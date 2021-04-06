https://ria.ru/20210406/mmkf-1604439729.html
Стало известно, какой фильм откроет Московский кинофестиваль
Стало известно, какой фильм откроет Московский кинофестиваль
Фильмом открытия Московского международного кинофестиваля (ММКФ) станет картина Тимура Бекмамбетова "Девятаев" о советском летчике Михаиле Девятаеве, сообщили... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T14:09
2021-04-06T14:09
2021-04-06T14:18
московский международный кинофестиваль
германия
румыния
китай
венесуэла
греция
норвегия
япония
испания
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/06/1604440987_178:0:3819:2048_1920x0_80_0_0_33cfecafe0e700c710718ccf0b80cea7.jpg
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Фильмом открытия Московского международного кинофестиваля (ММКФ) станет картина Тимура Бекмамбетова "Девятаев" о советском летчике Михаиле Девятаеве, сообщили организаторы фестиваля на пресс-конференции во вторник.В конкурсную программу фестиваля в этом году вошли такие картины, как "Женщины" Нобутеру Учида (Япония), "Чрево моря" Агусти Вильяронга (Испания), "Он" Гуро Бруусгард (Норвегия), "#Засранка" Андрея Хуцуляка (Румыния), "Счастливое предзнаменование" Дона Палатхара (Индия), "Внутреннее сияние" Андреса Эдуардо Родригеса и Луиса Алехандро Родригеза (Венесуэла), а также "Божий человек" Елены Попович (Греция).В программу также включены ранее объявленные ленты, среди которых "Последняя "Милая Болгария" Алексея Федорченко (Россия), "Равнодушные" Леонардо Гуэрра Сераньоли (Италия), "Кровопийцы" Юлиана Радльмайера (Германия), "Кофейня в поле" Сяофань Ши (Китай), "Голубое сердце" Мигеля Койула (Куба) и "Сын" Нушина Мераджи (Иран).Среди работ, представленных в документальной программе, есть и две российские – "Дуров" Родиона Чепеля и "Амурская голгофа" Юлии Сергиной.ММКФ в 2021-м году пройдет с 22 по 29 апреля.
https://ria.ru/20210323/kino-1602459213.html
германия
румыния
китай
венесуэла
греция
норвегия
япония
испания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/06/1604440987_633:0:3364:2048_1920x0_80_0_0_f3f923202a9742769ce8784b40e73340.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московский международный кинофестиваль, германия, румыния, китай, венесуэла, греция, норвегия, япония, испания, кино и сериалы, новости культуры, тимур бекмамбетов
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Фильмом открытия Московского международного кинофестиваля (ММКФ) станет картина Тимура Бекмамбетова "Девятаев" о советском летчике Михаиле Девятаеве, сообщили организаторы фестиваля на пресс-конференции во вторник.
"Откроет фестиваль фильм "Девятаев" Тимура Бекмамбетова", — рассказал директор по связям с общественностью ММКФ Петр Шепотинник.
В конкурсную программу фестиваля в этом году вошли такие картины, как "Женщины" Нобутеру Учида (Япония), "Чрево моря" Агусти Вильяронга (Испания), "Он" Гуро Бруусгард (Норвегия), "#Засранка" Андрея Хуцуляка (Румыния), "Счастливое предзнаменование" Дона Палатхара (Индия), "Внутреннее сияние" Андреса Эдуардо Родригеса и Луиса Алехандро Родригеза (Венесуэла), а также "Божий человек" Елены Попович (Греция).
В программу также включены ранее объявленные ленты, среди которых "Последняя "Милая Болгария" Алексея Федорченко (Россия), "Равнодушные" Леонардо Гуэрра Сераньоли (Италия), "Кровопийцы" Юлиана Радльмайера (Германия), "Кофейня в поле" Сяофань Ши (Китай), "Голубое сердце" Мигеля Койула (Куба) и "Сын" Нушина Мераджи (Иран).
"Документальная программа следует нашей традиции, только в этот раз у нас будет в конкурсе девять картин. Равномерно перемешаны фильмы многообещающих дебютантов и тех, кого мы хорошо знаем, тех, кто уже побывал на фестивале", — отметил куратор программы "Свободная мысль" и конкурса Документального кино ММКФ Григорий Либергал.
Среди работ, представленных в документальной программе, есть и две российские – "Дуров" Родиона Чепеля и "Амурская голгофа" Юлии Сергиной.
ММКФ в 2021-м году пройдет с 22 по 29 апреля.