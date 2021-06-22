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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210622/krym-1738072264.html
В четырех регионах Крыма ввели новые ограничения по коронавирусу
В четырех регионах Крыма ввели новые ограничения по коронавирусу - РИА Новости, 22.06.2021
В четырех регионах Крыма ввели новые ограничения по коронавирусу
В четырех регионах Крыма, в том числе в Ялте, введены новые ограничения по коронавирусу, в частности запрещена работа ночных клубов, выпускные вечера,... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T13:32
2021-06-22T13:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости. В четырех регионах Крыма, в том числе в Ялте, введены новые ограничения по коронавирусу, в частности запрещена работа ночных клубов, выпускные вечера, ограничена продажа билетов в театры и кинотеатры, соответствующие изменения внесены в указ главы республики о режиме повышенной готовности."Запретить на территориях Симферополя, Симферопольского района, Ялты, Алушты: оказание услуг по организации зрелищно-развлекательных мероприятий: дискотек, караоке-клубов, кальянных, ночных клубов, концертных и танцевальных залов, в том числе расположенных на территории предприятий общественного питания и прочих аналогичных организаций", - говорится в указе.Кроме того, в указанных регионах запрещена продажа билетов в театрах и кинотеатрах из расчета более чем 50% от вместимости залов и проведение выпускных вечеров.Как действующие, так и новые ограничения в работе предприятий общественного питания и сферы досуга по всему Крыму распространяются до 1 сентября.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, алушта, здоровье - общество, ялта, симферополь, общество
В четырех регионах Крыма ввели новые ограничения по коронавирусу
13:32 22.06.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВид на Ялту
Вид на Ялту - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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В четырех регионах Крыма запретили работу ночных клубов и выпускные вечера

Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости. В четырех регионах Крыма, в том числе в Ялте, введены новые ограничения по коронавирусу, в частности запрещена работа ночных клубов, выпускные вечера, ограничена продажа билетов в театры и кинотеатры, соответствующие изменения внесены в указ главы республики о режиме повышенной готовности.
"Запретить на территориях Симферополя, Симферопольского района, Ялты, Алушты: оказание услуг по организации зрелищно-развлекательных мероприятий: дискотек, караоке-клубов, кальянных, ночных клубов, концертных и танцевальных залов, в том числе расположенных на территории предприятий общественного питания и прочих аналогичных организаций", - говорится в указе.
Кроме того, в указанных регионах запрещена продажа билетов в театрах и кинотеатрах из расчета более чем 50% от вместимости залов и проведение выпускных вечеров.
Как действующие, так и новые ограничения в работе предприятий общественного питания и сферы досуга по всему Крыму распространяются до 1 сентября.
 
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