https://ria.ru/20210322/bekmambetov-1602267980.html
Проект "Ромео и Джульетта" Бекмамбетова получил спецприз фестиваля SXSW
Проект "Ромео и Джульетта" Бекмамбетова получил спецприз фестиваля SXSW
Фильм "Ромео и Джульетта" продюсера Тимура Бекмамбетова получил спецприз фестиваля SXSW в США, сообщили РИА Новости в компании Базелевс. РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T10:40
2021-03-22T10:40
2021-03-22T11:13
культура
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базелевс
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Фильм "Ромео и Джульетта" продюсера Тимура Бекмамбетова получил спецприз фестиваля SXSW в США, сообщили РИА Новости в компании Базелевс."Это настоящий манифест поколения Instagram, которые уже давно влюбляются, выясняют отношения, да и в целом живут в виртуальном мире, следить за которым можно, только глядя на экраны смартфонов. Основная драма тоже разворачивается в скринлайфе, где буллинг и хейтерство в соцсетях могут оказаться болезненнее, чем конфликт с близкими, а лайки в Instagram важнее, чем реальные признания. Награда SXSW – это подтверждение важности такого художественного высказывания через экраны и технологии", - рассказал Бекмамбетов.Фильм, как уточнили в пресс-службе, получил специальный приз за достижения в области монтажного искусства: лента снята в формате скринлайф, где действие полностью разворачивается на экранах устройств. События знаменитой трагедии Шекспира в ленте R#J перенесены в наши дни, а зрители следят за развитием сюжета на экранах Ромео и Джульетты.Главные роли в фильме исполнили афроамериканский актёр Камарон Энгельс и актриса латиноамериканского происхождения Франческа Ноэль. Режиссером фильма выступил Кэри Уильямс. "Ромео и Джульетта" стала его дебютом в полнометражном кино. SXSW – второй фестиваль, где состоялся показ R#J: мировая премьера фильма прошла на фестивале "Сандэнс" в январе.Фестиваль SXSW, как ранее сообщал Variety, впервые прошёл в онлайн-формате: с 16 по 20 марта на нём показали 74 киноленты, 84 короткометражки и музыкальных видеоклипов, 11 сериалов, 20 VR-проектов, 14 проектов в области дизайна и провели 34 онлайн-мероприятий.
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РИА Новости
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кино и сериалы, новости культуры, базелевс, тимур бекмамбетов
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Фильм "Ромео и Джульетта" продюсера Тимура Бекмамбетова получил спецприз фестиваля SXSW в США, сообщили РИА Новости в компании Базелевс.
"Это настоящий манифест поколения Instagram, которые уже давно влюбляются, выясняют отношения, да и в целом живут в виртуальном мире, следить за которым можно, только глядя на экраны смартфонов. Основная драма тоже разворачивается в скринлайфе, где буллинг и хейтерство в соцсетях могут оказаться болезненнее, чем конфликт с близкими, а лайки в Instagram важнее, чем реальные признания. Награда SXSW – это подтверждение важности такого художественного высказывания через экраны и технологии", - рассказал Бекмамбетов.
Фильм, как уточнили в пресс-службе, получил специальный приз за достижения в области монтажного искусства: лента снята в формате скринлайф, где действие полностью разворачивается на экранах устройств. События знаменитой трагедии Шекспира в ленте R#J перенесены в наши дни, а зрители следят за развитием сюжета на экранах Ромео и Джульетты.
Главные роли в фильме исполнили афроамериканский актёр Камарон Энгельс и актриса латиноамериканского происхождения Франческа Ноэль. Режиссером фильма выступил Кэри Уильямс. "Ромео и Джульетта" стала его дебютом в полнометражном кино. SXSW – второй фестиваль, где состоялся показ R#J: мировая премьера фильма прошла на фестивале "Сандэнс" в январе.
Фестиваль SXSW, как ранее сообщал Variety, впервые прошёл в онлайн-формате: с 16 по 20 марта на нём показали 74 киноленты, 84 короткометражки и музыкальных видеоклипов, 11 сериалов, 20 VR-проектов, 14 проектов в области дизайна и провели 34 онлайн-мероприятий.