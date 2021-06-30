https://ria.ru/20210630/dava-1739268480.html
Dava задумался об участии в шоу "Холостяк"
Dava задумался об участии в шоу "Холостяк" - РИА Новости, 30.06.2021
Dava задумался об участии в шоу "Холостяк"
Давид Манукян, известный как Dava, судя по его сторис в Instagram, задумался о том, чтобы принять участие еще в одном телевизионном проекте, например, в... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T20:41
2021-06-30T20:41
2021-06-30T20:41
шоубиз
шоу "холостяк"
давид манукян (dava)
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Давид Манукян, известный как Dava, судя по его сторис в Instagram, задумался о том, чтобы принять участие еще в одном телевизионном проекте, например, в передаче "Холостяк". Пользователям понравилась идея блогера. Они решили, что рейтинги у программы обязательно будут высокими. "Наверное, это будет лучший "Холостяк". И смотреть его будет вся страна! Ждем тебя там", — поделилась своим мнением одна из подписчиц. "Базару ноль", — ответил ей Dava.Давид Манукян встречался с Ольгой Бузовой с августа 2019 по январь 2021. В конце мая было объявлено, что он станет новым ведущим "Дома-2".
https://ria.ru/20210617/dava-1737432846.html
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шоу "холостяк", давид манукян (dava)