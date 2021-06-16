Власти Кубани заявили, что не собираются закрывать курорты из-за COVID-19
Власти Кубани не будут закрывать курорты, так как как эпидобстановка в регионе стабильная
КРАСНОДАР, 16 июн – РИА Новости. Власти Кубани не собираются закрывать курорты, так как как эпидобстановка в регионе стабильная, однако перспективы курортного сезона зависят от активности вакцинации жителей и гостей края, сообщает администрация Краснодарского края.
"Сейчас мы не собираемся закрывать курорты – ни Сочи, ни остальные города. Эпидемическая обстановка в регионе стабильная. Сегодня мы не видим необходимости вводить дополнительные меры, у нас до сих пор действует ряд серьезных ограничений", - заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, слова которого приводит пресс-служба его администрации.
Отмечается, что в крае по-прежнему контролируется соблюдение всех антиковидных требований со стороны гостиниц и объектов потребсферы, заполняемость кинотеатров, театров, концертных залов, стадионов и спортивных объектов разрешена на уровне до 50% с соблюдением всех санитарных норм, кафе и рестораны работают до полуночи, сохраняется требование соблюдения социальной дистанции в 1,5 метра и ношения масок.
"Мы убедительно просим туристов отнестись с пониманием к этой ситуации. Курортный сезон прошлого года Кубань проводила также в условиях эпидемии короновируса. Туристическая отрасль, наши санатории и гостиницы, уже готовы работать в этих условиях. Но дальнейший курортный сезон будет напрямую зависеть от того, насколько активно жители и гости края будут вакцинироваться", - добавил губернатор.
Ранее власти Кубани также обращали внимание гостей региона и отдыхающих, что те могут привиться от COVID-19 и на курортах: в приморских городах Туапсе, Сочи и Новороссийске открыты мобильные пункты вакцинации, а в ближайшее время их число увеличат и на других курортах.