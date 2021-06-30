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Шоубиз
https://ria.ru/20210630/makeeva-1739169198.html
Супруг Макеевой попросил уменьшить алименты на детей от экс-жены
Супруг Макеевой попросил уменьшить алименты на детей от экс-жены - РИА Новости, 30.06.2021
Супруг Макеевой попросил уменьшить алименты на детей от экс-жены
Муж Анастасии Макеевой Роман Мальков попросил уменьшить алименты на детей от своей бывшей жены Светланы Мальковой. Экс-супруга возлюбленного актрисы рассказала... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T10:53
2021-06-30T10:53
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Муж Анастасии Макеевой Роман Мальков попросил уменьшить алименты на детей от своей бывшей жены Светланы Мальковой. Экс-супруга возлюбленного актрисы рассказала об этом в своем микроблоге. Малькова также поделилась, что бывший хочет получать от нее деньги на содержание их старшего сына Андрея, который переехал к нему и Макеевой. У Светланы и Романа четверо детей, трое младших сейчас живут вместе с матерью в Словении. Отношения Макеевой и Малькова широко обсуждаются в Сети, потому что предложение актрисе бизнесмен сделал, когда был женат. Официально он развелся 12 апреля. Актриса и предприниматель обвенчались в Крыму 30 мая, где за день до таинства, 29 мая, сыграли свадьбу.Экс-супруга Малькова подала на Макееву заявление в прокуратуру. Женщина утверждает, что актриса ее "преследует" и наносит вред репутации. На днях, стало известно, что актриса и бывшая ее мужа подрались после записи ток-шоу.
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знаменитости, алименты, анастасия макеева, словения

Супруг Макеевой попросил уменьшить алименты на детей от экс-жены

10:53 30.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкАктриса Анастасия Макеева
Актриса Анастасия Макеева - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Муж Анастасии Макеевой Роман Мальков попросил уменьшить алименты на детей от своей бывшей жены Светланы Мальковой. Экс-супруга возлюбленного актрисы рассказала об этом в своем микроблоге.

"Решение по алиментам отменили, потому что вторая сторона, "любящий" отец не согласен с суммой в 230 евро на ребенка, бизнесмену (она — прим. ред.) показалась заоблачной, вот 80 евро готов (платить — прим. ред.). Дело перенесли на конец июля", — пишет Светлана.

Малькова также поделилась, что бывший хочет получать от нее деньги на содержание их старшего сына Андрея, который переехал к нему и Макеевой.
У Светланы и Романа четверо детей, трое младших сейчас живут вместе с матерью в Словении.
Отношения Макеевой и Малькова широко обсуждаются в Сети, потому что предложение актрисе бизнесмен сделал, когда был женат. Официально он развелся 12 апреля. Актриса и предприниматель обвенчались в Крыму 30 мая, где за день до таинства, 29 мая, сыграли свадьбу.
Экс-супруга Малькова подала на Макееву заявление в прокуратуру. Женщина утверждает, что актриса ее "преследует" и наносит вред репутации. На днях, стало известно, что актриса и бывшая ее мужа подрались после записи ток-шоу.
Актриса Анастасия Макеева - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
25 июня, 15:46Шоубиз
Макеева и бывшая жена возлюбленного актрисы поделились видео с их дракой
 
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