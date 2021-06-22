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Матвиенко допустила введение штрафа за выброс мусора из машины
Матвиенко допустила введение штрафа за выброс мусора из машины - РИА Новости, 22.06.2021
Матвиенко допустила введение штрафа за выброс мусора из машины
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко допустила возможность принятия закона о штрафах за выброс мусора из автомобиля, но только после его изучения и... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T11:38
2021-06-22T11:59
экология
россия
валентина матвиенко
совет федерации рф
мусор
общество
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко допустила возможность принятия закона о штрафах за выброс мусора из автомобиля, но только после его изучения и обсуждения с общественностью."Я допускаю возможность принятия такого закона, но только после его изучения и обсуждения с экспертным сообществом, может в Общественной палате, с нашими гражданами. Почему нет? Если призывы к сознательности пока не работают, может быть надо таким образом начать воспитывать, а потом все это отменять. Тогда уже люди будут соблюдать все эти правила", - сказала Матвиенко на пресс-конференции во вторник, комментируя законопроект о штрафах за выброс мусора из машины.По ее словам, сама идея повышения ответственности граждан за экологию актуальна, какие бы программы по борьбе с загрязнениями не были приняты, они не будут эффективными, пока граждане не станут прислушиваться и участвовать."Можно вечно бороться с незаконными свалками, ликвидацией накопленного экологического ущерба и так далее, но если сегодня убрали, а завтра приехала машина и вывалила в лесу мусор, если провели прекрасно время на природе, пикник и после себя оставили гору мусора, то если человек едет на машине и с легкостью выбрасывает мусор через окно, а есть факты, когда и просто с балкона сбрасывают мусор. Коллеги, это никуда не годится. Я за то, что не надо излишне увлекаться кнутом, но иногда это необходимо, потому что надо менять менталитет", - сказала Матвиенко на пресс-конференции во вторник.По ее словам, надо понимать, что если люди хотят оставить чистую планету детям и внукам, то каждый должен за собой убрать, соблюдать правила жизни в обществе, способствовать оздоровлению окружающей среды.Ранее председатель Мосгордумы Алексей Шапошников сообщил, что правительство РФ поддержало совместную инициативу Мосгордумы и Мособлдумы о введении штрафа за выброс мусора из машины. Проект федерального закона предусматривает увеличение штрафов за незаконный сброс отходов и фиксацию таких нарушений посредством фото- и видеосъемки. Также данный законопроект предусматривает конфискацию машины, из которой был выброшен мусор.Сейчас штрафы за сброс отходов с транспортных средств составляют от 1 до 2 тысяч рублей.Согласно проекту закона, предлагается установить штраф для граждан в размере от 10 до 15 тысяч рублей, на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 20 до 30 тысяч рублей; на юридических лиц – от 30 до 50 тысяч рублей, а в случае фото- или видеофиксации нарушения специальными техническими средствами - на собственника (владельца) транспортного средства в размере 10 тысяч рублей. А в случае использования грузовиков, прицепов и других самоходных машин штраф составит 40-50 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от от 60 до 80 тысяч рублей; на юридических лиц – от 100 до 120 тысяч рублей, а в случае фиксации правонарушения специальными техническими средствами - в размере 100 тысяч рублей.
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экология, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, мусор, общество
Матвиенко допустила введение штрафа за выброс мусора из машины
11:38 22.06.2021 (обновлено: 11:59 22.06.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий АстаховПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов

Матвиенко не исключила, что штрафы за выбрасывание мусора из автомобиля будут введены

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко допустила возможность принятия закона о штрафах за выброс мусора из автомобиля, но только после его изучения и обсуждения с общественностью.
"Я допускаю возможность принятия такого закона, но только после его изучения и обсуждения с экспертным сообществом, может в Общественной палате, с нашими гражданами. Почему нет? Если призывы к сознательности пока не работают, может быть надо таким образом начать воспитывать, а потом все это отменять. Тогда уже люди будут соблюдать все эти правила", - сказала Матвиенко на пресс-конференции во вторник, комментируя законопроект о штрафах за выброс мусора из машины.
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По ее словам, сама идея повышения ответственности граждан за экологию актуальна, какие бы программы по борьбе с загрязнениями не были приняты, они не будут эффективными, пока граждане не станут прислушиваться и участвовать.
"Можно вечно бороться с незаконными свалками, ликвидацией накопленного экологического ущерба и так далее, но если сегодня убрали, а завтра приехала машина и вывалила в лесу мусор, если провели прекрасно время на природе, пикник и после себя оставили гору мусора, то если человек едет на машине и с легкостью выбрасывает мусор через окно, а есть факты, когда и просто с балкона сбрасывают мусор. Коллеги, это никуда не годится. Я за то, что не надо излишне увлекаться кнутом, но иногда это необходимо, потому что надо менять менталитет", - сказала Матвиенко на пресс-конференции во вторник.
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По ее словам, надо понимать, что если люди хотят оставить чистую планету детям и внукам, то каждый должен за собой убрать, соблюдать правила жизни в обществе, способствовать оздоровлению окружающей среды.
Ранее председатель Мосгордумы Алексей Шапошников сообщил, что правительство РФ поддержало совместную инициативу Мосгордумы и Мособлдумы о введении штрафа за выброс мусора из машины. Проект федерального закона предусматривает увеличение штрафов за незаконный сброс отходов и фиксацию таких нарушений посредством фото- и видеосъемки. Также данный законопроект предусматривает конфискацию машины, из которой был выброшен мусор.
Сейчас штрафы за сброс отходов с транспортных средств составляют от 1 до 2 тысяч рублей.
Согласно проекту закона, предлагается установить штраф для граждан в размере от 10 до 15 тысяч рублей, на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 20 до 30 тысяч рублей; на юридических лиц – от 30 до 50 тысяч рублей, а в случае фото- или видеофиксации нарушения специальными техническими средствами - на собственника (владельца) транспортного средства в размере 10 тысяч рублей. А в случае использования грузовиков, прицепов и других самоходных машин штраф составит 40-50 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от от 60 до 80 тысяч рублей; на юридических лиц – от 100 до 120 тысяч рублей, а в случае фиксации правонарушения специальными техническими средствами - в размере 100 тысяч рублей.
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