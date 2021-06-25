https://ria.ru/20210625/makeeva-1738616702.html

Макеева и бывшая жена возлюбленного актрисы поделились видео с их дракой

Макеева и бывшая жена возлюбленного актрисы поделились видео с их дракой - РИА Новости, 25.06.2021

Макеева и бывшая жена возлюбленного актрисы поделились видео с их дракой

Анастасия Макеева и бывшая жена возлюбленного актрисы Светлана Малькова поделились роликами с записью их драки. Видео они опубликовали в сторис личных... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T15:46

2021-06-25T15:46

2021-06-25T15:46

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Анастасия Макеева и бывшая жена возлюбленного актрисы Светлана Малькова поделились роликами с записью их драки. Видео они опубликовали в сторис личных Instagram-аккаунтов. Малькова первая разместила отрывок, в котором видно, как Макеева кидается на нее со спины. Также Светлана выложила снимок заключения врача, в котором говорится, что у нее ушиб грудной клетки и травма нескольких мышц и сухожилий на уровне тазобедренного сустава и бедра. Актриса быстро отреагировала и предоставила запись, где показано, что произошло до того, как она бросилась на Малькову. "Ты забыла начало выложить. Может, стоит пройти курсы по контролю гнева?" — подписала кадры артистка. Анастасия снимала видео, поднеся смартфон близко к Мальковой. В какой-то момент Светлана бросается в сторону актрисы, последняя роняет гаджет на пол, слышны звуки потасовки. Малькова позже тоже опубликовала запись с началом конфликта. Инцидент произошел после записи ток-шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир". О случившемся Светлана ранее сообщала в своем микроблоге. Отношения Макеевой и Романа Малькова широко обсуждаются в Сети, потому что предложение актрисе бизнесмен сделал, когда был женат. Официально он развелся 12 апреля. Бывшая супруга Малькова подала на Макееву заявление в прокуратуру. Женщина утверждает, что актриса ее "преследует" и наносит вред репутации. В мае стало известно, что бывшая жена Малькова выиграла суд по алиментам.Анастасия Макеева и Роман Мальков обвенчались в Крыму 30 мая, где за день до таинства, 29 мая, сыграли свадьбу.

https://ria.ru/20210616/makeeva-1737277856.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

развод, знаменитости, звезды, анастасия макеева, андрей малахов, семья