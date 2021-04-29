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Военная историческая драма "Девятаев" выходит в широкий прокат
Военная историческая драма "Девятаев" выходит в широкий прокат
В четверг в широкий российский прокат выходит новый военный экшн-фильм Тимура Бекмамбетова "Девятаев", говорится в сообщении банка ВТБ, который выступил... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T12:12
2021-04-29T12:12
россия
кино и сериалы
втб
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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. В четверг в широкий российский прокат выходит новый военный экшн-фильм Тимура Бекмамбетова "Девятаев", говорится в сообщении банка ВТБ, который выступил официальным партнером проекта.В основу сюжета легла реальная история советского военного летчика Михаила Девятаева, осуществившего побег из плена, угнав самолет.Главные роли в картине исполнили Павел Прилучный, Павел Чинарев, Алексей Филимонов, Дарья Златопольская и другие. Режиссерами фильма стали Тимур Бекмамбетов и Сергей Трофимов. Музыку к фильму написал обладатель четырех премий "Золотой орел" Юрий Потеенко.Как отметила старший вице-президент банка ВТБ Наталья Кочнева, банк ВТБ уже много лет поддерживает создание исторических фильмов о ключевых событиях в истории России."Фильм “Девятаев” рассказывает об одном из эпизодов Великой Отечественной войны, который никогда не должны забывать. Для нас важно быть причастными к созданию таких проектов, ведь они поддерживают интерес к истории России и ее героическому прошлому", - сказала она.
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россия, кино и сериалы, втб

Военная историческая драма "Девятаев" выходит в широкий прокат

12:12 29.04.2021
 
© Sony Pictures Productions and Releasing RussiaКадр из фильма "Девятаев"
Кадр из фильма Девятаев - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© Sony Pictures Productions and Releasing Russia
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. В четверг в широкий российский прокат выходит новый военный экшн-фильм Тимура Бекмамбетова "Девятаев", говорится в сообщении банка ВТБ, который выступил официальным партнером проекта.
В основу сюжета легла реальная история советского военного летчика Михаила Девятаева, осуществившего побег из плена, угнав самолет.
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Главные роли в картине исполнили Павел Прилучный, Павел Чинарев, Алексей Филимонов, Дарья Златопольская и другие. Режиссерами фильма стали Тимур Бекмамбетов и Сергей Трофимов. Музыку к фильму написал обладатель четырех премий "Золотой орел" Юрий Потеенко.
"Мне хотелось рассказать эту невероятную историю невероятным способом. В ней соединились удивительная судьба человека, которая меняет наши представления о героизме, и уникальный эпизод Второй мировой войны, который мог в последний момент изменить весь ход событий. Этот невозможный сценарий написала сама жизнь — нам оставалось только придумать, как рассказать о герое и событиях на экране", - приводится в сообщении комментарий Бекмамбетова.
Как отметила старший вице-президент банка ВТБ Наталья Кочнева, банк ВТБ уже много лет поддерживает создание исторических фильмов о ключевых событиях в истории России.
"Фильм “Девятаев” рассказывает об одном из эпизодов Великой Отечественной войны, который никогда не должны забывать. Для нас важно быть причастными к созданию таких проектов, ведь они поддерживают интерес к истории России и ее героическому прошлому", - сказала она.
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