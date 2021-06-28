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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210628/zavorotnyuk-1738897060.html
"Очень страшно": дочь Заворотнюк обеспокоена состоянием певицы МакSим
"Очень страшно": дочь Заворотнюк обеспокоена состоянием певицы МакSим - РИА Новости, 28.06.2021
"Очень страшно": дочь Заворотнюк обеспокоена состоянием певицы МакSим
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна поделилась с подписчиками своего микроблога, что переживает за здоровье певицы МакSим. РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T13:54
2021-06-28T13:54
шоубиз
анна заворотнюк
макsим (марина абросимова)
знаменитости
звезды
анастасия заворотнюк
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Дочь Анастасии Заворотнюк Анна поделилась с подписчиками своего микроблога, что переживает за здоровье певицы МакSим.Девушка не понаслышке знает, что такое тяжелая болезнь близкого человека. Ее мама Анастасия Заворотнюк почти три года борется с онкологией. 15 июня на своей странице в Instagram МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова, по матери — Максимова) сообщила ,что ее госпитализировали с пневмонией. Вскоре ее ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ.
https://ria.ru/20210628/maksim-1738843125.html
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анна заворотнюк, макsим (марина абросимова), знаменитости, звезды, анастасия заворотнюк

"Очень страшно": дочь Заворотнюк обеспокоена состоянием певицы МакSим

13:54 28.06.2021
 
© Фото : @anna_zavorotnyu/InstagramАнна Заворотнюк
Анна Заворотнюк - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© Фото : @anna_zavorotnyu/Instagram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Дочь Анастасии Заворотнюк Анна поделилась с подписчиками своего микроблога, что переживает за здоровье певицы МакSим.
"Очень страшно. Желаю ей самого скорейшего выздоровления, надеюсь, что все будет хорошо и она справится", – пишет Анна Заворотнюк.
Девушка не понаслышке знает, что такое тяжелая болезнь близкого человека. Ее мама Анастасия Заворотнюк почти три года борется с онкологией.
15 июня на своей странице в Instagram МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова, по матери — Максимова) сообщила ,что ее госпитализировали с пневмонией. Вскоре ее ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ.
Певица МакSим - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
Вчера, 03:45Шоубиз
Представитель МакSим заявила о спекуляциях на болезни певицы
 
ШоубизАнна ЗаворотнюкМакSим (Марина Абросимова)ЗнаменитостизвездыАнастасия Заворотнюк
 
 
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