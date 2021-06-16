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Шоубиз
https://ria.ru/20210616/makeeva-1737237409.html
Встреча Макеевой и бывшей жены ее возлюбленного закончилась потасовкой
Встреча Макеевой и бывшей жены ее возлюбленного закончилась потасовкой - РИА Новости, 16.06.2021
Встреча Макеевой и бывшей жены ее возлюбленного закончилась потасовкой
Встреча Анастасии Макеевой и бывшей жены ее возлюбленного Светланы Мальковой на ток-шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир" закончилась потасовкой. Об этом Малькова... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T16:00
2021-06-16T16:00
шоубиз
развод
знаменитости
анастасия макеева
андрей малахов
республика крым
семья
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Встреча Анастасии Макеевой и бывшей жены ее возлюбленного Светланы Мальковой на ток-шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир" закончилась потасовкой. Об этом Малькова сообщила на своей странице в Instagram.После программы, по словам Мальковой, актриса начала снимать ее на телефон и оскорблять. "Макеева умышленно меня провоцировала, при этом постоянно унижая", — говорит Светлана. Она призналась, что "выкинула" телефон артистки и "толкнула" ее. В ответ Макеева "налетела" на нее два раза и ударила по голове. Бывший муж Светланы и нынешний супруг Анастасии Роман в скандал не вмешался и со стороны наблюдал за происходящим. В сторис своего Instagram-аккаунта Малькова также опубликовала фото, на котором изображен вход в отделение МВД. "После передачи пришлось второй раз подавать заявление на одного и того же человека", — подписала снимок Светлана. Отношения Макеевой и Малькова широко обсуждаются в Сети, потому что предложение актрисе бизнесмен сделал, когда был женат. Официально он развелся 12 апреля. Бывшая супруга Малькова подала на Макееву заявление в прокуратуру. Женщина утверждает, что актриса ее "преследует" и наносит вред репутации. В мае стало известно, что бывшая жена Малькова выиграла суд по алиментам.Анастасия Макеева и Роман Мальков обвенчались в Крыму 30 мая, где за день до таинства, 29 мая, сыграли свадьбу.
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развод, знаменитости, анастасия макеева, андрей малахов, республика крым, семья

Встреча Макеевой и бывшей жены ее возлюбленного закончилась потасовкой

16:00 16.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкАктриса Анастасия Макеева
Актриса Анастасия Макеева - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Встреча Анастасии Макеевой и бывшей жены ее возлюбленного Светланы Мальковой на ток-шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир" закончилась потасовкой. Об этом Малькова сообщила на своей странице в Instagram.
"Никто не мог предположить, что мне потребуется охрана", — пишет Светлана Малькова.
После программы, по словам Мальковой, актриса начала снимать ее на телефон и оскорблять. "Макеева умышленно меня провоцировала, при этом постоянно унижая", — говорит Светлана.
Она призналась, что "выкинула" телефон артистки и "толкнула" ее. В ответ Макеева "налетела" на нее два раза и ударила по голове.
Бывший муж Светланы и нынешний супруг Анастасии Роман в скандал не вмешался и со стороны наблюдал за происходящим.
"Цель провокации — закрыть мне выезд из страны, с целью забрать детей! Слова его ей были такие, сейчас с начальником полиции договоримся, и ее не выпустят из страны", — уверяет Светлана.
В сторис своего Instagram-аккаунта Малькова также опубликовала фото, на котором изображен вход в отделение МВД. "После передачи пришлось второй раз подавать заявление на одного и того же человека", — подписала снимок Светлана.
© Фото : Instagram @svetamalkovaИнстаграм-сториз Светланы Малковой за 16 июня 2021
Инстаграм-сториз Светланы Малковой за 16 июня 2021 - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© Фото : Instagram @svetamalkova
Инстаграм-сториз Светланы Малковой за 16 июня 2021
Отношения Макеевой и Малькова широко обсуждаются в Сети, потому что предложение актрисе бизнесмен сделал, когда был женат. Официально он развелся 12 апреля. Бывшая супруга Малькова подала на Макееву заявление в прокуратуру. Женщина утверждает, что актриса ее "преследует" и наносит вред репутации. В мае стало известно, что бывшая жена Малькова выиграла суд по алиментам.
Анастасия Макеева и Роман Мальков обвенчались в Крыму 30 мая, где за день до таинства, 29 мая, сыграли свадьбу.
Актриса Анастасия Макеева - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
3 июня, 15:16Шоубиз
Обморок и кровоизлияние: у Макеевой начались проблемы со здоровьем
 
ШоубизРазводЗнаменитостиАнастасия МакееваАндрей МалаховРеспублика КрымСемья
 
 
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