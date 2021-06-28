https://ria.ru/20210628/zavorotnyuk-1738897060.html

"Очень страшно": дочь Заворотнюк обеспокоена состоянием певицы МакSим

"Очень страшно": дочь Заворотнюк обеспокоена состоянием певицы МакSим - РИА Новости, 28.06.2021

"Очень страшно": дочь Заворотнюк обеспокоена состоянием певицы МакSим

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна поделилась с подписчиками своего микроблога, что переживает за здоровье певицы МакSим. РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T13:54

2021-06-28T13:54

2021-06-28T13:54

шоубиз

анна заворотнюк

макsим (марина абросимова)

знаменитости

звезды

анастасия заворотнюк

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Дочь Анастасии Заворотнюк Анна поделилась с подписчиками своего микроблога, что переживает за здоровье певицы МакSим.Девушка не понаслышке знает, что такое тяжелая болезнь близкого человека. Ее мама Анастасия Заворотнюк почти три года борется с онкологией. 15 июня на своей странице в Instagram МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова, по матери — Максимова) сообщила ,что ее госпитализировали с пневмонией. Вскоре ее ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ.

https://ria.ru/20210628/maksim-1738843125.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анна заворотнюк, макsим (марина абросимова), знаменитости, звезды, анастасия заворотнюк