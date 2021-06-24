Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210624/kprf-1738463289.html
Стало известно, кто войдет в федеральную часть предвыборного списка КПРФ
Стало известно, кто войдет в федеральную часть предвыборного списка КПРФ - РИА Новости, 24.06.2021
Стало известно, кто войдет в федеральную часть предвыборного списка КПРФ
Общефедеральную часть списка КПРФ на выборах в Госдуму возглавили лидер коммунистов Геннадий Зюганов, летчик-космонавт Светлана Савицкая, директор ЗАО "Совхоз... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T16:42
2021-06-24T18:39
выборы в государственную думу
кпрф
госдума рф
геннадий зюганов
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/18/1738374583_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7b89e656cbc8ba73cd89a3077994cb82.jpg
ПОСЕЛОК РОЖДЕСТВЕНО (Московская область), 24 июн - РИА Новости. Общефедеральную часть списка КПРФ на выборах в Госдуму возглавили лидер коммунистов Геннадий Зюганов, летчик-космонавт Светлана Савицкая, директор ЗАО "Совхоз имени Ленина" в Подмосковье Павел Грудинин, первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин и губернатор Орловской области Андрей Клычков, такое решение принял в четверг предвыборный съезд партии.В федеральную часть списка из 15 человек также вошли действующие депутаты Госдумы Иван Мельников, Владимир Кашин, Дмитрий Новиков, Николай Харитонов, Николай Коломейцев, Сергей Шаргунов, Юрий Синельщиков, Казбек Тайсаев, Алексей Куринный, а также экс-кандидат в мэры Москвы Вадим Кумин.В региональных списках КПРФ также оказалось несколько действующих и бывших глав регионов. Так, региональную группу номер 11 (по Республике Саха (Якутия), Иркутской и Магаданской областям) возглавляет бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Нынешний глава Хакасии Валентин Коновалов идет на выборы в Госдуму в составе группы 14 (Республика Хакасия, Красноярский край, Томская область), мэр Новосибирская Анатолий Локоть - в составе группы 24 (Кемеровская, Новосибирская области).Известный видеоблогер Николай Бондаренко, имеющий 1 миллион подписчиков в Инстаграме, будет избираться в депутаты нижней палаты парламента от региональной группы 22 (Калининградская и Саратовская области). В состав группы №4 (Бурятия, Забайкальский край, Амурская область) вошел бронзовый призёр XXVIII летних Олимпийских Игр в Афинах, бывший чемпион России, Европы и мира по дзюдо и самбо Дмитрий Носов.
https://ria.ru/20210624/obedinenie-1738458660.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/18/1738374583_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7663e38a5d1bd5c711c18a7f8846b997.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
выборы в государственную думу, кпрф, госдума рф, геннадий зюганов, политика
Стало известно, кто войдет в федеральную часть предвыборного списка КПРФ
16:42 24.06.2021 (обновлено: 18:39 24.06.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкРуководитель фракции КПРФ в Государственной Думе РФ Геннадий Зюганов выступает на ХVIII Съезде КПРФ
Руководитель фракции КПРФ в Государственной Думе РФ Геннадий Зюганов выступает на ХVIII Съезде КПРФ - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк

На предвыборном съезде объявили состав федеральной части списка КПРФ

Читать ria.ru в
ПОСЕЛОК РОЖДЕСТВЕНО (Московская область), 24 июн - РИА Новости. Общефедеральную часть списка КПРФ на выборах в Госдуму возглавили лидер коммунистов Геннадий Зюганов, летчик-космонавт Светлана Савицкая, директор ЗАО "Совхоз имени Ленина" в Подмосковье Павел Грудинин, первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин и губернатор Орловской области Андрей Клычков, такое решение принял в четверг предвыборный съезд партии.
В федеральную часть списка из 15 человек также вошли действующие депутаты Госдумы Иван Мельников, Владимир Кашин, Дмитрий Новиков, Николай Харитонов, Николай Коломейцев, Сергей Шаргунов, Юрий Синельщиков, Казбек Тайсаев, Алексей Куринный, а также экс-кандидат в мэры Москвы Вадим Кумин.
Лидер движения Авангард красной молодёжи, координатор движения Левый фронт Сергей Удальцов на шествии сторонников партии КПРФ в День международной солидарности трудящихся в Москве - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
Вчера, 16:21
В "Левом фронте" заявили об объединении с КПРФ перед выборами
В региональных списках КПРФ также оказалось несколько действующих и бывших глав регионов. Так, региональную группу номер 11 (по Республике Саха (Якутия), Иркутской и Магаданской областям) возглавляет бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Нынешний глава Хакасии Валентин Коновалов идет на выборы в Госдуму в составе группы 14 (Республика Хакасия, Красноярский край, Томская область), мэр Новосибирская Анатолий Локоть - в составе группы 24 (Кемеровская, Новосибирская области).
Известный видеоблогер Николай Бондаренко, имеющий 1 миллион подписчиков в Инстаграме, будет избираться в депутаты нижней палаты парламента от региональной группы 22 (Калининградская и Саратовская области). В состав группы №4 (Бурятия, Забайкальский край, Амурская область) вошел бронзовый призёр XXVIII летних Олимпийских Игр в Афинах, бывший чемпион России, Европы и мира по дзюдо и самбо Дмитрий Носов.
 
Выборы в Государственную думуКПРФГосдума РФГеннадий ЗюгановПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:38Эксперт считает, что штамм "дельта" станет доминирующим в мире
08:28Эксперты подсказали студентам десять идей подработки летом
08:15Режим ЧС ввели в районе Приморья из-за вспышки африканской чумы свиней
08:03Байден объявил режим ЧС во Флориде после обрушения многоэтажного дома
08:00Синоптики ожидают облачную погоду и до плюс 36 в Москве в пятницу
07:42В Москве продлили часы работы центров вакцинации в поликлиниках
07:38В Хабаровском крае приостановили вакцинацию из-за высокого спроса
07:20Археологи обнаружили в Крыму раннехристианский склеп IV-VII веков
07:16СМИ сообщило о гибели трех человек при стрельбе на пляже в Мексике
07:09Телефонные мошенники стали чаще притворяться сотрудниками органов
06:44Подросткам, попавшим в ДТП в Крыму, не понадобилась госпитализация
06:39В Красноярском крае неизвестный ранил водителя скорой помощи
06:36Болгарская делегация в Крыму пожаловалась на неудобства из-за санкций
06:33В Севастополе назвали возможную причину всплеска заболевших COVID-19
06:15Трутнев заявил о возможности обязательной вакцинации для участников ВЭФ
06:12Глава болгарской делегации назвал Крым законной частью России
05:56ВОЗ: штамм "дельта" в два раза заразнее изначального коронавируса
05:42Суд арестовал гендиректора фирмы, работавшей на космодроме Восточный
05:34Посольство России ответило на заявления Пентагона по британскому эсминцу
05:28В Китае 18 человек погибли при пожаре в центре боевых искусств
Лента новостейМолния