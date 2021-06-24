https://ria.ru/20210624/shepelev-1738427375.html

"Я спокоен": Шепелев рассказал об отцовских чувствах

"Я спокоен": Шепелев рассказал об отцовских чувствах - РИА Новости, 24.06.2021

"Я спокоен": Шепелев рассказал об отцовских чувствах

Дмитрий Шепелев рассказал, как изменились его отцовские чувства после рождения второго ребенка. Своими размышлениями он поделился в личном Instagram-аккаунте. РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T15:11

2021-06-24T15:11

2021-06-24T15:11

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ольга орлова

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дмитрий шепелев

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жанна фриске

дети

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Дмитрий Шепелев рассказал, как изменились его отцовские чувства после рождения второго ребенка. Своими размышлениями он поделился в личном Instagram-аккаунте. Он вспомнил, что сопровождал на первом медицинском осмотре старшего сына Платона. Шепелеву тогда казалось, что врачи все делали очень резко и грубо. Его такое отношение к первенцу разозлило. "Они берут кровь из пяточки, и в этот момент я понимаю, что готов броситься на них с кулаками, чтобы они прекратили его мучить, — я едва себя сдерживаю", — говорит Шепелев. Он также был рядом со вторым ребенком Тихоном, когда врачи в первый раз осматривали младенца. Однако злобы к ним уже не испытывал."Счастливый Дмитрий. Идет вам отцовство. Как я понимаю, ваши чувства над первенцем трясешься, а второй, третий — уже ничего не страшно", "Полностью согласна. Во второй раз проще и легче", "Счастья вам, Дмитрий", — отреагировали пользователи. Мама старшего сына Шепелева — певица Жанна Фриске. Мальчик родился 7 апреля 2013 года. Его крестная — Ольга Орлова. Фриске умерла 15 июня 2015.В конце марта 2021 года Шепелев стал отцом во второй раз. У него появился сын Тихон. Мама ребенка — дизайнер Екатерина Тулупова. В марте он раскрыл, как решился на еще одного ребенка.

https://ria.ru/20210604/friske-1735627329.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга орлова, знаменитости, дмитрий шепелев, звезды, жанна фриске, дети