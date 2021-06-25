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Климатолог оценил возможность повторения аномального лета 2010 года

Климатолог оценил возможность повторения аномального лета 2010 года - РИА Новости, 25.06.2021

Климатолог оценил возможность повторения аномального лета 2010 года

Ситуация 2010 года, когда волна жары пришла из Поволжья в Европейскую часть России и долго там оставалась, вряд ли повторится сейчас, блокирующий антициклон не... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T03:27

2021-06-25T03:27

2021-06-25T03:57

александр чернокульский

россия

погода

российская академия наук

москва

общество

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Ситуация 2010 года, когда волна жары пришла из Поволжья в Европейскую часть России и долго там оставалась, вряд ли повторится сейчас, блокирующий антициклон не такой сильный, как 11 лет назад, сообщил РИА Новости старший научный сотрудник Института физики атмосферы РАН Александр Чернокульский.Климатолог напомнил, что в 2010 году весной над Поволжьем долго стоял антициклон, и регион был очень сухим. Эта засуха внесла вклад в жару в июле, когда очередной блокирующий антициклон буквально переносил раскаленный и сухой воздух Поволжья на Европейскую часть России. Аномальная жара, аналогов которой не было и нет, стояла в Москве в конце июля – первой половине августа 2010 года. Этой весной в Поволжье тоже были засушливые условия, но не такие сильные, как в 2010-м.Ученый отметил, что в прошлые годы Европейской России везло: блокинги устанавливались в западной Европе, а Европейская Россия была на их восточной периферии, где дует северный ветер, поэтому у нас было холодно."В этом году блокинг встал восточнее: холод в Сибири, жара на европейской территории. Это связанная система... Представьте себе волну, которая сдвинулась. Гребень был, условно, в Европе и в Сибири, а сейчас она сдвинулась, и в этих районах "впадина. В этом вообще большая доля случайности и поле для исследований", - сказал Чернокульский.Он также отметил, что из-за изменения климата подобные "атмосферные волны" становятся более выраженными и могут оказывать влияние на большие территории. Между тем, текущий июньский блокинг стал более жарким, чем в 2010 году. Причин у этого очень много: может быть меньше облаков, немного добавило увеличение содержания парниковых газов в атмосфере."Сейчас говорить о том, что в 2021 году надо ждать повторения 2010 года нельзя.", - сказал Чернокульский.Ученый уточнил, что согласно модельным расчетам в 21 веке можно ожидать еще 2-3 события с продолжительностью летних блокирующих антициклонов, аналогичных жаркому лету 2010 года.

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александр чернокульский, россия, погода, российская академия наук, москва, общество