиста Антона Красовского о здоровье МакSим. Своим мнением она поделилась в сторис личного микроблога. РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T13:36

2021-07-02T13:36

2021-07-02T13:36

шоубиз

макsим (марина абросимова)

знаменитости

звезды

ксения бородина

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Ксения Бородина жестко отреагировала на комментарий журналиста Антона Красовского о здоровье МакSим. Своим мнением она поделилась в сторис личного микроблога. Негодование Бородиной вызвало высказывание журналиста в эфире передачи "Андрей Малахов. Прямой эфир". "В новостях пишут, что МакSим уже подключена к аппарату ЭКМО. А выживаемость после аппарата ЭКМО составляет от полутора до двух процентов. То есть с вероятностью в 98 процентов певица МакSим умрет", — говорит Красовский.В отличие от журналиста Бородина надеется, что певица поправится.Красовский не первый, кто публично заговорил о печальном исходе заболевания МакSим. На днях Стас Барецкий сделал неоднозначное заявление. Он сказал, что готов помочь с похоронами певицы. Бородина не единственная, кто переживает за артистку. Скорейшего выздоровления МакSим желает и дочь Анастасии Заворотнюк Анна. Артистку госпитализировали с пневмонией 15 июня, вскоре ее ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ.

https://ria.ru/20210629/maksim-1739062476.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

макsим (марина абросимова), знаменитости, звезды, ксения бородина