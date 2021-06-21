Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210621/zhara-1737869378.html
Африканский зной и температурные рекорды: жара в России
Африканский зной и температурные рекорды: жара в России - РИА Новости, 21.06.2021
Африканский зной и температурные рекорды: жара в России
В центральную Россию пришла аномальная жара, температура бьет рекорды столетней давности. Знойные кадры — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T12:45
2021-06-21T12:57
россия
погода
москва
санкт-петербург
фото
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737863562_0:116:3074:1845_1920x0_80_0_0_cfdc92a1a3200ad74331e988c806641a.jpg
В центральную Россию пришла аномальная жара, температура бьет рекорды столетней давности. Знойные кадры — в фотоленте Ria.ru.
россия
москва
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737863562_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_239ae37f837b683ccc717c51bcf76c62.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, погода, москва, санкт-петербург, фото, фото

Африканский зной и температурные рекорды: жара в России

12:45 21.06.2021 (обновлено: 12:57 21.06.2021)
 
Читать ria.ru в
В центральную Россию пришла аномальная жара, температура бьет рекорды столетней давности. Знойные кадры — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Ясное небо без облаков, солнце насыщено энергией... Погода, которая сейчас установилась в центре Европейской России, больше характерна для пустыни.

Отдыхающие в Парке культуры им. Горького в Москве в жаркую погоду
1 из 15

Ясное небо без облаков, солнце насыщено энергией... Погода, которая сейчас установилась в центре Европейской России, больше характерна для пустыни.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

В ближайшие дни будет очень жарко, столбики термометров поднимутся до плюс 36 градусов.

Девушки отдыхают в жаркую погоду у фонтана Дружба народов на ВДНХ
2 из 15

В ближайшие дни будет очень жарко, столбики термометров поднимутся до плюс 36 градусов.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

"Воздух будет трансформироваться: прогреваться и прогреваться… до четверга включительно," — рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Люди купаются в Строгинском заливе в Москве в жарку погоду
3 из 15

"Воздух будет трансформироваться: прогреваться и прогреваться… до четверга включительно," — рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Москвичам синоптики пообещали настоящий африканский зной.

Девушка на велосипеде в Парке искусств Музеон в Москве в жаркую погоду
4 из 15

Москвичам синоптики пообещали настоящий африканский зной.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

С неба не упадет ни капли дождя.

Девушки на Никольской улице в Москве
5 из 15

С неба не упадет ни капли дождя.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Июньское солнце продолжит безжалостно палить с безоблачного неба.

Женщина у фонтана в Парке искусств Музеон в Москве в жаркую погоду
6 из 15

Июньское солнце продолжит безжалостно палить с безоблачного неба.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Температура воздуха будет превышать климатическую норму июня на 13—15 градусов.

Отдыхающие в жаркую погоду у фонтана Дружба народов на ВДНХ
7 из 15

Температура воздуха будет превышать климатическую норму июня на 13—15 градусов.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Практически каждый день можно ждать новых исторических рекордов жары.

Отдыхающие в Парке искусств Музеон в Москве в жаркую погоду
8 из 15

Практически каждый день можно ждать новых исторических рекордов жары.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Высока вероятность того, что будет установлен абсолютный максимум июня (34,7 градуса), который держится с 1901 года.

Люди загорают на газоне у пруда в жаркую погоду в парке культуры и отдыха Сокольники в Москве
9 из 15

Высока вероятность того, что будет установлен абсолютный максимум июня (34,7 градуса), который держится с 1901 года.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Из-за аномальной жары в столичном регионе объявили оранжевый уровень погодной опасности.

Женщина на одной из улиц в Москве
10 из 15

Из-за аномальной жары в столичном регионе объявили оранжевый уровень погодной опасности.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Жарко будет в Ленинградской, Калининградской, Псковской и Новгородской областях.

Девушка отдыхает на берегу Енисея в жаркий день в окрестностях посёлка Хмельники Красноярского края
11 из 15

Жарко будет в Ленинградской, Калининградской, Псковской и Новгородской областях.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Люди отдыхают в жаркий день на Енисее в окрестностях поселка Хмельники Красноярского края.

Люди отдыхают на яхте на Енисее в жаркий день в окрестностях посёлка Хмельники Красноярского края
12 из 15

Люди отдыхают в жаркий день на Енисее в окрестностях поселка Хмельники Красноярского края.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

В Петербурге, где побит температурный рекорд 116-летней давности, жара продлится до среды.

Люди купаются в море в жаркую погоду в парке 300-летия Санкт-Петербурга
13 из 15

В Петербурге, где побит температурный рекорд 116-летней давности, жара продлится до среды.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Воздух в северной столице в понедельник и вторник прогреется до 33-34 градусов по Цельсию.

Люди на пирсе неподалеку от пляжа в парке 300-летия Санкт-Петербурга
14 из 15

Воздух в северной столице в понедельник и вторник прогреется до 33-34 градусов по Цельсию.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Понижения температуры до 25 градусов можно ждать лишь к пятнице.

Девушка в парке 300-летия Санкт-Петербурга
15 из 15

Понижения температуры до 25 градусов можно ждать лишь к пятнице.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
 
РоссияПогодаМоскваСанкт-ПетербургФото
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:29Жириновский предложил выкупать детей у женщин, планирующих аборт
17:27Названа категория людей с наибольшим количеством антител к коронавирусу
17:24Михаил Гуцериев попал в санкционный список ЕС за поддержку Лукашенко
17:23В Москве водитель фуры врезался в подземный переход
17:14США ввели новые санкции против Белоруссии
17:12В ЛДПР опровергли сообщения о переходе Жириновского в Совфед
17:11На Москву надвигается "атмосферный монстр", предупредили синоптики
17:07ЕС ввел четвертый пакет индивидуальных санкций против Белоруссии
17:03В Новгородской области маски станут "пропуском" на рабочее место
17:01Экс-главу правительства Астраханской области приговорили к пяти годам
16:58В Красноярске мужчина убил суслика на глазах у прохожих
16:58Американские военные взорвали мощную бомбу рядом со своим авианосцем
16:55Глава Евросовета поздравил Пашиняна с победой партии на выборах
16:53Глава Чувашии не исключил введения ограничений из-за COVID-19
16:51В СК прокомментировали смерть заключенного в ярославской колонии
16:45Проекты RT к 75-летию Победы вышли в финал "Каннских львов"
16:40Двоих человек госпитализировали после ДТП с автобусами на Кубани
16:38Глава ХАМАС в Газе заявил о неудачной встрече со спецкоординатором ООН
16:36В Архангельске ужесточили приговор мужчине, поливавшему ребенка кипятком
16:36Мосгорсуд продлил домашний арест экс-чиновника Россельхознадзора
Лента новостейМолния