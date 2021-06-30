https://ria.ru/20210630/shepelev-1739261320.html

"Все бросает": Шепелев рассказал о мечтах сына от Жанны Фриске

"Все бросает": Шепелев рассказал о мечтах сына от Жанны Фриске - РИА Новости, 30.06.2021

"Все бросает": Шепелев рассказал о мечтах сына от Жанны Фриске

Дмитрий Шепелев поделился с подписчиками размышлениями о воспитании детей. РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T16:38

2021-06-30T16:38

2021-06-30T16:38

шоубиз

знаменитости

дмитрий шепелев

жанна фриске

дети

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Дмитрий Шепелев поделился с подписчиками размышлениями о воспитании детей. Ведущий ответил, что у его сына от Жанны Фриске Платона плотный график. По мнению знаменитого отца, ничего плохо в этом нет. Шепелев уверен, что "ребенок должен быть занят". Однако недавно, мальчик "заявил, что все бросает и оставляет только гитару, потому что хочет быть рок-звездой". Сначала Шепелев с настороженностью отнесся к мечтам наследника. Особенно он расстроился из-за того, что сын перестанет играть в теннис. "Мне очень хотелось, чтобы у нас было общее увлечение", — объяснил свои чувства ведущий. Но со временем Шепелев изменил свое отношение. Шепелев также обратил внимание, что люди, добившиеся карьерных высот, в профессию пришли еще в юном возрасте. Тема, поднятая ведущим, оказалась близка читателям его микроблога. В комментариях они активно делились личным опытом и давали Шепелеву советы. "Многие дети потом, когда вырастают, говорят родителям, надо было меня уговорить заниматься тем или иным", "Ну не все прям с детства в профессии, многие в юности увлекаются. Не стоит засорять детскую жизнь всем подряд. И уж тем более тешить самолюбие "хочу общее увлечение", оно ваше и может не заходить ребенку", "Убеждать лучше, чем заставлять", — отреагировали пользователи.Сын Шепелева и Жанны Фриске родился 7 апреля 2013 года. Его крестная — Ольга Орлова. Фриске умерла 15 июня 2015.В конце марта 2021 года Шепелев стал отцом во второй раз. У него появился сын Тихон. Мама ребенка — дизайнер Екатерина Тулупова. В марте он раскрыл, как решился на еще одного ребенка.

https://ria.ru/20210624/shepelev-1738427375.html

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знаменитости, дмитрий шепелев, жанна фриске, дети