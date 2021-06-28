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"Очень страшно": дочь Заворотнюк обеспокоена состоянием певицы МакSим
"Очень страшно": дочь Заворотнюк обеспокоена состоянием певицы МакSим - РИА Новости, 28.06.2021
"Очень страшно": дочь Заворотнюк обеспокоена состоянием певицы МакSим
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна поделилась с подписчиками своего микроблога, что переживает за здоровье певицы МакSим. РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T13:54
2021-06-28T13:54
2021-06-28T13:54
шоубиз
анна заворотнюк
макsим (марина абросимова)
знаменитости
звезды
анастасия заворотнюк
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Дочь Анастасии Заворотнюк Анна поделилась с подписчиками своего микроблога, что переживает за здоровье певицы МакSим.Девушка не понаслышке знает, что такое тяжелая болезнь близкого человека. Ее мама Анастасия Заворотнюк почти три года борется с онкологией. 15 июня на своей странице в Instagram МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова, по матери — Максимова) сообщила ,что ее госпитализировали с пневмонией. Вскоре ее ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ.
https://ria.ru/20210628/maksim-1738843125.html
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анна заворотнюк, макsим (марина абросимова), знаменитости, звезды, анастасия заворотнюк