Биография Тимура Бекмамбетова

Биография Тимура Бекмамбетова - РИА Новости, 25.06.2021

Биография Тимура Бекмамбетова

Российский режиссер Тимур Нуруахитович Бекмамбетов родился 25 июня 1961 года в городе Гурьев в Казахской ССР (ныне Атырау, Казахстан).

Российский режиссер Тимур Нуруахитович Бекмамбетов родился 25 июня 1961 года в городе Гурьев в Казахской ССР (ныне Атырау, Казахстан).Его отец был главой "Гурьевэнерго", мать была литсотрудником, заместителем редактора областной газеты "Прикаспийская коммуна".В 1978-1980 годах Тимур Бекмамбетов учился в Московском энергетическом институте. В 1982 году поступил в Ташкентский театрально-художественный институт имени А. Островского (ныне Государственный институт искусств и культуры Узбекистана), который окончил в 1987 году по специальности "художник театра и кино".Работал художником-постановщиком в театре "Ильхом" в Ташкенте и на киностудии "Узбекфильм".С 1987 года проходил срочную службу в Вооруженных силах СССР в артиллерийской дивизии под Ашхабадом в Туркмении.Демобилизовавшись в 1989 году, переехал в Москву, где снимал музыкальные клипы и рекламные ролики, в числе наиболее известных из них "КамАЗ" ("Танки грязи не боятся"), "Марс" и "Твикс".Он был режиссером рекламных роликов банков "Кредит-Москва", "Менатеп" и "Империал". Ролики из серии "Всемирная история, Банк Империал" получили множество наград на фестивалях рекламы в России и за рубежом. После выхода цикла Бекмамбетов был избран первым членом Российской академии рекламы.Дебютом в кинематографе для Бекмамбетова стала военная драма "Пешаварский вальс" (1994), рассказывающая об одном из эпизодов войны в Афганистане. Кинолента была дипломной работой режиссера на Высших курсах сценаристов и режиссеров, она участвовала в нескольких престижных фестивалях и собрала ряд наград, включая главную премию на МКФ в Сан-Ремо.В 1994 году Тимур Бекмамбетов основал кинокомпанию Bazelevs.По заказу телеканала РТР Бекмамбетов снял восьмисерийный телевизионный художественный фильм "Наши 90-е" (2000).В 1998 году американский продюсер Роджер Корман пригласил его снять фильм "Гладиатрикс" (The Arena), съемки которого велись в России. Фильм вышел на экраны в 2001 году.Кинематографический успех пришел к Бекмамбетову в 2004 году после выхода на экраны фантастического триллера "Ночной дозор", снятого по одноименному роману Сергея Лукьяненко. Фильм был показан в России, странах СНГ, Великобритании, США и Германии. В 2005 году вышел его сиквел – "Дневной дозор".В 2007 году Бекмамбетов выступил режиссером лирической комедии "Ирония судьбы. Продолжение", ставшей одной из самых кассовых российских комедией, – сборы превысили 50 миллионов долларов.В 2008 году на мировые и российские экраны вышел снятый Бекмамбетовым голливудский боевик "Особо опасен" (Wanted) с Джеймсом Макэвоем, Морганом Фриманом, Константином Хабенским и Анджелиной Джоли в главных ролях.В канун Нового 2011 года в прокат вышла комедия "Елки". Тимур Бекмамбетов был продюсером и одним из режиссеров картины. За ней последовали еще четыре фильма "елочной" серии, включая исторический фильм "Елки 1914" и комедию для семейной аудитории "Елки лохматые".В 2016 году вышла комедия "Елки-5", в 2018 году – "Елки Последние". В 2012 году в США режиссер снял фильм "Президент Линкольн: Охотник на вампиров" (Abraham Lincoln: Vampire Hunter).Его фильм "Бен Гур" (Ben-Hur, 2016), снятый в Голливуде, провалился в американском прокате. Окупив 43% расходов, кинолента возглавила список самых дорогостоящих провалов в кино 2016 года – рейтинга, составленного изданием The Hollywood Reporter. В 2018 году его фильм "Профиль" (Profile) был удостоен приза зрительских симпатий второй по значимости программы Берлинского кинофестиваля "Панорама". Картина была снята в формате screenlife, когда все действие происходит на экране компьютера и телефона.В 2021 году картина Тимура Бекмамбетова "Девятаев" о советском военном летчике Михаиле Девятаеве стала фильмом открытия Московского международного кинофестиваля (ММКФ). В конце апреля фильм вышел в широкий прокат в России.Всего режиссер снял 25 картин. Он написал сценарии для собственных фильмов "Пешаварский вальс", "Ночной дозор" и "Дневной дозор", "Ирония судьбы. Продолжение", "Профиль", а также киноальманахов "Елки" и "Елки-2".Бекмамбетов – продюсер собственных картин "Пешаварский вальс", "Ирония судьбы. Продолжение", "Президент Линкольн: Охотник на вампиров", "Профиль", сериала "Наши 90-е". Он также продюсировал такие фильмы, как "Черная молния" (2009), "Выкрутасы" (2010), "Джентльмены, удачи!" (2012), "Горько!" (2013), "День дурака" (2014), "Он – дракон" (2015), "Война токов" (The Current War, 2017), "Время первых" (2017), "Уроки фарси" (Persian Lessons, 2020), сериалы "Громовы" (2006) и "Громовы. Дом надежды" (2007), "Взаперти" (2020) и др. Среди его продюсерских проектов – анимационные фильмы "9" (Nine, 2009), "Смешарики. Начало" (2011), "Снежная королева 2: Перезаморозка" (2014), "Алиса знает, что делать" (2015). Спродюсированный Бекмамтовым фильм режиссера Ильи Наишуллера "Хардкор" (2015) был назван лучшим среди участников программы Midnight Madness на кинофестивале в Торонто. В последние годы Бекмамбетов продюсирует проекты, снятые по технологии screenlife. Первый его продюсерский проект в технологии screenlife – фильм ужасов "Убрать из друзей" (2015) набрал 65 миллионов долларов в мировом прокате при бюджете в один миллион, а его фильм "Поиск" (2018) – 75 миллионов. В 2021 году спродюсированный им фильм "Ромео и Джульетта" получил спецприз фестиваля SXSW в США. События знаменитой трагедии Шекспира в ленте R#J перенесены в наши дни, а зрители следят за развитием сюжета на экранах Ромео и Джульетты.Всего Бекмамбетов спродюссировал 70 фильмов и сериалов.В декабре 2020 года он выпустил свою первую кукольную постановку "Ходжа Насреддин" на сцене Театра Наций в Москве.Тимур Бекмамбетов награжден российским орденом Дружбы (2011). Он является обладателем призов МКФ в Карловых Варах (1994), МКФ авторского фильма в Сан-Ремо (1994), "Зеленое яблоко – золотой листок" (1996 – два), премии "Блокбастер" (2006), Приза зрительских симпатий за лучший художественный фильм Берлинского международного кинофестиваля (2018) и др.В 2019 году Тимур Бекмамбетов женился на помощнике президента Татарстана Наталии Фишман. Ранее его супругой была художница по костюмам и кинопродюсер Варвара Авдюшко, вместе с которой он учредил Фонд помощи детям "Подсолнух". У режиссера есть дочь Жанна – художник-мультипликатор, режиссер анимационных фильмов. В 2018 году она выпустила короткометражный мультфильм "Чик-чирик". Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

