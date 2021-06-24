https://ria.ru/20210624/kurorty-1738173995.html

Лето-2021: когда подешевеет отдых в Крыму и Краснодарском крае

Лето-2021: когда подешевеет отдых в Крыму и Краснодарском крае - РИА Новости, 24.06.2021

Лето-2021: когда подешевеет отдых в Крыму и Краснодарском крае

Наводнение в Крыму и неустойчивая погода, аншлаги на пляжах и очереди к подъемникам в Сочи — российским курортам нелегко. В этом году, по отзывам экспертов,... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T08:00

2021-06-24T08:00

2021-06-24T08:06

туризм

отдых в россии 2021 летом

сергей ромашкин

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россия

проблемы - туризм

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости, Светлана Баева. Наводнение в Крыму и неустойчивая погода, аншлаги на пляжах и очереди к подъемникам в Сочи — российским курортам нелегко. В этом году, по отзывам экспертов, спрос значительно вырос и цены взлетели. О том, что происходит сейчас на Черноморском побережье России, подешевеет ли там отдых и как повлияют на популярность нашего юга коронавирусные ограничения, — в материале РИА Новости.Разногласия о толпах"Наконец-то! Хоть пляжи станут свободными и цены в наших отелях —приемлемыми", — комментировали в местных пабликах на Кубани новость о возобновлении авиасообщения с Турцией.Там же делятся снимками и спорят, где же "фотомонтаж" — на пляжах или в горах. Аншлаги, судя по кадрам, везде. Правда, местные жители говорят, что все не так плохо."Ривьера" (пляж в Сочи) всегда была забита народом и до пандемии, а теперь свободной площади много", — утверждает в комментариях к очередному видео Соня Моисеева, которая живет рядом с этим пляжем."Была на "Мандарине" (пляж в Адлере, официальное название — VinoGraD) в 12 часов. Народу — толпы", — пишет там же Александра Мосейкина.Вероятно, раз на раз не приходится — можно встретить и свободные лежаки, и на подъемнике быстро оказаться, и попасть в час-пик.Гид Светлана Васькова и вовсе говорит, что сейчас на курортах еще спокойно и без особых очередей, но это — недели на две, а потом будет пик (середина июля — середина августа).Рекордный июньНесмотря на разногласия о толпах, то, что этот июнь для Краснодарского края — рекордный, подтверждают и статистика, и эксперты."Загрузка первого летнего месяца в два раза выше, чем в прошлом году, — объясняет гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин. — Например, думая, в каком месяце отдохнуть, многие выбрали июнь из-за кешбэка, чтобы сэкономить. Кроме того, Турция была закрыта".Говоря об очередях на подъемники в Сочи, он подчеркнул — они были всегда. Многие туристы пользуются ими, чтобы оказаться в горах и погулять, а потом вернуться на побережье. И таких путешественников не меньше, чем горнолыжников зимой. Местные жители жалуются, что гости занимают не все места в кабинках и на креслах, в итоге, несмотря на очереди, те едут полупустыми. Впрочем, учитывая распространение коронавируса, это вполне оправданная мера предосторожности.Обстановка стабильнаяКак сообщал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, на Кубани до сентября забронировано 90 процентов гостиничного фонда — такой загрузки наших курортов еще не было. Но на бархатный сезон выбор пока достаточно велик. Повышенным спросом по-прежнему пользуются санатории и отели уровня "четыре-пять звезд".Губернатор пообещал не закрывать курорты, по его словам, обстановка — стабильная. В крае по-прежнему контролируют соблюдение антиковидных требований. Заполняемость кинотеатров, театров, концертных залов, стадионов и спортивных объектов разрешена до 50 процентов с соблюдением всех санитарных норм. Кафе и рестораны работают до полуночи. Сохраняют соблюдение социальной дистанции в полтора метра, маски носить тоже пока обязательно.Ялту скоро восстановятВ Крыму начало летнего сезона омрачили наводнения: погибли люди, подтоплены дома и отели."Паводки затронули город-герой Керчь, Ялту и некоторые поселки — прежде всего Кореиз, — объясняет директор Крымского туристского центра Елена Юрченко. — На сегодняшний день пострадали только два отеля — "Ореанда" и "Бристоль". Они пока закрыты, но уже скоро смогут размещать гостей".По ее словам, неделю-две в Ялту ехать не стоит — центр города восстанавливают.Рассказывают, что работают военные и волонтеры. Даже туристы готовы помогать — вместо отдыха. Купание в акватории Ялты запрещено, но сами пляжи открыты для посетителей."Экскурсий множество — это история, природа, гастрономия и винодельни. На любой вкус!" — уточняет гид по Крыму Иван Гончаренко. Сейчас, по словам Елены Юрченко, доступны и запад, и восток — например, Судак, Феодосия, Евпатория, Саки, Алупка, Алушта, Бахчисарайский район и Севастополь. Правда, Гидрометцентр обещает дожди.Места в гостиницах и ограниченияМест в гостиницах Крыма, по словам Гончаренко, как и на Кубани, мало. Самые популярные отели почти заполнены, а в среднем загрузка составляет 80-85 процентов.Но скоро это может измениться, где-то число бронирований вырастет, а в Севастополе, по прогнозам операторов, гостиницы могут стоять полупустыми. Дело в том, что с 28 июня они имеют право размещать постояльцев только с документом о вакцинации или наличии антител к COVID-19 — либо с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус. Причем с 16 июля последний вариант из перечня исключат."Это снова подкосит легальные объекты размещения, а приезжие будут снимать жилье, так как все уже оплатили невозвратные билеты и никого не остановит то, что не примут в гостинице", — высказывает Елена Юрченко общее мнение севастопольских отельеров.Кроме того, в городе ограничили проведение массовых мероприятий. С 28 июня кафе и рестораны с 23:00 до 08:00 будут продавать блюда лишь навынос и на доставку.В Симферополе, Ялте и Алуште запретили работу дискотек, караоке, кальянных, ночных клубов, концертных и танцевальных залов, а театры и кинотеатры могут быть заполнены на 50 процентов.Турция вместо Кубани и Крыма?Постепенно появляются и отказы от отдыха на российском Черном море в пользу Турции. Сейчас, по данным главы Ассоциации малых отелей Крыма Натальи Стамбульниковой, их примерно пять процентов, что вписывается в обычные рамки.Заявки на переносы туров отмечает и другой оператор. "Суть в том, что сделать перебронь обратно с России на Турцию проблематично. Зачастую это предполагает оплату фактически понесенных затрат, поэтому подобные запросы не носят массового характера", — уточнили там.По словам гендиректора сети агентств "Розовый слон" Алексана Мкртчяна, многие туристы планировали ехать на российский юг на собственном транспорте и некоторые теперь отменяют брони — особенно в отелях, которые позволяют делать это без штрафов.При этом эксперты уточняют, что популярность российского юга падает. Например, продажи Ялты — в четыре раза. По данным онлайн-агентств, в минувшие выходные на Турцию приходилось порядка 80 процентов запросов, а на наше побережье — 14-15.Зарубежные курорты российским — на пользу"Ситуация накалена до предела, — говорит Алексан Мкртчян. — До недавнего времени границы были закрыты, отельеры воспользовались этим и подняли цены. Только на новостях о прекращении авиасообщения с Турцией — на 30 процентов в Крыму, на 20 — в Краснодарском крае". По его словам, по сравнению с 2019-м в некоторых гостиницах отдых подорожал чуть ли не вдвое.Подтверждает его слова и Светлана Васькова. "Цены на жилье вначале взлетели, сейчас из-за меньшего ажиотажа понемногу снижаются. По сравнению с 2019-м стоимость номеров в отелях и апартаментов поднялась раза в два — два с половиной! Питание подорожало примерно на 15 процентов, что объяснимо ростом цен на продукты. Транспорт и экскурсии тоже немного выросли в цене (десять-двадцать процентов), но конкуренция большая и некоторые демпингуют".Сергей Ромашкин советует тем, кто планирует отправиться на отдых во второй половине июля, пока ничего не бронировать. По его словам, если спрос на Турцию будет высоким (а он уже такой), то российские отели начнут снижать цены."Открытие Турции, Греции, Кипра, Болгарии разрядит обстановку, — уточняет Алексан Мкртчян. — Мы ожидаем снижения цен на Черноморском побережье на 20-25 процентов. Те, кто собирается отдыхать в Геленджике, Анапе, Сочи, Ялте и на других наших курортах, окажутся в плюсе".

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https://ria.ru/20210616/kuban-1737184013.html

https://ria.ru/20210622/navodnenie-1738034767.html

https://ria.ru/20210621/sevastopol-1737860538.html

https://ria.ru/20210622/krym-1738072264.html

https://ria.ru/20210622/turizm-1738011703.html

https://ria.ru/20210622/turtsiya-1737955660.html

https://ria.ru/20210622/otdykh-1738007504.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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