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Шоубиз
https://ria.ru/20210630/shepelev-1739261320.html
"Все бросает": Шепелев рассказал о мечтах сына от Жанны Фриске
"Все бросает": Шепелев рассказал о мечтах сына от Жанны Фриске - РИА Новости, 30.06.2021
"Все бросает": Шепелев рассказал о мечтах сына от Жанны Фриске
Дмитрий Шепелев поделился с подписчиками размышлениями о воспитании детей. РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T16:38
2021-06-30T16:38
шоубиз
знаменитости
дмитрий шепелев
жанна фриске
дети
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Дмитрий Шепелев поделился с подписчиками размышлениями о воспитании детей. Ведущий ответил, что у его сына от Жанны Фриске Платона плотный график. По мнению знаменитого отца, ничего плохо в этом нет. Шепелев уверен, что "ребенок должен быть занят". Однако недавно, мальчик "заявил, что все бросает и оставляет только гитару, потому что хочет быть рок-звездой". Сначала Шепелев с настороженностью отнесся к мечтам наследника. Особенно он расстроился из-за того, что сын перестанет играть в теннис. "Мне очень хотелось, чтобы у нас было общее увлечение", — объяснил свои чувства ведущий. Но со временем Шепелев изменил свое отношение. Шепелев также обратил внимание, что люди, добившиеся карьерных высот, в профессию пришли еще в юном возрасте. Тема, поднятая ведущим, оказалась близка читателям его микроблога. В комментариях они активно делились личным опытом и давали Шепелеву советы. "Многие дети потом, когда вырастают, говорят родителям, надо было меня уговорить заниматься тем или иным", "Ну не все прям с детства в профессии, многие в юности увлекаются. Не стоит засорять детскую жизнь всем подряд. И уж тем более тешить самолюбие "хочу общее увлечение", оно ваше и может не заходить ребенку", "Убеждать лучше, чем заставлять", — отреагировали пользователи.Сын Шепелева и Жанны Фриске родился 7 апреля 2013 года. Его крестная — Ольга Орлова. Фриске умерла 15 июня 2015.В конце марта 2021 года Шепелев стал отцом во второй раз. У него появился сын Тихон. Мама ребенка — дизайнер Екатерина Тулупова. В марте он раскрыл, как решился на еще одного ребенка.
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знаменитости, дмитрий шепелев, жанна фриске, дети

"Все бросает": Шепелев рассказал о мечтах сына от Жанны Фриске

16:38 30.06.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкТелеведущий Дмитрий Шепелев
Телеведущий Дмитрий Шепелев - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Дмитрий Шепелев поделился с подписчиками размышлениями о воспитании детей.
Ведущий ответил, что у его сына от Жанны Фриске Платона плотный график. По мнению знаменитого отца, ничего плохо в этом нет. Шепелев уверен, что "ребенок должен быть занят".
Однако недавно, мальчик "заявил, что все бросает и оставляет только гитару, потому что хочет быть рок-звездой".
Сначала Шепелев с настороженностью отнесся к мечтам наследника. Особенно он расстроился из-за того, что сын перестанет играть в теннис. "Мне очень хотелось, чтобы у нас было общее увлечение", — объяснил свои чувства ведущий.
Но со временем Шепелев изменил свое отношение.
"Ребенок знает, чего он хочет — что может быть лучше. Радоваться нужно", — уверен ведущий.
Шепелев также обратил внимание, что люди, добившиеся карьерных высот, в профессию пришли еще в юном возрасте.
Тема, поднятая ведущим, оказалась близка читателям его микроблога. В комментариях они активно делились личным опытом и давали Шепелеву советы.
"Многие дети потом, когда вырастают, говорят родителям, надо было меня уговорить заниматься тем или иным", "Ну не все прям с детства в профессии, многие в юности увлекаются. Не стоит засорять детскую жизнь всем подряд. И уж тем более тешить самолюбие "хочу общее увлечение", оно ваше и может не заходить ребенку", "Убеждать лучше, чем заставлять", — отреагировали пользователи.
Сын Шепелева и Жанны Фриске родился 7 апреля 2013 года. Его крестная — Ольга Орлова. Фриске умерла 15 июня 2015.
В конце марта 2021 года Шепелев стал отцом во второй раз. У него появился сын Тихон. Мама ребенка — дизайнер Екатерина Тулупова. В марте он раскрыл, как решился на еще одного ребенка.
Телеведущий Дмитрий Шепелев - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
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"Я спокоен": Шепелев рассказал об отцовских чувствах
 
ШоубизЗнаменитостиДмитрий ШепелевЖанна ФрискеДети
 
 
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