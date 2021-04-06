https://ria.ru/20210406/mmkf-1604439729.html

Стало известно, какой фильм откроет Московский кинофестиваль

Стало известно, какой фильм откроет Московский кинофестиваль

Фильмом открытия Московского международного кинофестиваля (ММКФ) станет картина Тимура Бекмамбетова "Девятаев" о советском летчике Михаиле Девятаеве, сообщили... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T14:09

2021-04-06T14:09

2021-04-06T14:18

московский международный кинофестиваль

германия

румыния

китай

венесуэла

греция

норвегия

япония

испания

культура

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Фильмом открытия Московского международного кинофестиваля (ММКФ) станет картина Тимура Бекмамбетова "Девятаев" о советском летчике Михаиле Девятаеве, сообщили организаторы фестиваля на пресс-конференции во вторник.В конкурсную программу фестиваля в этом году вошли такие картины, как "Женщины" Нобутеру Учида (Япония), "Чрево моря" Агусти Вильяронга (Испания), "Он" Гуро Бруусгард (Норвегия), "#Засранка" Андрея Хуцуляка (Румыния), "Счастливое предзнаменование" Дона Палатхара (Индия), "Внутреннее сияние" Андреса Эдуардо Родригеса и Луиса Алехандро Родригеза (Венесуэла), а также "Божий человек" Елены Попович (Греция).В программу также включены ранее объявленные ленты, среди которых "Последняя "Милая Болгария" Алексея Федорченко (Россия), "Равнодушные" Леонардо Гуэрра Сераньоли (Италия), "Кровопийцы" Юлиана Радльмайера (Германия), "Кофейня в поле" Сяофань Ши (Китай), "Голубое сердце" Мигеля Койула (Куба) и "Сын" Нушина Мераджи (Иран).Среди работ, представленных в документальной программе, есть и две российские – "Дуров" Родиона Чепеля и "Амурская голгофа" Юлии Сергиной.ММКФ в 2021-м году пройдет с 22 по 29 апреля.

https://ria.ru/20210323/kino-1602459213.html

германия

румыния

китай

венесуэла

греция

норвегия

япония

испания

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московский международный кинофестиваль, германия, румыния, китай, венесуэла, греция, норвегия, япония, испания, кино и сериалы, новости культуры, тимур бекмамбетов