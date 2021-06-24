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Объективно лучшие. К 80-летию Совинформбюро

Объективно лучшие. К 80-летию Совинформбюро - РИА Новости, 24.06.2021

Объективно лучшие. К 80-летию Совинформбюро

Ровно 80 лет назад, 24 июня 1941 года, было основано легендарное Совинформбюро, от которого ведут историю Агентство печати "Новости", РИА Новости и медиагруппа... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T11:39

2021-06-24T11:39

2021-06-24T12:46

80-летие миа "россия сегодня"

олимпиада-80

коронавирус в россии

габриэлла пападакис / гийом сизерон

ольга лепешинская

бессмертный полк

новосибирский государственный театр оперы и балета

совинформбюро

парад победы

алексей леонов

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Ровно 80 лет назад, 24 июня 1941 года, было основано легендарное Совинформбюро, от которого ведут историю Агентство печати "Новости", РИА Новости и медиагруппа "Россия сегодня". По работам наших фотографов можно изучать XX век. Культовые кадры — в подборке Ria.ru.

нагорный карабах

москва

дербент

беслан

луганск

ссср

киев

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

80-летие миа "россия сегодня", олимпиада-80, коронавирус в россии, габриэлла пападакис / гийом сизерон, ольга лепешинская, бессмертный полк, новосибирский государственный театр оперы и балета, совинформбюро, парад победы, алексей леонов, нагорный карабах, московский зоопарк, великая отечественная война (1941-1945), дмитрий медведев, академия русского балета имени а. я. вагановой, чернобыльская аэс, airbus a321, леонид брежнев, никита хрущев, фидель кастро, юрий гагарин (космонавт), владимир путин, муаммар каддафи, владимир жириновский, москва, дербент, беслан, луганск, ссср, киев, олимпиада, фото, фото