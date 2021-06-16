https://ria.ru/20210616/makeeva-1737237409.html

Встреча Макеевой и бывшей жены ее возлюбленного закончилась потасовкой

Встреча Макеевой и бывшей жены ее возлюбленного закончилась потасовкой - РИА Новости, 16.06.2021

Встреча Макеевой и бывшей жены ее возлюбленного закончилась потасовкой

Встреча Анастасии Макеевой и бывшей жены ее возлюбленного Светланы Мальковой на ток-шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир" закончилась потасовкой. Об этом Малькова... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T16:00

2021-06-16T16:00

2021-06-16T16:00

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знаменитости

анастасия макеева

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Встреча Анастасии Макеевой и бывшей жены ее возлюбленного Светланы Мальковой на ток-шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир" закончилась потасовкой. Об этом Малькова сообщила на своей странице в Instagram.После программы, по словам Мальковой, актриса начала снимать ее на телефон и оскорблять. "Макеева умышленно меня провоцировала, при этом постоянно унижая", — говорит Светлана. Она призналась, что "выкинула" телефон артистки и "толкнула" ее. В ответ Макеева "налетела" на нее два раза и ударила по голове. Бывший муж Светланы и нынешний супруг Анастасии Роман в скандал не вмешался и со стороны наблюдал за происходящим. В сторис своего Instagram-аккаунта Малькова также опубликовала фото, на котором изображен вход в отделение МВД. "После передачи пришлось второй раз подавать заявление на одного и того же человека", — подписала снимок Светлана. Отношения Макеевой и Малькова широко обсуждаются в Сети, потому что предложение актрисе бизнесмен сделал, когда был женат. Официально он развелся 12 апреля. Бывшая супруга Малькова подала на Макееву заявление в прокуратуру. Женщина утверждает, что актриса ее "преследует" и наносит вред репутации. В мае стало известно, что бывшая жена Малькова выиграла суд по алиментам.Анастасия Макеева и Роман Мальков обвенчались в Крыму 30 мая, где за день до таинства, 29 мая, сыграли свадьбу.

https://ria.ru/20210603/makeeva-1735440161.html

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

развод, знаменитости, анастасия макеева, андрей малахов, республика крым, семья