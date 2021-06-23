https://ria.ru/20210623/kholokost-1738269463.html

Еврейский конгресс возмущен словами актера Бероева о вакцинации

Еврейский конгресс возмущен словами актера Бероева о вакцинации - РИА Новости, 23.06.2021

Еврейский конгресс возмущен словами актера Бероева о вакцинации

Президент Российского еврейского конгресса (РЕК) Юрий Каннер выразил готовность лично провести актеру Егору Бероеву экскурсию по связанным с Холокостом местам в РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T16:24

2021-06-23T16:24

2021-06-23T16:24

религия и мировоззрение

культура

религия

россия

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российский еврейский конгресс

сергей собянин

москва

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент Российского еврейского конгресса (РЕК) Юрий Каннер выразил готовность лично провести актеру Егору Бероеву экскурсию по связанным с Холокостом местам в Москве, чтобы объяснить ему разницу между массовым уничтожением евреев во время Второй мировой войны и ограничительными мерами для непривитых от коронавируса людей.Ранее в московском театре Et Cetera состоялось вручение премии "ТЭФИ - Летопись победы", в состав жюри которой вошел актер театра и кино Егор Бероев. На церемонии он выступил с речью в поддержку граждан, не сделавших прививку от коронавируса, сказав, что они могут подвергаться дискриминации. По словам актера, сам он не делал прививку. Он также прикрепил на лацкан пиджака желтую шестиконечную звезду, схожую с теми, которые предписывались для ношения евреям в гетто во время Второй мировой войны – такие звезды стали одним из символов Холокоста, уничтожения евреев нацистами."Я готов ему провести экскурсию, я найду даже в Москве, что ему показать. А если он… считает, что люди, которые не привились, находятся в состоянии преследуемых, значит, он вообще не знает, как и что происходит в мире, через что должны были пройти многие народы прежде, чем они привились", - сказал Каннер РИА Новости.Потери в мире от пандемии, считает глава РЕК, уже сопоставимы с военными, но с трагедией Холокоста для еврейского народа они несравнимы. "Евреев в мире было 15 миллионов, уничтожено шесть. Сегодня мир с многомиллиардным населением потерял во время пандемии несколько миллионов человек. Бероеву можно назвать эти несколько чисел, чтобы он понимал разницу масштаба Холокоста и ситуацию с пандемией, и ситуацию с притеснением, как он считает, которого еще нет нигде", - добавил он.Каннер также выразил обеспокоенность масштабами антипрививочного движения в России и вызванным им "расколом в обществе". При этом, по его мнению, ограничительные меры в отношении тех, кто не сделал прививку, помогают добиться роста числа вакцинаций и приобретению коллективного иммунитета."Россия не уникальная страна и не одна: в Израиле привилось уже порядка 80% взрослого населения, и там тоже были люди, которые принципиально не хотели прививаться из религиозных или еще каких-то соображений. Но меры, ограничивающие нормальные условия жизни для не привитых людей, сделали свое дело. Никто не призывает людей, которые не прививаются, уничтожать – то, что было целью Холокоста", - заключил Каннер.Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 28 июня посещать заведения общественного питания в Москве смогут только посетители, имеющие защиту от заболевания: прошедшие вакцинацию; переболевшие COVID-19 в течение последних шести месяцев, либо имеющие отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней. При этом пройти ПЦР-тестирование необходимо в одной из лабораторий города Москвы, передающих сведения в систему ЕМИАС. Для подтверждения этого нужен специальный QR-код.

https://ria.ru/20210530/ravvin-1734763079.html

https://ria.ru/20210617/vaktsinatsiya-1737430174.html

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культура, религия, россия, юрий каннер, егор бероев , российский еврейский конгресс, сергей собянин, москва, израиль