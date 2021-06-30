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Туризм
https://ria.ru/20210630/bilety-1739167543.html
Названы города России для недорогих путешествий в июле
Названы города России для недорогих путешествий в июле - РИА Новости, 30.06.2021
Названы города России для недорогих путешествий в июле
Сервис для планирования путешествий составил список городов, куда россияне могут бюджетно отправиться в июле, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T11:22
2021-06-30T11:22
туризм
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куда поехать в выходные
туризм
ханты-мансийский автономный округ
туристы
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Сервис для планирования путешествий составил список городов, куда россияне могут бюджетно отправиться в июле, сообщает OneTwoTrip.Аналитики сервиса проанализировали поисковые запросы клиентов из пяти российских городов, откуда чаще всего интересовались авиа- и железнодорожными билетами с отправлением в июле. В результате был составлен перечень направлений с минимальной стоимостью перелета или поездки на поезде в одну сторону.Рейсами на июль чаще всего интересовались туристы из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Краснодара и Сочи. Из всех этих городов можно найти билеты на самолет в пределах трех тысяч рублей в одну сторону.Из Москвы дешевле всего улететь в Брянск — от 910 рублей. Стоимость авиабилетов в Ульяновск начинается от 1500 рублей, в Псков — от 1800, а в Санкт-Петербург — от 1900. За путешествия во Владикавказ, Нижний Новгород и Чебоксары в июле жители столицы заплатят по две тысячи рублей минимум.Из Санкт-Петербурга дешевле всего будет отправиться в Москву: билет стоит от 1800 рублей. Заплатив от 1990 рублей, можно полететь в Архангельск, от 2200 — в Калугу, от 2800 — в Мурманск, а от 2900 — в Нижний Новгород.Самыми недорогими направлениями июля для екатеринбуржцев стали Ханты-Мансийск — от 1380 рублей и Уфа по цене билета около 1450 рублей. К тому же из столицы Урала можно бюджетно улететь в Магнитогорск — от 1600 рублей, Ижевск и Тюмень, куда билеты обойдутся по 2200 рублей.Из Краснодара наиболее выгодным выйдет перелет в Астрахань — от 1280 рублей. В Симферополь и Махачкалу билеты можно найти за 1700 рублей, а в Минеральные Воды или Сочи — за 1800 рублей. В Волгоград краснодарцы вполне могут улететь за две тысячи рублей, а в столицу — за 2100 рублей.Для жителей Сочи самым бюджетным станет перелет в Ростов-на-Дону, цены начинаются от 1500 рублей. За 1670 рублей можно найти билет в Минеральные Воды, за 1800 рублей — в Краснодар, а в Грозный — за 2100 рублей. Замыкают список Махачкала и Анапа, куда есть недорогие билеты по 2200 рублей.Поездками на поезде в июле чаще всего интересовались клиенты из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Краснодара и Казани. Чтобы составить список самых недорогих направлений, эксперты проанализировали двадцать наиболее популярных городов, в которые можно уехать из каждого пункта, а также минимальную стоимость билетов.Оказалось, что дешевле всего из Москвы на поезде можно отправиться в Нижний Новгород (880 рублей), а за 1080 рублей добраться до Северной столицы. Поездка в Чебоксары обойдется от 1240 рублей, в Казань — от 1270, а в Саратов — от 1390 рублей.Жителям Санкт-Петербурга выгоднее всего путешествовать на поезде в Москву — билет стоит от 1080 рублей. Поездка в Нижний Новгород обойдется в 1600 рублей, а в Белгород — в 1970 рублей. Также в список бюджетных направлений входят Самара (от 2450) и Ростов-на-Дону (от 2670).Сочинцам доступны недорогие билеты: в Краснодар — за 620 рублей, Ростов-на-Дону — за 930 рублей, в Минеральные Воды — за 1530 рублей. Кроме того, в число бюджетных железнодорожных направлений июля из этого региона входят Волгоград — от 2160 рублей и Воронеж — от 2620 рублей.Из Краснодара выгоднее всего совершать поездки в Сочи: проезд стоит от 620 рублей. Цена билета в Минеральные Воды начинается от 770 рублей, в а Симферополь можно отправиться, заплатив минимум 1320 рублей. Цена путешествия в Волгоград составит 1750 рублей, а в Москву — 2400 рублей.Для жителей Казани наиболее бюджетным будет поездка на поезде в Сызрань — всего 870 рублей за билет. Немного дороже, от 1270 рублей, стоит путешествие в Москву и Саратов. Цена поездки в Сургут в июле — от 2450 рублей, в Нижний Новгород — от 2650 рублей, а в Минеральные Воды — от 2670.
https://ria.ru/20210629/arzamas-1738275268.html
https://ria.ru/20210629/skidka-1738982430.html
https://ria.ru/20210628/puteshestviya-1738924572.html
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Названы города России для недорогих путешествий в июле

11:22 30.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛюди в аэропорту Шереметьево в Москве
Люди в аэропорту Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Сервис для планирования путешествий составил список городов, куда россияне могут бюджетно отправиться в июле, сообщает OneTwoTrip.
Аналитики сервиса проанализировали поисковые запросы клиентов из пяти российских городов, откуда чаще всего интересовались авиа- и железнодорожными билетами с отправлением в июле. В результате был составлен перечень направлений с минимальной стоимостью перелета или поездки на поезде в одну сторону.
Рейсами на июль чаще всего интересовались туристы из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Краснодара и Сочи. Из всех этих городов можно найти билеты на самолет в пределах трех тысяч рублей в одну сторону.
Из Москвы дешевле всего улететь в Брянск — от 910 рублей. Стоимость авиабилетов в Ульяновск начинается от 1500 рублей, в Псков — от 1800, а в Санкт-Петербург — от 1900. За путешествия во Владикавказ, Нижний Новгород и Чебоксары в июле жители столицы заплатят по две тысячи рублей минимум.
Из Санкт-Петербурга дешевле всего будет отправиться в Москву: билет стоит от 1800 рублей. Заплатив от 1990 рублей, можно полететь в Архангельск, от 2200 — в Калугу, от 2800 — в Мурманск, а от 2900 — в Нижний Новгород.
Самыми недорогими направлениями июля для екатеринбуржцев стали Ханты-Мансийск — от 1380 рублей и Уфа по цене билета около 1450 рублей. К тому же из столицы Урала можно бюджетно улететь в Магнитогорск — от 1600 рублей, Ижевск и Тюмень, куда билеты обойдутся по 2200 рублей.
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Из Краснодара наиболее выгодным выйдет перелет в Астрахань — от 1280 рублей. В Симферополь и Махачкалу билеты можно найти за 1700 рублей, а в Минеральные Воды или Сочи — за 1800 рублей. В Волгоград краснодарцы вполне могут улететь за две тысячи рублей, а в столицу — за 2100 рублей.
Для жителей Сочи самым бюджетным станет перелет в Ростов-на-Дону, цены начинаются от 1500 рублей. За 1670 рублей можно найти билет в Минеральные Воды, за 1800 рублей — в Краснодар, а в Грозный — за 2100 рублей. Замыкают список Махачкала и Анапа, куда есть недорогие билеты по 2200 рублей.
Поездками на поезде в июле чаще всего интересовались клиенты из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Краснодара и Казани. Чтобы составить список самых недорогих направлений, эксперты проанализировали двадцать наиболее популярных городов, в которые можно уехать из каждого пункта, а также минимальную стоимость билетов.
Оказалось, что дешевле всего из Москвы на поезде можно отправиться в Нижний Новгород (880 рублей), а за 1080 рублей добраться до Северной столицы. Поездка в Чебоксары обойдется от 1240 рублей, в Казань — от 1270, а в Саратов — от 1390 рублей.
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Жителям Санкт-Петербурга выгоднее всего путешествовать на поезде в Москву — билет стоит от 1080 рублей. Поездка в Нижний Новгород обойдется в 1600 рублей, а в Белгород — в 1970 рублей. Также в список бюджетных направлений входят Самара (от 2450) и Ростов-на-Дону (от 2670).
Сочинцам доступны недорогие билеты: в Краснодар — за 620 рублей, Ростов-на-Дону — за 930 рублей, в Минеральные Воды — за 1530 рублей. Кроме того, в число бюджетных железнодорожных направлений июля из этого региона входят Волгоград — от 2160 рублей и Воронеж — от 2620 рублей.
Из Краснодара выгоднее всего совершать поездки в Сочи: проезд стоит от 620 рублей. Цена билета в Минеральные Воды начинается от 770 рублей, в а Симферополь можно отправиться, заплатив минимум 1320 рублей. Цена путешествия в Волгоград составит 1750 рублей, а в Москву — 2400 рублей.
Для жителей Казани наиболее бюджетным будет поездка на поезде в Сызрань — всего 870 рублей за билет. Немного дороже, от 1270 рублей, стоит путешествие в Москву и Саратов. Цена поездки в Сургут в июле — от 2450 рублей, в Нижний Новгород — от 2650 рублей, а в Минеральные Воды — от 2670.
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