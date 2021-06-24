Лариса Долина мечтает отправить на Евровидение Панайотова
© РИА Новости / Евгений БиятовПевица Лариса Долина выступает на Международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party - 2020 в Крыму
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Лариса Долина призналась: она хочет, чтобы Россию в следующем году на "Евровидении" представлял Александр Панайотов. Об этом она рассказала в эфире "Русского Радио".
"Я бы начала бороться за то, чтобы он на будущий год поехал на конкурс. Фрики фриками, но все-таки там очень часто побеждают певцы с голосами и харизмой. Вспомним только Селин Дион или группу ABBA", — считает звезда российской эстрады.
В 2021 году на Евровидении певице понравилось выступление исполнительницы из Мальты. Она также отметила, что Манижа "неплохо показала себя, просто ее там не поняли".
Долина также поделилась своим мнением о Моргенштерне.
"Отрывок какой-то услышала из его песни — и мне не по себе стало. Я не приемлю мат. Мы же все занимаемся творчеством, мы выходим на сцену, несем процесс созидания... А это разве созидание?" — говорит певица.
Недавно вокруг Долиной разгорелся скандал. В апреле 2021 года вышел эпизод Youtube-шоу Максима Галкина "Музыкалити" с исполнительницей и Валей Karna.val, в котором певица критично высказалась по поводу вокальных данных блогера. Этот выпуск программы вызвал широкий резонанс. Пользователи и знаменитости разделились на два лагеря: кто-то оказался на стороне Вали, кто-то заступился за Долину.
В конце мая народная артистка прокомментировала эфир "Музыкалити". Певица призналась, что после него в ее адрес стали поступать "всякие мерзости", пользователи в том числе желали ей смерти.