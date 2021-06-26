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Международный день борьбы со злоупотреблением наркотиками

Международный день борьбы со злоупотреблением наркотиками - РИА Новости, 26.06.2021

Международный день борьбы со злоупотреблением наркотиками

Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом ежегодно отмечается во многих странах мира 26 июня. Дата была... РИА Новости, 26.06.2021

2021-06-26T00:43

2021-06-26T00:43

2021-06-26T00:43

россия

федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков рф

оон

наркотики

справки

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Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом ежегодно отмечается во многих странах мира 26 июня. Дата была установлена Генеральной Ассамблеей ООН 7 декабря 1987 года в знак выражения своей решимости усиливать деятельность и сотрудничество для достижения цели создания международного общества, свободного от наркомании. Это решение было принято на основе рекомендации Международной конференции по борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом 1987 года.Злоупотребление наркотиками наносит огромный вред здоровью населения и общественной безопасности, ставит под угрозу мирное развитие и стабильное существование общества во многих странах.Незаконная торговля наркотиками подпитывает деятельность сетей транснациональной организованной преступности, системную коррупцию и широкомасштабное насилие.Согласно данным Всемирного доклада о наркотиках (2020), из 269 миллионов человек, принимающих наркотики, различными расстройствами на почве наркопотребления, страдают 35,6 миллионов человек. Из-за наносимого здоровью вреда им может требоваться лечение. Кроме того, около 11,3 миллиона человек во всем мире употребляют инъекционные наркотики. При этом каждый восьмой человек в мире, страдающий от инъекционной наркомании, живет с ВИЧ, почти половина из них, примерно 5,5 миллиона человек, живут с гепатитом С. Около миллиона человек, употребляющих инъекционные наркотики, инфицированы гепатитом B.По данным исследований, во всем мире хотя бы один раз каннабис (марихуана) употребляли 13,8 миллиона молодых людей в возрасте 15-16 лет. Критическим периодом в плане приобщения к психоактивным веществам является период с раннего (12-14 лет) до позднего (15-17 лет) подросткового возраста, а наибольшая доля лиц, употребляющих психоактивные вещества, приходится на возраст 18-25 лет. В России наркомания – одна из наиболее острых проблем здравоохранения и социальной жизни. Эксперты отмечают, что из-за нее Россия ежегодно теряет по 3,6 триллиона рублей – порядка 3,8% ВВП. В июне 2010 года была утверждена Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года. В ноябре 2020 года президент России Владимир Путин утвердил стратегию государственной антинаркотической политики России на период до 2030 года. Число россиян, регулярно или изредка употребляющих наркотики, составляет 1,9 миллиона человек или 1,3% населения. В результате реализации антинаркотической политики в 2010-2020 годах наркоситуация в стране стабилизировалась. Однако, согласно данным мониторинга, проводимого Государственным антинаркотическим комитетом, в большинстве регионов РФ она осталась напряженной. Ежегодно правоохранительными органами выявляется около 200 тысяч преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. По данным федерального статистического наблюдения общее число зарегистрированных в наркологической службе РФ пациентов с психологическими расстройствами, связанными с потреблением наркотиков, в 2019 году составило 478,7 тысячи человек. Число лиц с впервые диагностированным психологическим расстройством, связанным с потреблением наркотиков, с 2010 года сократилось на 38,8% и в 2019 году составило 51,3 тысячи человек. В период 2010-2020 годов, объем изъятых из незаконного оборота наркотиков и иных подконтрольных веществ превысил 400 тонн. За январь-июнь 2020 года было ликвидировано около 140 подпольных нарколабораторий, что почти в полтора раза больше, чем за аналогичный период 2019 года.В РФ внедряются инновационные подходы к лечению наркомании, в частности, внедрены оригинальные лекарственные препараты, используются подходы к лечению на основе молекулярно-генетического анализа. Для проведения медицинской реабилитации в стационарных условиях созданы реабилитационные центры и отделения. При этом вся помощь является бесплатной. В 2016 году была запущена программа тестирования учащихся на наркотики, в 2017 году – программа по выявлению злоупотребляющих алкоголем и наркотиками среди пациентов обычных соматических больниц.В декабре 2020 года в России был принят закон о штрафах до 1,5 миллиона рублей за пропаганду наркотиков в интернете. В феврале 2021 года президент РФ подписал закон о наказании до 15 лет тюрьмы за склонение к употреблению наркотиков с помощью информационно-телекоммуникационных технологий, в частности, сети интернет. Ежегодно в Международный день борьбы с наркотиками во всем мире проводятся мероприятия, посвященные определенным темам. В 2021 году День пройдет под девизом "Поделитесь фактами о наркотиках. Спасите жизнь" (Share Facts On Drugs, Save Lives). Его целью является борьба с дезинформацией и пропаганда обмена фактами о наркотиках – от рисков для здоровья и решений для борьбы с глобальной проблемой наркотиков до научно обоснованной профилактики, лечения и ухода. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков рф, оон, наркотики, справки