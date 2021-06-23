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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210623/koronavirus-1738265378.html
В Израиле ужесточили ограничительные меры из-за вспышки COVID-19
В Израиле ужесточили ограничительные меры из-за вспышки COVID-19 - РИА Новости, 23.06.2021
В Израиле ужесточили ограничительные меры из-за вспышки COVID-19
Власти Израиля вновь ужесточают требования по соблюдению карантина из-за вспышек заболеваемости коронавирусом в отдельных районах страны, в аэропорту... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T16:04
2021-06-23T16:04
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
израиль
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ТЕЛЬ-АВИВ, 23 июн - РИА Новости. Власти Израиля вновь ужесточают требования по соблюдению карантина из-за вспышек заболеваемости коронавирусом в отдельных районах страны, в аэропорту возвращается обязательное ношение масок, сообщает министерство здравоохранения."После увеличения заболеваемости коронавирусом и недавних вспышек болезни в различных районах страны генеральный директор министерства здравоохранения профессор Хези Леви подписал поправку к Закону об общественном здравоохранении, согласно которой штраф в размере 5000 шекелей (более 1,5 тысяч долларов) может быть наложен на родителей и опекунов детей в возрасте до 12 лет, если несовершеннолетний живет с ними и нарушает изоляцию", - говорится в сообщении ведомства.Кроме того, минздрав возвращает требование обязательного ношения масок в международном аэропорту, на пограничных переходах и в местах оказания медицинской помощи. Люди, имеющие сертификат о пройденной вакцинации или справку о перенесённом заболевании, теперь могут быть направлены на карантин, если они контактировали с заболевшим штаммом коронавируса "дельта".Кроме того, как сообщают СМИ, министр здравоохранения Ницан Горовиц заявил, что обсуждается возможность отложить открытие границ страны для вакцинированных туристов, приезжающих в индивидуальном порядке, которое ранее планировалось на 1 июля.Почти все карантинные ограничения из-за коронавируса в Израиле были сняты с 1 июня, в частности, были сняты требования, регулирующие количество людей в закрытом помещении и на открытой местности. С 15 июня гражданам было разрешено не носить маски в помещениях.Ранее во вторник новый премьер-министр Израиля Нафтали Беннет призвал граждан воздержаться от поездок за границу из-за COVID-19, отметив, что пока это не требование, а просьба.Израиль закрыл границы для иностранных туристов в марте 2020 года, в мае этого года в страну прибыла первая группа иностранных туристов, состоящая из 12 христианских паломников. С января по февраль 2021 года аэропорт имени Бен-Гуриона был полностью закрыт, в том числе для возвращающихся на родину израильтян.Массовая вакцинация населения от COVID-19 началась в Израиле 20 декабря прошлого года. С 10 января вакцинированные начали получать вторую дозу.
https://ria.ru/20210621/izrail-1737877932.html
https://ria.ru/20210606/vaktsinatsiya-1735897581.html
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, израиль
В Израиле ужесточили ограничительные меры из-за вспышки COVID-19
16:04 23.06.2021
 
© РИА Новости / Амит Шааль / Перейти в фотобанкМужчина с женщиной на набережной в Тель-Авиве
Мужчина с женщиной на набережной в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Амит Шааль
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Власти Израиля вновь ужесточили ограничительные меры из-за вспышки заболеваемости COVID-19

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ТЕЛЬ-АВИВ, 23 июн - РИА Новости. Власти Израиля вновь ужесточают требования по соблюдению карантина из-за вспышек заболеваемости коронавирусом в отдельных районах страны, в аэропорту возвращается обязательное ношение масок, сообщает министерство здравоохранения.
"После увеличения заболеваемости коронавирусом и недавних вспышек болезни в различных районах страны генеральный директор министерства здравоохранения профессор Хези Леви подписал поправку к Закону об общественном здравоохранении, согласно которой штраф в размере 5000 шекелей (более 1,5 тысяч долларов) может быть наложен на родителей и опекунов детей в возрасте до 12 лет, если несовершеннолетний живет с ними и нарушает изоляцию", - говорится в сообщении ведомства.
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Кроме того, минздрав возвращает требование обязательного ношения масок в международном аэропорту, на пограничных переходах и в местах оказания медицинской помощи. Люди, имеющие сертификат о пройденной вакцинации или справку о перенесённом заболевании, теперь могут быть направлены на карантин, если они контактировали с заболевшим штаммом коронавируса "дельта".
Кроме того, как сообщают СМИ, министр здравоохранения Ницан Горовиц заявил, что обсуждается возможность отложить открытие границ страны для вакцинированных туристов, приезжающих в индивидуальном порядке, которое ранее планировалось на 1 июля.
Почти все карантинные ограничения из-за коронавируса в Израиле были сняты с 1 июня, в частности, были сняты требования, регулирующие количество людей в закрытом помещении и на открытой местности. С 15 июня гражданам было разрешено не носить маски в помещениях.
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Израиль закрыл границы для иностранных туристов в марте 2020 года, в мае этого года в страну прибыла первая группа иностранных туристов, состоящая из 12 христианских паломников. С января по февраль 2021 года аэропорт имени Бен-Гуриона был полностью закрыт, в том числе для возвращающихся на родину израильтян.
Массовая вакцинация населения от COVID-19 началась в Израиле 20 декабря прошлого года. С 10 января вакцинированные начали получать вторую дозу.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоИзраиль
 
 
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