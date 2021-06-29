МВД назвало причину обысков у журналистов "Проекта"
13:59 29.06.2021 (обновлено: 14:28 29.06.2021)
МВД подтвердило, что обыски у журналистов "Проекта" связаны с петербургским делом о клевете
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. МВД подтвердило, что обыски у сотрудников издания "Проекта" Романа Баданина и Марии Жолобовой в Москве проходят по делу о клевете, находящемуся в производстве питерской полиции, из-за показа фильма на телеканале "Дождь".
Ранее сообщалось об обысках у главного редактора издания "Проект" Романа Баданина, его зама Михаила Рубина и журналистки "Проекта" Марии Жолобовой, связанных с делом о клевете на предпринимателя Илью Трабера. Как отмечали адвокаты Баданина и Жолобовой, их клиенты проходят подозреваемым по данному делу.
"В настоящее время в Москве сотрудники полиции проводят следственные действия по уголовному делу, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 128.1 УК РФ, и находящемуся в производстве ГСУ ГУМВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области", - говорится на сайте ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Уточняется, что дело было возбуждено по заявлению неназванного гражданина о демонстрации в эфире телеканала "Дождь" фильма, который содержал "заведомо ложную информацию, порочащую его честь и достоинство".
Его авторами являются Баданин и Жолобова. Для получения сведений, имеющих доказательственное значение по уголовному делу, и проводятся обыски, в том числе по местам их проживания, указали в ГУМВД.
Как рассказывал РИА Новости источник в силовых структурах, дело о клевете на Трабера было возбуждено осенью 2017 года в Петербурге после выхода на "Дожде" документального фильма о нем.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с обысками у сотрудников издания "Проект", заявил, что в Кремле об этом узнали из СМИ, о правомерности действий силовиков надо спрашивать в МВД.
Forbes называет Трабера одним из самых влиятельных бизнесменов Санкт-Петербурга, который в 90-е был крупным игроком на рынке торговли антиквариатом и контролировал вместе с Дмитрием Скигиным нефтеэкспортный терминал в городском порту, а в 2000-е стал одним из фигурантов дела о "русской мафии" в Испании.
Издание "Проект" основано в 2018 году бывшим главным редактором РБК и "Дождя", бывшим замом главреда "Газеты.ру" Романом Баданиным, известно материалами о высших сферах российской власти.
Как сообщал телеканал RT по итогам собственного расследования, ресурс, позиционирующий себя как независимый, получал финансирование из-за рубежа в форме грантов от европейских и американских властей.