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Шоубиз
https://ria.ru/20210630/dava-1739268480.html
Dava задумался об участии в шоу "Холостяк"
Dava задумался об участии в шоу "Холостяк" - РИА Новости, 30.06.2021
Dava задумался об участии в шоу "Холостяк"
Давид Манукян, известный как Dava, судя по его сторис в Instagram, задумался о том, чтобы принять участие еще в одном телевизионном проекте, например, в... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T20:41
2021-06-30T20:41
шоубиз
шоу "холостяк"
давид манукян (dava)
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Давид Манукян, известный как Dava, судя по его сторис в Instagram, задумался о том, чтобы принять участие еще в одном телевизионном проекте, например, в передаче "Холостяк". Пользователям понравилась идея блогера. Они решили, что рейтинги у программы обязательно будут высокими. "Наверное, это будет лучший "Холостяк". И смотреть его будет вся страна! Ждем тебя там", — поделилась своим мнением одна из подписчиц. "Базару ноль", — ответил ей Dava.Давид Манукян встречался с Ольгой Бузовой с августа 2019 по январь 2021. В конце мая было объявлено, что он станет новым ведущим "Дома-2".
https://ria.ru/20210617/dava-1737432846.html
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шоу "холостяк", давид манукян (dava)

Dava задумался об участии в шоу "Холостяк"

20:41 30.06.2021
 
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПевец и блогер Давид Манукян (DAVA)
Певец и блогер Давид Манукян (DAVA) - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Давид Манукян, известный как Dava, судя по его сторис в Instagram, задумался о том, чтобы принять участие еще в одном телевизионном проекте, например, в передаче "Холостяк".
"Прикиньте, я буду первым холостяком, у кого после шоу получится построить отношения", — написал Манукян.
Пользователям понравилась идея блогера. Они решили, что рейтинги у программы обязательно будут высокими.
"Наверное, это будет лучший "Холостяк". И смотреть его будет вся страна! Ждем тебя там", — поделилась своим мнением одна из подписчиц.
"Базару ноль", — ответил ей Dava.
Давид Манукян встречался с Ольгой Бузовой с августа 2019 по январь 2021. В конце мая было объявлено, что он станет новым ведущим "Дома-2".
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ШоубизШоу "Холостяк"Давид Манукян (Dava)
 
 
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