https://ria.ru/20200926/bekmambetov-1577769916.html

Стало известно, кто примет участие в новом фильме Тимура Бекмамбетова

Рэпер Ice Cube примет участие в новом фильме Тимура Бекмамбетова, который он снимает в формате screenlife для студии Universal, сообщает Collider. Вторым... РИА Новости, 26.09.2020

2020-09-26T06:21

2020-09-26T06:21

2020-09-26T06:27

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тимур бекмамбетов

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<strong>МОСКВА, 26 сен – РИА Новости</strong>. Рэпер Ice Cube примет участие в новом фильме Тимура Бекмамбетова, который он снимает в формате screenlife для студии Universal, <a href="https://collider.com/ice-cube-timur-bekmambetov-screen-capture-movie/" target="_blank">сообщает</a> Collider. Вторым продюсером ленты выступит Патрик Айелло. Ice Cube (О’Ши Джексон) американский рэпер, актер, сценарист, режиссер и композитор. Один из первопроходцев гангста-рэпа. Бывший участник N.W.A.Пока известно только, что речь идет о научно-фантастическом триллере, в основе которого конфликт между правом на личную жизнь и внешним контролем. Названия у проекта еще нет. Съемки начнутся в конце месяца, режиссер Рич Ли, а автор сценария Кеннет Гольд. Ранее <a href="https://www.empireonline.com/movies/news/timur-bekmambetov-five-screenlife-movies-searching-unfriended/#:~:text=Following%20the%20likes%20of%20Wanted,chat%20bubbles%2C%20emails%20and%20webcams" target="_blank">сообщалось</a>, что Бекмамбетов заключил с Universal контракт на производство пяти картин, снятых по разработанной им технологии screenlife, когда не только действие разворачивается на экране компьютера или смартфона, но и весь съемочный процесс также контролируется с монитора. Этот формат набирает популярность на фоне пандемии коронавируса, поскольку позволяет снимать кино с соблюдением всех правил социального дистанцирования: члены съемочной группы и все актеры могут работать из дома. Первый проект Тимура Бекмамбетова в технологии screenlife – фильм ужасов "Убрать из друзей" (2015) набрал 65 миллионов долларов в мировом прокате при бюджете в один миллион, а его фильм "Поиск" (2018) – 75 миллионов.

https://ria.ru/20191205/1561972493.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, тимур бекмамбетов