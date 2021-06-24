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Егор Бероев: в чем его фатальная ошибка
Егор Бероев: в чем его фатальная ошибка - РИА Новости, 24.06.2021
Егор Бероев: в чем его фатальная ошибка
Главным антигероем вчерашнего дня стал, конечно, Егор Бероев. РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T08:51
2021-06-24T11:56
распространение коронавируса
россия
егор бероев
колумнисты - авторы
авторы
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Главным антигероем вчерашнего дня стал, конечно, Егор Бероев.Явно рассчитывавший на статус антипрививочного прометея актер обнаружил, что попал под перекрестный огонь с самых неожиданных сторон. Надо полагать — в свете выбранного им символа, — он был готов со всей страстью исполнить роль невинной жертвы оголтелой государственной политики и пропаганды. Но для артиста явно стало неприятным сюрпризом, что на него обрушилась резкая критика также со стороны еврейских организаций и многочисленных коллег по творческому цеху.Впрочем, было бы несправедливым возлагать вину за произошедшее исключительно на актера. Правильнее, скорее, обратное: Егор Бероев — вполне типичный продукт отечественной творческой и околотворческой интеллигенции, вот уже которое десятилетие почитающей себя лучшими людьми России.В конце концов, артист не сделал ничего из ряда вон выходящего. Сравнение тягот их жизни в "этой стране" с ужасами Холокоста, Гулага и других трагедий прошлого — обычнейшее дело в тусовке, к которой он принадлежит. Несколько месяцев назад подобные сентенции в очередной раз массово изрекались под веселыми фоточками из автозаков после несанкционированных мероприятий.И никого там обычно не задевает ни банализация трагедии, ни оскорбление памяти жертв, ни вопиющая пошлость ситуации в целом.Так что, главная ошибка Егора Бероева, вышедшего с желтой шестиконечной звездой на сцену в антипрививочном протесте, заключается в том, что ему не хватило сообразительности понять, что на этот раз ситуация существенно иная.Все-таки с коронавирусом и его самыми мрачными сторонами, включая потерю близких, лично столкнулись слишком многие, чтобы людям показалась уместной и приемлемой столь отвратительная спекуляция и эксплуатация темы Холокоста.К тому же привычные мантры о деспотической сущности российского государства в нынешней ситуации выглядят совсем уж глупо. Полтора года Россия проявляла всю возможную гибкость в борьбе с эпидемией, по минимуму используя директивные меры, прибегая к наименьшим ограничениям для людей и надеясь на ответственность граждан. Мягкость отечественной антиковидной политики очевидна на фоне действий других государств, особенно тех, что почитаются светочами прогресса и демократии. Многомесячные жесткие локдауны, подавление недовольных и добровольно-принудительный характер вакцинации — западные реалии борьбы с COVID-19 широко известны. Наша страна начала заимствовать некоторые из применяемых методов, только когда Россия оказалась накрыта новой суровейшей волной заболевания с печальными рекордами ежедневной смертности и стало понятно, что рассчитывать на сознательность русского авось просто не приходится.Более того, можно разглядеть своеобразную иронию в том, что Егор Бероев сравнил новые ограничения для антипрививочников с нацистской политикой против евреев в то время как вводимые меры (например, разрешение на посещение ресторанов только вакцинированным) были позаимствованы российскими властями у Израиля. Именно еврейское государство продемонстрировало впечатляющую эффективность своей антиковидной и прививочной политики, включая введение вакцинных — так называемых зеленых — паспортов. Именно это позволило стать ему одним из мировых лидеров по вакцинации против коронавируса. Буквально неделю назад Израиль праздновал снятие всех ограничений, однако стоило произойти вспышкам заболевания, как вчера власти немедленно отреагировали, восстановив отдельные меры.Как бы то ни было, Егор Бероев получил обратный планировавшемуся эффект от своего выступления. Оно оказалось настолько аморальным и неуместным, что вызвало отторжение даже в среде, которая готова разглядеть высокое искусство протеста и в прибивании мошонки к брусчатке Красной площади.Что ж, наверное, в конечном счете актера можно будет даже поблагодарить. Он сумел настолько перехлестнуть уровень эстетической вульгарности и этической распущенности, что заставил задуматься о приемлемости подобных спекуляций как таковых. Хочется верить, что борцы с отечественной тиранией извлекут уроки из произошедшего и политические танцы на костях жертв исторических трагедий станут в России недопустимыми.
https://ria.ru/20210623/onischenko-1738273622.html
https://ria.ru/20210617/koronavirus-1737287523.html
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Ирина Алкснис
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россия, егор бероев , колумнисты - авторы, авторы

Егор Бероев: в чем его фатальная ошибка

08:51 24.06.2021 (обновлено: 11:56 24.06.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкАктер, член жюри Егор Бероев на церемонии награждения победителей Всероссийского телевизионного конкурса "ТЭФИ-Летопись Победы" в Москве
Актер, член жюри Егор Бероев на церемонии награждения победителей Всероссийского телевизионного конкурса ТЭФИ-Летопись Победы в Москве - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Ирина Алкснис
Ирина Алкснис
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Главным антигероем вчерашнего дня стал, конечно, Егор Бероев.
Явно рассчитывавший на статус антипрививочного прометея актер обнаружил, что попал под перекрестный огонь с самых неожиданных сторон. Надо полагать — в свете выбранного им символа, — он был готов со всей страстью исполнить роль невинной жертвы оголтелой государственной политики и пропаганды. Но для артиста явно стало неприятным сюрпризом, что на него обрушилась резкая критика также со стороны еврейских организаций и многочисленных коллег по творческому цеху.
Впрочем, было бы несправедливым возлагать вину за произошедшее исключительно на актера. Правильнее, скорее, обратное: Егор Бероев — вполне типичный продукт отечественной творческой и околотворческой интеллигенции, вот уже которое десятилетие почитающей себя лучшими людьми России.
В конце концов, артист не сделал ничего из ряда вон выходящего. Сравнение тягот их жизни в "этой стране" с ужасами Холокоста, Гулага и других трагедий прошлого — обычнейшее дело в тусовке, к которой он принадлежит. Несколько месяцев назад подобные сентенции в очередной раз массово изрекались под веселыми фоточками из автозаков после несанкционированных мероприятий.
Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
23 июня, 16:41Распространение коронавируса
Онищенко ответил на слова Бероева о "дискриминации" непривитых россиян
И никого там обычно не задевает ни банализация трагедии, ни оскорбление памяти жертв, ни вопиющая пошлость ситуации в целом.
Так что, главная ошибка Егора Бероева, вышедшего с желтой шестиконечной звездой на сцену в антипрививочном протесте, заключается в том, что ему не хватило сообразительности понять, что на этот раз ситуация существенно иная.
Все-таки с коронавирусом и его самыми мрачными сторонами, включая потерю близких, лично столкнулись слишком многие, чтобы людям показалась уместной и приемлемой столь отвратительная спекуляция и эксплуатация темы Холокоста.
К тому же привычные мантры о деспотической сущности российского государства в нынешней ситуации выглядят совсем уж глупо. Полтора года Россия проявляла всю возможную гибкость в борьбе с эпидемией, по минимуму используя директивные меры, прибегая к наименьшим ограничениям для людей и надеясь на ответственность граждан. Мягкость отечественной антиковидной политики очевидна на фоне действий других государств, особенно тех, что почитаются светочами прогресса и демократии. Многомесячные жесткие локдауны, подавление недовольных и добровольно-принудительный характер вакцинации — западные реалии борьбы с COVID-19 широко известны.
Девушки в Парке Горького в Москве - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
17 июня, 08:00
Запад и COVID-19 преподали России очередной урок демократии
Наша страна начала заимствовать некоторые из применяемых методов, только когда Россия оказалась накрыта новой суровейшей волной заболевания с печальными рекордами ежедневной смертности и стало понятно, что рассчитывать на сознательность русского авось просто не приходится.
Более того, можно разглядеть своеобразную иронию в том, что Егор Бероев сравнил новые ограничения для антипрививочников с нацистской политикой против евреев в то время как вводимые меры (например, разрешение на посещение ресторанов только вакцинированным) были позаимствованы российскими властями у Израиля. Именно еврейское государство продемонстрировало впечатляющую эффективность своей антиковидной и прививочной политики, включая введение вакцинных — так называемых зеленых — паспортов. Именно это позволило стать ему одним из мировых лидеров по вакцинации против коронавируса. Буквально неделю назад Израиль праздновал снятие всех ограничений, однако стоило произойти вспышкам заболевания, как вчера власти немедленно отреагировали, восстановив отдельные меры.
Как бы то ни было, Егор Бероев получил обратный планировавшемуся эффект от своего выступления. Оно оказалось настолько аморальным и неуместным, что вызвало отторжение даже в среде, которая готова разглядеть высокое искусство протеста и в прибивании мошонки к брусчатке Красной площади.
Что ж, наверное, в конечном счете актера можно будет даже поблагодарить. Он сумел настолько перехлестнуть уровень эстетической вульгарности и этической распущенности, что заставил задуматься о приемлемости подобных спекуляций как таковых. Хочется верить, что борцы с отечественной тиранией извлекут уроки из произошедшего и политические танцы на костях жертв исторических трагедий станут в России недопустимыми.
На прививку становись: в Москве резко выросла запись на вакцинацию
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

За минувшие сутки на прививку от COVID-19 в столице записались около 60 тысяч человек, рассказал мэр Сергей Собянин.

Житель Москвы выходит из павильона Здоровая Москва в парке Музеон после вакцинации от covid-19
1 из 10

За минувшие сутки на прививку от COVID-19 в столице записались около 60 тысяч человек, рассказал мэр Сергей Собянин.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Ажиотажный рост спроса на запись на вакцинацию отметили и в Минцифры. Нагрузка на портал Госуслуг возросла в несколько раз.

Очередь на вакцинацию от covid-19 у павильона Здоровая Москва в Парке Горького
2 из 10

Ажиотажный рост спроса на запись на вакцинацию отметили и в Минцифры. Нагрузка на портал Госуслуг возросла в несколько раз.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Московский градоначальник называет такой результат обнадеживающим.

У павильона Здоровая Москва в парке Музеон, где проходит вакцинация от covid-19
3 из 10

Московский градоначальник называет такой результат обнадеживающим.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

"Это означает, что москвичи могут в ближайшие месяцы получить надежную защиту, <...> стабилизировать ситуацию и вернуться к нормальной жизни", — считает Собянин.

Житель Москвы после вакцинации от covid-19 в павильоне Здоровая Москва в парке Музеон
4 из 10

"Это означает, что москвичи могут в ближайшие месяцы получить надежную защиту, <...> стабилизировать ситуацию и вернуться к нормальной жизни", — считает Собянин.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Многие горожане выбирают для вакцинации павильоны "Здоровая Москва".

Очередь на вакцинацию от covid-19 в Москве
5 из 10

Многие горожане выбирают для вакцинации павильоны "Здоровая Москва".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Всего в парках и общественных пространствах открыто 46 таких павильонов. Один из них расположен возле "Музеона".

У павильона Здоровая Москва в Парке Горького, где проходит вакцинация от covid-19
6 из 10

Всего в парках и общественных пространствах открыто 46 таких павильонов. Один из них расположен возле "Музеона".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Изначально павильоны предназначались для диспансеризации, но сейчас они работают только на вакцинацию от коронавируса.

Мужчина заполняет анкету для вакцинации от covid-19 в павильоне Здоровая Москва в Парке Горького
7 из 10

Изначально павильоны предназначались для диспансеризации, но сейчас они работают только на вакцинацию от коронавируса.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Люди здесь собираются с самого утра, некоторые приходят вместе с семьями.

Жители Москвы пришли на вакцинацию от covid-19 в павильон Здоровая Москва в Парке Горького
8 из 10

Люди здесь собираются с самого утра, некоторые приходят вместе с семьями.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Памятка для вакцинированных.

Памятка для вакцинированных от covid-19 в павильоне Здоровая Москва в Парке Горького
9 из 10

Памятка для вакцинированных.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Вакцинация от COVID-19 в павильоне "Здоровая Москва" в Парке Горького.

У павильона Здоровая Москва в Парке Горького, где проходит вакцинация от covid-19
10 из 10

Вакцинация от COVID-19 в павильоне "Здоровая Москва" в Парке Горького.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
1 из 10

За минувшие сутки на прививку от COVID-19 в столице записались около 60 тысяч человек, рассказал мэр Сергей Собянин.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
2 из 10

Ажиотажный рост спроса на запись на вакцинацию отметили и в Минцифры. Нагрузка на портал Госуслуг возросла в несколько раз.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
3 из 10

Московский градоначальник называет такой результат обнадеживающим.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
4 из 10

"Это означает, что москвичи могут в ближайшие месяцы получить надежную защиту, <...> стабилизировать ситуацию и вернуться к нормальной жизни", — считает Собянин.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
5 из 10

Многие горожане выбирают для вакцинации павильоны "Здоровая Москва".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
6 из 10

Всего в парках и общественных пространствах открыто 46 таких павильонов. Один из них расположен возле "Музеона".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
7 из 10

Изначально павильоны предназначались для диспансеризации, но сейчас они работают только на вакцинацию от коронавируса.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
8 из 10

Люди здесь собираются с самого утра, некоторые приходят вместе с семьями.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
9 из 10

Памятка для вакцинированных.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
10 из 10

Вакцинация от COVID-19 в павильоне "Здоровая Москва" в Парке Горького.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
 
Распространение коронавирусаРоссияЕгор БероевКолумнисты - АвторыАвторы
 
 
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