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https://ria.ru/20200926/bekmambetov-1577769916.html
Стало известно, кто примет участие в новом фильме Тимура Бекмамбетова
Рэпер Ice Cube примет участие в новом фильме Тимура Бекмамбетова, который он снимает в формате screenlife для студии Universal, сообщает Collider. Вторым... РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T06:21
2020-09-26T06:27
культура
кино и сериалы
новости культуры
тимур бекмамбетов
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<strong>МОСКВА, 26 сен – РИА Новости</strong>. Рэпер Ice Cube примет участие в новом фильме Тимура Бекмамбетова, который он снимает в формате screenlife для студии Universal, <a href="https://collider.com/ice-cube-timur-bekmambetov-screen-capture-movie/" target="_blank">сообщает</a> Collider. Вторым продюсером ленты выступит Патрик Айелло. Ice Cube (О’Ши Джексон) американский рэпер, актер, сценарист, режиссер и композитор. Один из первопроходцев гангста-рэпа. Бывший участник N.W.A.Пока известно только, что речь идет о научно-фантастическом триллере, в основе которого конфликт между правом на личную жизнь и внешним контролем. Названия у проекта еще нет. Съемки начнутся в конце месяца, режиссер Рич Ли, а автор сценария Кеннет Гольд. Ранее <a href="https://www.empireonline.com/movies/news/timur-bekmambetov-five-screenlife-movies-searching-unfriended/#:~:text=Following%20the%20likes%20of%20Wanted,chat%20bubbles%2C%20emails%20and%20webcams" target="_blank">сообщалось</a>, что Бекмамбетов заключил с Universal контракт на производство пяти картин, снятых по разработанной им технологии screenlife, когда не только действие разворачивается на экране компьютера или смартфона, но и весь съемочный процесс также контролируется с монитора. Этот формат набирает популярность на фоне пандемии коронавируса, поскольку позволяет снимать кино с соблюдением всех правил социального дистанцирования: члены съемочной группы и все актеры могут работать из дома. Первый проект Тимура Бекмамбетова в технологии screenlife – фильм ужасов "Убрать из друзей" (2015) набрал 65 миллионов долларов в мировом прокате при бюджете в один миллион, а его фильм "Поиск" (2018) – 75 миллионов.
https://ria.ru/20191205/1561972493.html
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кино и сериалы, новости культуры, тимур бекмамбетов

Стало известно, кто примет участие в новом фильме Тимура Бекмамбетова

06:21 26.09.2020 (обновлено: 06:27 26.09.2020)
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© Фото : из личног архива Тимура БекмамбетоваТимур Бекмамбетов
Тимур Бекмамбетов - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
© Фото : из личног архива Тимура Бекмамбетова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Рэпер Ice Cube примет участие в новом фильме Тимура Бекмамбетова, который он снимает в формате screenlife для студии Universal, сообщает Collider. Вторым продюсером ленты выступит Патрик Айелло.
Ice Cube (О’Ши Джексон) американский рэпер, актер, сценарист, режиссер и композитор. Один из первопроходцев гангста-рэпа. Бывший участник N.W.A.
Пока известно только, что речь идет о научно-фантастическом триллере, в основе которого конфликт между правом на личную жизнь и внешним контролем. Названия у проекта еще нет. Съемки начнутся в конце месяца, режиссер Рич Ли, а автор сценария Кеннет Гольд.
Ранее сообщалось, что Бекмамбетов заключил с Universal контракт на производство пяти картин, снятых по разработанной им технологии screenlife, когда не только действие разворачивается на экране компьютера или смартфона, но и весь съемочный процесс также контролируется с монитора.
Этот формат набирает популярность на фоне пандемии коронавируса, поскольку позволяет снимать кино с соблюдением всех правил социального дистанцирования: члены съемочной группы и все актеры могут работать из дома.
Первый проект Тимура Бекмамбетова в технологии screenlife – фильм ужасов "Убрать из друзей" (2015) набрал 65 миллионов долларов в мировом прокате при бюджете в один миллион, а его фильм "Поиск" (2018) – 75 миллионов.
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