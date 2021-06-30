https://ria.ru/20210630/makeeva-1739169198.html

Супруг Макеевой попросил уменьшить алименты на детей от экс-жены

Супруг Макеевой попросил уменьшить алименты на детей от экс-жены - РИА Новости, 30.06.2021

Супруг Макеевой попросил уменьшить алименты на детей от экс-жены

Муж Анастасии Макеевой Роман Мальков попросил уменьшить алименты на детей от своей бывшей жены Светланы Мальковой. Экс-супруга возлюбленного актрисы рассказала... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T10:53

2021-06-30T10:53

2021-06-30T10:53

знаменитости

алименты

анастасия макеева

словения

шоубиз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727910729_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_c0f42f9b3fe78a66d4e758bb6ad4f0a2.jpg

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Муж Анастасии Макеевой Роман Мальков попросил уменьшить алименты на детей от своей бывшей жены Светланы Мальковой. Экс-супруга возлюбленного актрисы рассказала об этом в своем микроблоге. Малькова также поделилась, что бывший хочет получать от нее деньги на содержание их старшего сына Андрея, который переехал к нему и Макеевой. У Светланы и Романа четверо детей, трое младших сейчас живут вместе с матерью в Словении. Отношения Макеевой и Малькова широко обсуждаются в Сети, потому что предложение актрисе бизнесмен сделал, когда был женат. Официально он развелся 12 апреля. Актриса и предприниматель обвенчались в Крыму 30 мая, где за день до таинства, 29 мая, сыграли свадьбу.Экс-супруга Малькова подала на Макееву заявление в прокуратуру. Женщина утверждает, что актриса ее "преследует" и наносит вред репутации. На днях, стало известно, что актриса и бывшая ее мужа подрались после записи ток-шоу.

https://ria.ru/20210625/makeeva-1738616702.html

словения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, алименты, анастасия макеева, словения