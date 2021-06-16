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Краснодарский край
https://ria.ru/20210616/kuban-1737184013.html
На курортах Кубани до сентября забронировали 90% номеров в гостиницах
На курортах Кубани до сентября забронировали 90% номеров в гостиницах - РИА Новости, 16.06.2021
На курортах Кубани до сентября забронировали 90% номеров в гостиницах
Туристы забронировали уже 90% гостиничного фонда на курортах Краснодарского края до сентября, власти региона рассчитывают, что погода позволит продлить сезон до РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T10:53
2021-06-16T10:54
краснодарский край
вениамин кондратьев
новороссийск
туапсе
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 16 июн - РИА Новости. Туристы забронировали уже 90% гостиничного фонда на курортах Краснодарского края до сентября, власти региона рассчитывают, что погода позволит продлить сезон до поздней осени, как и в прошлом году, чтобы принять всех желающих, сообщил журналистам губернатор Вениамин Кондратьев."В крае до сентября забронировано 90% гостиничного фонда – такой загрузки наших курортов еще не было. Но на бархатный сезон выбор еще достаточно велик. Повышенным спросом по-прежнему пользуются санатории и отели уровня 4-5 звезд", - сказал Кондратьев. По его словам, в прошлом году теплая погода дала возможность краю продлить летний сезон до ноября."Поэтому мы рассчитываем, что и в этом году такой пролонгированный сезон позволит принять всех желающих на наших курортах. Надо учитывать, что в крае продолжает действовать режим повышенной готовности, необходимо соблюдать все рекомендованные меры безопасности. Мы надеемся, что все больше жителей страны и Кубани будут вакцинироваться, и на отдых к нам они приедут уже со сформировавшимся иммунитетом", - отметил глава региона.Он добавил, что сегодня от вакцинации зависит эпидемиологическая ситуация. "А она напрямую влияет на то, в каких условиях пройдет туристический сезон на курортах края", – заключил Кондратьев.Ранее сообщалось, что на курортах Кубани туристы могут привиться от коронавируса – на побережье работают мобильные пункты вакцинации. Они открыты в Туапсе, Сочи и Новороссийске. В ближайшее время их число планируется увеличить и на других курортах.В регионе работает краевой штаб, который контролирует проведение летнего курортного сезона. Его будут проводить регулярно для оперативного решения проблемных вопросов приема гостей и организации отдыха. По словам губернатора, благодаря работе штаба регион видит все минусы и исправляет ситуацию в режиме реального времени.По данным краевого министерства туризма, в период бархатного сезона в регионе будет работать не менее 8 тысяч средств размещения на 496 тысяч мест. По прогнозам средняя заполняемость на этот период составит около 80%.
https://ria.ru/20210528/agroturizm-1734526101.html
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вениамин кондратьев, новороссийск, туапсе, краснодарский край, общество
На курортах Кубани до сентября забронировали 90% номеров в гостиницах
10:53 16.06.2021 (обновлено: 10:54 16.06.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкГород Краснодар
Город Краснодар - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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На курортах Краснодарского края до сентября забронировали 90% номеров в гостиницах

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КРАСНОДАР, 16 июн - РИА Новости. Туристы забронировали уже 90% гостиничного фонда на курортах Краснодарского края до сентября, власти региона рассчитывают, что погода позволит продлить сезон до поздней осени, как и в прошлом году, чтобы принять всех желающих, сообщил журналистам губернатор Вениамин Кондратьев.
"В крае до сентября забронировано 90% гостиничного фонда – такой загрузки наших курортов еще не было. Но на бархатный сезон выбор еще достаточно велик. Повышенным спросом по-прежнему пользуются санатории и отели уровня 4-5 звезд", - сказал Кондратьев. По его словам, в прошлом году теплая погода дала возможность краю продлить летний сезон до ноября.
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"Поэтому мы рассчитываем, что и в этом году такой пролонгированный сезон позволит принять всех желающих на наших курортах. Надо учитывать, что в крае продолжает действовать режим повышенной готовности, необходимо соблюдать все рекомендованные меры безопасности. Мы надеемся, что все больше жителей страны и Кубани будут вакцинироваться, и на отдых к нам они приедут уже со сформировавшимся иммунитетом", - отметил глава региона.
Он добавил, что сегодня от вакцинации зависит эпидемиологическая ситуация. "А она напрямую влияет на то, в каких условиях пройдет туристический сезон на курортах края", – заключил Кондратьев.
Ранее сообщалось, что на курортах Кубани туристы могут привиться от коронавируса – на побережье работают мобильные пункты вакцинации. Они открыты в Туапсе, Сочи и Новороссийске. В ближайшее время их число планируется увеличить и на других курортах.
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В регионе работает краевой штаб, который контролирует проведение летнего курортного сезона. Его будут проводить регулярно для оперативного решения проблемных вопросов приема гостей и организации отдыха. По словам губернатора, благодаря работе штаба регион видит все минусы и исправляет ситуацию в режиме реального времени.
По данным краевого министерства туризма, в период бархатного сезона в регионе будет работать не менее 8 тысяч средств размещения на 496 тысяч мест. По прогнозам средняя заполняемость на этот период составит около 80%.
 
Краснодарский крайВениамин КондратьевНовороссийскТуапсеКраснодарский крайОбщество
 
 
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