https://ria.ru/20210616/kurorty-1737208047.html

Власти Кубани заявили, что не собираются закрывать курорты из-за COVID-19

Власти Кубани заявили, что не собираются закрывать курорты из-за COVID-19 - РИА Новости, 16.06.2021

Власти Кубани заявили, что не собираются закрывать курорты из-за COVID-19

Власти Кубани не собираются закрывать курорты, так как как эпидобстановка в регионе стабильная, однако перспективы курортного сезона зависят от активности... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T13:09

2021-06-16T13:09

2021-06-16T13:09

распространение коронавируса

коронавирус в россии

вениамин кондратьев

здоровье - общество

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 16 июн – РИА Новости. Власти Кубани не собираются закрывать курорты, так как как эпидобстановка в регионе стабильная, однако перспективы курортного сезона зависят от активности вакцинации жителей и гостей края, сообщает администрация Краснодарского края."Сейчас мы не собираемся закрывать курорты – ни Сочи, ни остальные города. Эпидемическая обстановка в регионе стабильная. Сегодня мы не видим необходимости вводить дополнительные меры, у нас до сих пор действует ряд серьезных ограничений", - заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, слова которого приводит пресс-служба его администрации.Отмечается, что в крае по-прежнему контролируется соблюдение всех антиковидных требований со стороны гостиниц и объектов потребсферы, заполняемость кинотеатров, театров, концертных залов, стадионов и спортивных объектов разрешена на уровне до 50% с соблюдением всех санитарных норм, кафе и рестораны работают до полуночи, сохраняется требование соблюдения социальной дистанции в 1,5 метра и ношения масок."Мы убедительно просим туристов отнестись с пониманием к этой ситуации. Курортный сезон прошлого года Кубань проводила также в условиях эпидемии короновируса. Туристическая отрасль, наши санатории и гостиницы, уже готовы работать в этих условиях. Но дальнейший курортный сезон будет напрямую зависеть от того, насколько активно жители и гости края будут вакцинироваться", - добавил губернатор.Ранее власти Кубани также обращали внимание гостей региона и отдыхающих, что те могут привиться от COVID-19 и на курортах: в приморских городах Туапсе, Сочи и Новороссийске открыты мобильные пункты вакцинации, а в ближайшее время их число увеличат и на других курортах.

https://ria.ru/20210616/kuban-1737184013.html

краснодарский край

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коронавирус в россии, вениамин кондратьев, здоровье - общество, краснодарский край