https://ria.ru/20210624/kprf-1738463289.html

Стало известно, кто войдет в федеральную часть предвыборного списка КПРФ

Стало известно, кто войдет в федеральную часть предвыборного списка КПРФ - РИА Новости, 24.06.2021

Стало известно, кто войдет в федеральную часть предвыборного списка КПРФ

Общефедеральную часть списка КПРФ на выборах в Госдуму возглавили лидер коммунистов Геннадий Зюганов, летчик-космонавт Светлана Савицкая, директор ЗАО "Совхоз... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T16:42

2021-06-24T16:42

2021-06-24T18:39

выборы в государственную думу

кпрф

госдума рф

геннадий зюганов

политика

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ПОСЕЛОК РОЖДЕСТВЕНО (Московская область), 24 июн - РИА Новости. Общефедеральную часть списка КПРФ на выборах в Госдуму возглавили лидер коммунистов Геннадий Зюганов, летчик-космонавт Светлана Савицкая, директор ЗАО "Совхоз имени Ленина" в Подмосковье Павел Грудинин, первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин и губернатор Орловской области Андрей Клычков, такое решение принял в четверг предвыборный съезд партии.В федеральную часть списка из 15 человек также вошли действующие депутаты Госдумы Иван Мельников, Владимир Кашин, Дмитрий Новиков, Николай Харитонов, Николай Коломейцев, Сергей Шаргунов, Юрий Синельщиков, Казбек Тайсаев, Алексей Куринный, а также экс-кандидат в мэры Москвы Вадим Кумин.В региональных списках КПРФ также оказалось несколько действующих и бывших глав регионов. Так, региональную группу номер 11 (по Республике Саха (Якутия), Иркутской и Магаданской областям) возглавляет бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Нынешний глава Хакасии Валентин Коновалов идет на выборы в Госдуму в составе группы 14 (Республика Хакасия, Красноярский край, Томская область), мэр Новосибирская Анатолий Локоть - в составе группы 24 (Кемеровская, Новосибирская области).Известный видеоблогер Николай Бондаренко, имеющий 1 миллион подписчиков в Инстаграме, будет избираться в депутаты нижней палаты парламента от региональной группы 22 (Калининградская и Саратовская области). В состав группы №4 (Бурятия, Забайкальский край, Амурская область) вошел бронзовый призёр XXVIII летних Олимпийских Игр в Афинах, бывший чемпион России, Европы и мира по дзюдо и самбо Дмитрий Носов.

https://ria.ru/20210624/obedinenie-1738458660.html

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выборы в государственную думу, кпрф, госдума рф, геннадий зюганов, политика