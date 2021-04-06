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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210406/mmkf-1604439729.html
Стало известно, какой фильм откроет Московский кинофестиваль
Стало известно, какой фильм откроет Московский кинофестиваль
Фильмом открытия Московского международного кинофестиваля (ММКФ) станет картина Тимура Бекмамбетова "Девятаев" о советском летчике Михаиле Девятаеве, сообщили... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T14:09
2021-04-06T14:18
московский международный кинофестиваль
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Фильмом открытия Московского международного кинофестиваля (ММКФ) станет картина Тимура Бекмамбетова "Девятаев" о советском летчике Михаиле Девятаеве, сообщили организаторы фестиваля на пресс-конференции во вторник.В конкурсную программу фестиваля в этом году вошли такие картины, как "Женщины" Нобутеру Учида (Япония), "Чрево моря" Агусти Вильяронга (Испания), "Он" Гуро Бруусгард (Норвегия), "#Засранка" Андрея Хуцуляка (Румыния), "Счастливое предзнаменование" Дона Палатхара (Индия), "Внутреннее сияние" Андреса Эдуардо Родригеса и Луиса Алехандро Родригеза (Венесуэла), а также "Божий человек" Елены Попович (Греция).В программу также включены ранее объявленные ленты, среди которых "Последняя "Милая Болгария" Алексея Федорченко (Россия), "Равнодушные" Леонардо Гуэрра Сераньоли (Италия), "Кровопийцы" Юлиана Радльмайера (Германия), "Кофейня в поле" Сяофань Ши (Китай), "Голубое сердце" Мигеля Койула (Куба) и "Сын" Нушина Мераджи (Иран).Среди работ, представленных в документальной программе, есть и две российские – "Дуров" Родиона Чепеля и "Амурская голгофа" Юлии Сергиной.ММКФ в 2021-м году пройдет с 22 по 29 апреля.
https://ria.ru/20210323/kino-1602459213.html
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московский международный кинофестиваль, германия, румыния, китай, венесуэла, греция, норвегия, япония, испания, кино и сериалы, новости культуры, тимур бекмамбетов

Стало известно, какой фильм откроет Московский кинофестиваль

14:09 06.04.2021 (обновлено: 14:18 06.04.2021)
 
© Военфильм, 2021Кадр трейлера фильма "Девятаев"
Кадр трейлера фильма Девятаев - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© Военфильм, 2021
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Фильмом открытия Московского международного кинофестиваля (ММКФ) станет картина Тимура Бекмамбетова "Девятаев" о советском летчике Михаиле Девятаеве, сообщили организаторы фестиваля на пресс-конференции во вторник.
"Откроет фестиваль фильм "Девятаев" Тимура Бекмамбетова", — рассказал директор по связям с общественностью ММКФ Петр Шепотинник.
В конкурсную программу фестиваля в этом году вошли такие картины, как "Женщины" Нобутеру Учида (Япония), "Чрево моря" Агусти Вильяронга (Испания), "Он" Гуро Бруусгард (Норвегия), "#Засранка" Андрея Хуцуляка (Румыния), "Счастливое предзнаменование" Дона Палатхара (Индия), "Внутреннее сияние" Андреса Эдуардо Родригеса и Луиса Алехандро Родригеза (Венесуэла), а также "Божий человек" Елены Попович (Греция).
В программу также включены ранее объявленные ленты, среди которых "Последняя "Милая Болгария" Алексея Федорченко (Россия), "Равнодушные" Леонардо Гуэрра Сераньоли (Италия), "Кровопийцы" Юлиана Радльмайера (Германия), "Кофейня в поле" Сяофань Ши (Китай), "Голубое сердце" Мигеля Койула (Куба) и "Сын" Нушина Мераджи (Иран).

"Документальная программа следует нашей традиции, только в этот раз у нас будет в конкурсе девять картин. Равномерно перемешаны фильмы многообещающих дебютантов и тех, кого мы хорошо знаем, тех, кто уже побывал на фестивале", — отметил куратор программы "Свободная мысль" и конкурса Документального кино ММКФ Григорий Либергал.

Среди работ, представленных в документальной программе, есть и две российские – "Дуров" Родиона Чепеля и "Амурская голгофа" Юлии Сергиной.
ММКФ в 2021-м году пройдет с 22 по 29 апреля.
Режиссер Алексей Федорченко на премьере своего фильма Война Анны в рамках 29-го Открытого Российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи. 3 июня 2018 - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
23 марта, 13:01Культура
Московский кинофестиваль объявил конкурсную программу
 
КультураМосковский международный кинофестивальГерманияРумынияКитайВенесуэлаГрецияНорвегияЯпонияИспанияКино и сериалыНовости культурыТимур Бекмамбетов
 
 
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