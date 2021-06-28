Власти Ленобласти предлагают принять федзакон о работах на месте боев ВОВ
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДепутаты на первом пленарном заседании весенней сессии Государственной Думы
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн —РИА Новости. Власти Ленинградской области готовят поправки в федеральное законодательство, которые будут регулировать вопрос проведения хозяйственных работ на земельных участках, где в годы Великой Отечественной войны шли ожесточенные бои, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко на встрече с поисковиками, ведущими работы на земельном участке в границах Тельмановского сельского поселения, через который в годы Великой Отечественной войны проходила передовая Ленинградского фронта.
По его словам, региональные власти хотят взять за основу закон, разработанный в Ленинградской области в 2018 году, и предложить Государственной Думе принять аналогичный федеральный закон.
"Его суть проста: на территориях, где есть выявленные и невыявленные захоронения 1939-1945 годов, сначала проводить поисковые исследования и только после - земляные работы. Для этого привлекать на конкурсной основе профессиональных поисковиков. При этом, муниципальные и региональный бюджеты будут софинансировать эти работы", — пояснил губернатор Ленобласти.
Он также отметил, что место, где сейчас ведут раскопки поисковики — Тельмановский рубеж — является знаковым. В 1941 году Красная Армия там остановила врага в битве за Ленинград. Региональные власти хотят сделать эту территорию достопримечательным местом.
Следующей весной на Тельмановском рубеже пройдёт большая "Вахта Памяти", в которой примут участие 150 человек. Поисковики уже окрестили ее "Ленинградский фронт".