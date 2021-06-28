https://ria.ru/20210628/fedzakon-1738883700.html

Власти Ленобласти предлагают принять федзакон о работах на месте боев ВОВ

Власти Ленобласти предлагают принять федзакон о работах на месте боев ВОВ - РИА Новости, 28.06.2021

Власти Ленобласти предлагают принять федзакон о работах на месте боев ВОВ

Власти Ленинградской области готовят поправки в федеральное законодательство, которые будут регулировать вопрос проведения хозяйственных работ на земельных... РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T12:25

2021-06-28T12:25

2021-06-28T12:25

ленинградская область

александр дрозденко

ленинград

великая отечественная война (1941-1945)

ленинградская область

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн —РИА Новости. Власти Ленинградской области готовят поправки в федеральное законодательство, которые будут регулировать вопрос проведения хозяйственных работ на земельных участках, где в годы Великой Отечественной войны шли ожесточенные бои, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко на встрече с поисковиками, ведущими работы на земельном участке в границах Тельмановского сельского поселения, через который в годы Великой Отечественной войны проходила передовая Ленинградского фронта.По его словам, региональные власти хотят взять за основу закон, разработанный в Ленинградской области в 2018 году, и предложить Государственной Думе принять аналогичный федеральный закон.Он также отметил, что место, где сейчас ведут раскопки поисковики — Тельмановский рубеж — является знаковым. В 1941 году Красная Армия там остановила врага в битве за Ленинград. Региональные власти хотят сделать эту территорию достопримечательным местом.Следующей весной на Тельмановском рубеже пройдёт большая "Вахта Памяти", в которой примут участие 150 человек. Поисковики уже окрестили ее "Ленинградский фронт".

https://ria.ru/20210617/ostanki-1737442521.html

ленинградская область

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александр дрозденко, ленинград, великая отечественная война (1941-1945), ленинградская область, общество