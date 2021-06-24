https://ria.ru/20210624/eurovision-1738377951.html

Лариса Долина мечтает отправить на Евровидение Панайотова

Лариса Долина мечтает отправить на Евровидение Панайотова - РИА Новости, 24.06.2021

Лариса Долина мечтает отправить на Евровидение Панайотова

Лариса Долина призналась: она хочет, чтобы Россию в следующем году на "Евровидении" представлял Александр Панайотов. Об этом она рассказала в эфире "Русского... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T11:04

2021-06-24T11:04

2021-06-24T11:04

manizha (манижа сангин)

мальта

россия

александр панайотов

abba

лариса долина

максим галкин

селин дион

шоубиз

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Лариса Долина призналась: она хочет, чтобы Россию в следующем году на "Евровидении" представлял Александр Панайотов. Об этом она рассказала в эфире "Русского Радио". В 2021 году на Евровидении певице понравилось выступление исполнительницы из Мальты. Она также отметила, что Манижа "неплохо показала себя, просто ее там не поняли". Долина также поделилась своим мнением о Моргенштерне. "Отрывок какой-то услышала из его песни — и мне не по себе стало. Я не приемлю мат. Мы же все занимаемся творчеством, мы выходим на сцену, несем процесс созидания... А это разве созидание?" — говорит певица. Недавно вокруг Долиной разгорелся скандал. В апреле 2021 года вышел эпизод Youtube-шоу Максима Галкина "Музыкалити" с исполнительницей и Валей Karna.val, в котором певица критично высказалась по поводу вокальных данных блогера. Этот выпуск программы вызвал широкий резонанс. Пользователи и знаменитости разделились на два лагеря: кто-то оказался на стороне Вали, кто-то заступился за Долину.В конце мая народная артистка прокомментировала эфир "Музыкалити". Певица призналась, что после него в ее адрес стали поступать "всякие мерзости", пользователи в том числе желали ей смерти.

https://ria.ru/20210616/dolina-1737245751.html

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manizha (манижа сангин), мальта, россия, александр панайотов, abba, лариса долина, максим галкин, селин дион, евровидение-2021