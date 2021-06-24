Стало известно, кто войдет в федеральную часть предвыборного списка КПРФ
16:42 24.06.2021 (обновлено: 18:39 24.06.2021)
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкРуководитель фракции КПРФ в Государственной Думе РФ Геннадий Зюганов выступает на ХVIII Съезде КПРФ
На предвыборном съезде объявили состав федеральной части списка КПРФ
ПОСЕЛОК РОЖДЕСТВЕНО (Московская область), 24 июн - РИА Новости. Общефедеральную часть списка КПРФ на выборах в Госдуму возглавили лидер коммунистов Геннадий Зюганов, летчик-космонавт Светлана Савицкая, директор ЗАО "Совхоз имени Ленина" в Подмосковье Павел Грудинин, первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин и губернатор Орловской области Андрей Клычков, такое решение принял в четверг предвыборный съезд партии.
В федеральную часть списка из 15 человек также вошли действующие депутаты Госдумы Иван Мельников, Владимир Кашин, Дмитрий Новиков, Николай Харитонов, Николай Коломейцев, Сергей Шаргунов, Юрий Синельщиков, Казбек Тайсаев, Алексей Куринный, а также экс-кандидат в мэры Москвы Вадим Кумин.
В региональных списках КПРФ также оказалось несколько действующих и бывших глав регионов. Так, региональную группу номер 11 (по Республике Саха (Якутия), Иркутской и Магаданской областям) возглавляет бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Нынешний глава Хакасии Валентин Коновалов идет на выборы в Госдуму в составе группы 14 (Республика Хакасия, Красноярский край, Томская область), мэр Новосибирская Анатолий Локоть - в составе группы 24 (Кемеровская, Новосибирская области).
Известный видеоблогер Николай Бондаренко, имеющий 1 миллион подписчиков в Инстаграме, будет избираться в депутаты нижней палаты парламента от региональной группы 22 (Калининградская и Саратовская области). В состав группы №4 (Бурятия, Забайкальский край, Амурская область) вошел бронзовый призёр XXVIII летних Олимпийских Игр в Афинах, бывший чемпион России, Европы и мира по дзюдо и самбо Дмитрий Носов.