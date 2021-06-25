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Климатолог оценил возможность повторения аномального лета 2010 года
Климатолог оценил возможность повторения аномального лета 2010 года - РИА Новости, 25.06.2021
Климатолог оценил возможность повторения аномального лета 2010 года
Ситуация 2010 года, когда волна жары пришла из Поволжья в Европейскую часть России и долго там оставалась, вряд ли повторится сейчас, блокирующий антициклон не... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T03:27
2021-06-25T03:57
александр чернокульский
россия
погода
российская академия наук
москва
общество
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Ситуация 2010 года, когда волна жары пришла из Поволжья в Европейскую часть России и долго там оставалась, вряд ли повторится сейчас, блокирующий антициклон не такой сильный, как 11 лет назад, сообщил РИА Новости старший научный сотрудник Института физики атмосферы РАН Александр Чернокульский.Климатолог напомнил, что в 2010 году весной над Поволжьем долго стоял антициклон, и регион был очень сухим. Эта засуха внесла вклад в жару в июле, когда очередной блокирующий антициклон буквально переносил раскаленный и сухой воздух Поволжья на Европейскую часть России. Аномальная жара, аналогов которой не было и нет, стояла в Москве в конце июля – первой половине августа 2010 года. Этой весной в Поволжье тоже были засушливые условия, но не такие сильные, как в 2010-м.Ученый отметил, что в прошлые годы Европейской России везло: блокинги устанавливались в западной Европе, а Европейская Россия была на их восточной периферии, где дует северный ветер, поэтому у нас было холодно."В этом году блокинг встал восточнее: холод в Сибири, жара на европейской территории. Это связанная система... Представьте себе волну, которая сдвинулась. Гребень был, условно, в Европе и в Сибири, а сейчас она сдвинулась, и в этих районах "впадина. В этом вообще большая доля случайности и поле для исследований", - сказал Чернокульский.Он также отметил, что из-за изменения климата подобные "атмосферные волны" становятся более выраженными и могут оказывать влияние на большие территории. Между тем, текущий июньский блокинг стал более жарким, чем в 2010 году. Причин у этого очень много: может быть меньше облаков, немного добавило увеличение содержания парниковых газов в атмосфере."Сейчас говорить о том, что в 2021 году надо ждать повторения 2010 года нельзя.", - сказал Чернокульский.Ученый уточнил, что согласно модельным расчетам в 21 веке можно ожидать еще 2-3 события с продолжительностью летних блокирующих антициклонов, аналогичных жаркому лету 2010 года.
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александр чернокульский, россия, погода, российская академия наук, москва, общество
Климатолог оценил возможность повторения аномального лета 2010 года
03:27 25.06.2021 (обновлено: 03:57 25.06.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДевушки в жаркую погоду на Воробьёвской набережной
Девушки в жаркую погоду на Воробьёвской набережной - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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Климатолог Александр Чернокульский объяснил, почему не повторится аномальная жара 2010 года

Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Ситуация 2010 года, когда волна жары пришла из Поволжья в Европейскую часть России и долго там оставалась, вряд ли повторится сейчас, блокирующий антициклон не такой сильный, как 11 лет назад, сообщил РИА Новости старший научный сотрудник Института физики атмосферы РАН Александр Чернокульский.
Климатолог напомнил, что в 2010 году весной над Поволжьем долго стоял антициклон, и регион был очень сухим. Эта засуха внесла вклад в жару в июле, когда очередной блокирующий антициклон буквально переносил раскаленный и сухой воздух Поволжья на Европейскую часть России. Аномальная жара, аналогов которой не было и нет, стояла в Москве в конце июля – первой половине августа 2010 года. Этой весной в Поволжье тоже были засушливые условия, но не такие сильные, как в 2010-м.
"Ситуацию в 2010 и 2021 году можно сравнивать по каким-то отдельным параметрам, но в развитии ситуации разные. В 2010 году были очень долгоживущие блокирующие антициклоны, в июле, например, блокинг держался 26 дней. Вообще, если блокинг держится более 10 дней, то считается долгоживущим. В 2021 году тоже встал такой блокирующий антициклон, но он пока живет не так долго, и, судя по прогнозам, скоро разрушится", - сказал Чернокульский.
Ученый отметил, что в прошлые годы Европейской России везло: блокинги устанавливались в западной Европе, а Европейская Россия была на их восточной периферии, где дует северный ветер, поэтому у нас было холодно.
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Из-за аномальной жары в столичном регионе объявили оранжевый уровень погодной опасности.

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Из-за аномальной жары в столичном регионе объявили оранжевый уровень погодной опасности.

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© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Люди отдыхают в жаркий день на Енисее в окрестностях поселка Хмельники Красноярского края.

Люди отдыхают на яхте на Енисее в жаркий день в окрестностях посёлка Хмельники Красноярского края
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Люди отдыхают в жаркий день на Енисее в окрестностях поселка Хмельники Красноярского края.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

В Петербурге, где побит температурный рекорд 116-летней давности, жара продлится до среды.

Люди купаются в море в жаркую погоду в парке 300-летия Санкт-Петербурга
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В Петербурге, где побит температурный рекорд 116-летней давности, жара продлится до среды.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Воздух в северной столице в понедельник и вторник прогреется до 33-34 градусов по Цельсию.

Люди на пирсе неподалеку от пляжа в парке 300-летия Санкт-Петербурга
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Воздух в северной столице в понедельник и вторник прогреется до 33-34 градусов по Цельсию.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Понижения температуры до 25 градусов можно ждать лишь к пятнице.

Девушка в парке 300-летия Санкт-Петербурга
15 из 15

Понижения температуры до 25 градусов можно ждать лишь к пятнице.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
1 из 15

Ясное небо без облаков, солнце насыщено энергией... Погода, которая сейчас установилась в центре Европейской России, больше характерна для пустыни.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
2 из 15

В ближайшие дни будет очень жарко, столбики термометров поднимутся до плюс 36 градусов.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
3 из 15

"Воздух будет трансформироваться: прогреваться и прогреваться… до четверга включительно," — рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
4 из 15

Москвичам синоптики пообещали настоящий африканский зной.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
5 из 15

С неба не упадет ни капли дождя.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
6 из 15

Июньское солнце продолжит безжалостно палить с безоблачного неба.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
7 из 15

Температура воздуха будет превышать климатическую норму июня на 13—15 градусов.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
8 из 15

Практически каждый день можно ждать новых исторических рекордов жары.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
9 из 15

Высока вероятность того, что будет установлен абсолютный максимум июня (34,7 градуса), который держится с 1901 года.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
10 из 15

Из-за аномальной жары в столичном регионе объявили оранжевый уровень погодной опасности.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
11 из 15

Жарко будет в Ленинградской, Калининградской, Псковской и Новгородской областях.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
12 из 15

Люди отдыхают в жаркий день на Енисее в окрестностях поселка Хмельники Красноярского края.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
13 из 15

В Петербурге, где побит температурный рекорд 116-летней давности, жара продлится до среды.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
14 из 15

Воздух в северной столице в понедельник и вторник прогреется до 33-34 градусов по Цельсию.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
15 из 15

Понижения температуры до 25 градусов можно ждать лишь к пятнице.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
"В этом году блокинг встал восточнее: холод в Сибири, жара на европейской территории. Это связанная система... Представьте себе волну, которая сдвинулась. Гребень был, условно, в Европе и в Сибири, а сейчас она сдвинулась, и в этих районах "впадина. В этом вообще большая доля случайности и поле для исследований", - сказал Чернокульский.
Он также отметил, что из-за изменения климата подобные "атмосферные волны" становятся более выраженными и могут оказывать влияние на большие территории. Между тем, текущий июньский блокинг стал более жарким, чем в 2010 году. Причин у этого очень много: может быть меньше облаков, немного добавило увеличение содержания парниковых газов в атмосфере.
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23 июня, 15:26
"Сейчас говорить о том, что в 2021 году надо ждать повторения 2010 года нельзя.", - сказал Чернокульский.
Ученый уточнил, что согласно модельным расчетам в 21 веке можно ожидать еще 2-3 события с продолжительностью летних блокирующих антициклонов, аналогичных жаркому лету 2010 года.
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