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"Я спокоен": Шепелев рассказал об отцовских чувствах
"Я спокоен": Шепелев рассказал об отцовских чувствах - РИА Новости, 24.06.2021
"Я спокоен": Шепелев рассказал об отцовских чувствах
Дмитрий Шепелев рассказал, как изменились его отцовские чувства после рождения второго ребенка. Своими размышлениями он поделился в личном Instagram-аккаунте. РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T15:11
2021-06-24T15:11
2021-06-24T15:11
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Дмитрий Шепелев рассказал, как изменились его отцовские чувства после рождения второго ребенка. Своими размышлениями он поделился в личном Instagram-аккаунте. Он вспомнил, что сопровождал на первом медицинском осмотре старшего сына Платона. Шепелеву тогда казалось, что врачи все делали очень резко и грубо. Его такое отношение к первенцу разозлило. "Они берут кровь из пяточки, и в этот момент я понимаю, что готов броситься на них с кулаками, чтобы они прекратили его мучить, — я едва себя сдерживаю", — говорит Шепелев. Он также был рядом со вторым ребенком Тихоном, когда врачи в первый раз осматривали младенца. Однако злобы к ним уже не испытывал."Счастливый Дмитрий. Идет вам отцовство. Как я понимаю, ваши чувства над первенцем трясешься, а второй, третий — уже ничего не страшно", "Полностью согласна. Во второй раз проще и легче", "Счастья вам, Дмитрий", — отреагировали пользователи. Мама старшего сына Шепелева — певица Жанна Фриске. Мальчик родился 7 апреля 2013 года. Его крестная — Ольга Орлова. Фриске умерла 15 июня 2015.В конце марта 2021 года Шепелев стал отцом во второй раз. У него появился сын Тихон. Мама ребенка — дизайнер Екатерина Тулупова. В марте он раскрыл, как решился на еще одного ребенка.
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ольга орлова, знаменитости, дмитрий шепелев, звезды, жанна фриске, дети
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости.
Дмитрий Шепелев рассказал, как изменились его отцовские чувства после рождения второго ребенка. Своими размышлениями он поделился
в личном Instagram-аккаунте.
"...проще что ли, не так волнительно", — говорит ведущий о появлении на свет второго малыша.
Он вспомнил, что сопровождал на первом медицинском осмотре старшего сына Платона. Шепелеву тогда казалось, что врачи все делали очень резко и грубо. Его такое отношение к первенцу разозлило.
"Они берут кровь из пяточки, и в этот момент я понимаю, что готов броситься на них с кулаками, чтобы они прекратили его мучить, — я едва себя сдерживаю", — говорит Шепелев.
Он также был рядом со вторым ребенком Тихоном, когда врачи в первый раз осматривали младенца. Однако злобы к ним уже не испытывал.
"В этот раз не чувствую ничего подобного, я спокоен, уверен и защищать младшего сына от "нападения" медсестер мне уже не хочется", — заявляет ведущий.
"Счастливый Дмитрий. Идет вам отцовство. Как я понимаю, ваши чувства над первенцем трясешься, а второй, третий — уже ничего не страшно", "Полностью согласна. Во второй раз проще и легче", "Счастья вам, Дмитрий", — отреагировали пользователи.
Мама старшего сына Шепелева — певица Жанна Фриске. Мальчик родился 7 апреля 2013 года. Его крестная — Ольга Орлова. Фриске умерла 15 июня 2015.
В конце марта 2021 года Шепелев стал
отцом во второй раз. У него появился сын Тихон. Мама ребенка — дизайнер Екатерина Тулупова. В марте он раскрыл
, как решился на еще одного ребенка.