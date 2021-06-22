https://ria.ru/20210622/krym-1738072264.html

В четырех регионах Крыма ввели новые ограничения по коронавирусу

В четырех регионах Крыма ввели новые ограничения по коронавирусу - РИА Новости, 22.06.2021

В четырех регионах Крыма ввели новые ограничения по коронавирусу

В четырех регионах Крыма, в том числе в Ялте, введены новые ограничения по коронавирусу, в частности запрещена работа ночных клубов, выпускные вечера,... РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T13:32

2021-06-22T13:32

2021-06-22T13:32

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симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости. В четырех регионах Крыма, в том числе в Ялте, введены новые ограничения по коронавирусу, в частности запрещена работа ночных клубов, выпускные вечера, ограничена продажа билетов в театры и кинотеатры, соответствующие изменения внесены в указ главы республики о режиме повышенной готовности."Запретить на территориях Симферополя, Симферопольского района, Ялты, Алушты: оказание услуг по организации зрелищно-развлекательных мероприятий: дискотек, караоке-клубов, кальянных, ночных клубов, концертных и танцевальных залов, в том числе расположенных на территории предприятий общественного питания и прочих аналогичных организаций", - говорится в указе.Кроме того, в указанных регионах запрещена продажа билетов в театрах и кинотеатрах из расчета более чем 50% от вместимости залов и проведение выпускных вечеров.Как действующие, так и новые ограничения в работе предприятий общественного питания и сферы досуга по всему Крыму распространяются до 1 сентября.

алушта

ялта

симферополь

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