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Ленинградская область
https://ria.ru/20210628/fedzakon-1738883700.html
Власти Ленобласти предлагают принять федзакон о работах на месте боев ВОВ
Власти Ленобласти предлагают принять федзакон о работах на месте боев ВОВ - РИА Новости, 28.06.2021
Власти Ленобласти предлагают принять федзакон о работах на месте боев ВОВ
Власти Ленинградской области готовят поправки в федеральное законодательство, которые будут регулировать вопрос проведения хозяйственных работ на земельных... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T12:25
2021-06-28T12:25
ленинградская область
александр дрозденко
ленинград
великая отечественная война (1941-1945)
ленинградская область
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн —РИА Новости. Власти Ленинградской области готовят поправки в федеральное законодательство, которые будут регулировать вопрос проведения хозяйственных работ на земельных участках, где в годы Великой Отечественной войны шли ожесточенные бои, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко на встрече с поисковиками, ведущими работы на земельном участке в границах Тельмановского сельского поселения, через который в годы Великой Отечественной войны проходила передовая Ленинградского фронта.По его словам, региональные власти хотят взять за основу закон, разработанный в Ленинградской области в 2018 году, и предложить Государственной Думе принять аналогичный федеральный закон.Он также отметил, что место, где сейчас ведут раскопки поисковики — Тельмановский рубеж — является знаковым. В 1941 году Красная Армия там остановила врага в битве за Ленинград. Региональные власти хотят сделать эту территорию достопримечательным местом.Следующей весной на Тельмановском рубеже пройдёт большая "Вахта Памяти", в которой примут участие 150 человек. Поисковики уже окрестили ее "Ленинградский фронт".
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александр дрозденко, ленинград, великая отечественная война (1941-1945), ленинградская область, общество

Власти Ленобласти предлагают принять федзакон о работах на месте боев ВОВ

12:25 28.06.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДепутаты на первом пленарном заседании весенней сессии Государственной Думы
Депутаты на первом пленарном заседании весенней сессии Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн —РИА Новости. Власти Ленинградской области готовят поправки в федеральное законодательство, которые будут регулировать вопрос проведения хозяйственных работ на земельных участках, где в годы Великой Отечественной войны шли ожесточенные бои, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко на встрече с поисковиками, ведущими работы на земельном участке в границах Тельмановского сельского поселения, через который в годы Великой Отечественной войны проходила передовая Ленинградского фронта.
По его словам, региональные власти хотят взять за основу закон, разработанный в Ленинградской области в 2018 году, и предложить Государственной Думе принять аналогичный федеральный закон.
"Его суть проста: на территориях, где есть выявленные и невыявленные захоронения 1939-1945 годов, сначала проводить поисковые исследования и только после - земляные работы. Для этого привлекать на конкурсной основе профессиональных поисковиков. При этом, муниципальные и региональный бюджеты будут софинансировать эти работы", — пояснил губернатор Ленобласти.
Он также отметил, что место, где сейчас ведут раскопки поисковики — Тельмановский рубеж — является знаковым. В 1941 году Красная Армия там остановила врага в битве за Ленинград. Региональные власти хотят сделать эту территорию достопримечательным местом.
Следующей весной на Тельмановском рубеже пройдёт большая "Вахта Памяти", в которой примут участие 150 человек. Поисковики уже окрестили ее "Ленинградский фронт".
Место уничтоженного захоронения времен Великой Отечественной войны в поселке Тельмана Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
17 июня, 17:32
В Ленобласти на месте уничтоженного захоронения нашли останки 50 человек
 
Ленинградская областьАлександр ДрозденкоЛенинградВеликая Отечественная война (1941-1945)Ленинградская областьОбщество
 
 
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