https://ria.ru/20210429/film-1730452539.html

Военная историческая драма "Девятаев" выходит в широкий прокат

Военная историческая драма "Девятаев" выходит в широкий прокат

В четверг в широкий российский прокат выходит новый военный экшн-фильм Тимура Бекмамбетова "Девятаев", говорится в сообщении банка ВТБ, который выступил... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T12:12

2021-04-29T12:12

2021-04-29T12:12

россия

кино и сериалы

втб

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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. В четверг в широкий российский прокат выходит новый военный экшн-фильм Тимура Бекмамбетова "Девятаев", говорится в сообщении банка ВТБ, который выступил официальным партнером проекта.В основу сюжета легла реальная история советского военного летчика Михаила Девятаева, осуществившего побег из плена, угнав самолет.Главные роли в картине исполнили Павел Прилучный, Павел Чинарев, Алексей Филимонов, Дарья Златопольская и другие. Режиссерами фильма стали Тимур Бекмамбетов и Сергей Трофимов. Музыку к фильму написал обладатель четырех премий "Золотой орел" Юрий Потеенко.Как отметила старший вице-президент банка ВТБ Наталья Кочнева, банк ВТБ уже много лет поддерживает создание исторических фильмов о ключевых событиях в истории России."Фильм “Девятаев” рассказывает об одном из эпизодов Великой Отечественной войны, который никогда не должны забывать. Для нас важно быть причастными к созданию таких проектов, ведь они поддерживают интерес к истории России и ее героическому прошлому", - сказала она.

https://realty.ria.ru/20210428/ipoteka-1730249050.html

https://ria.ru/20210419/bank-1728908292.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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