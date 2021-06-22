https://ria.ru/20210622/aviasoobschenie-1737996208.html

Россия возобновляет авиасообщение с Турцией

Россия возобновляет авиасообщение с Турцией - РИА Новости, 22.06.2021

Россия возобновляет авиасообщение с Турцией

Россия во вторник снимает ограничения на авиасообщение с Турцией, сообщила ранее вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T00:06

2021-06-22T00:06

2021-06-22T00:18

туризм

россия

турция

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Россия во вторник снимает ограничения на авиасообщение с Турцией, сообщила ранее вице-премьер Татьяна Голикова.Полеты между двумя странами приостановили с 15 апреля из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в Турции. Исключение сделали для рейсов, необходимых для участия акционерного общества "Концерн Титан-2" в строительстве атомной электростанции "Аккую" и вывоза туристов. Также оставили два рейса в неделю между Москвой и Стамбулом. Решение о целесообразности восстановления регулярного и чартерного авиасообщения было принято по итогам визита российской делегации в Турцию и в соответствии с заключением специалистов.Некоторые авиакомпании уже объявили о планах начать полеты в Турцию. "Аэрофлот" с 25 июня откроет дополнительные рейсы в Стамбул, а также начнет полеты в Анталию, Бодрум, Даламан. Лоукостер "Победа" с 1 июля начнет летать из московского "Внуково" сразу в два аэропорта Антальи - Анталью и Газипашу. "ЮТэйр" возобновит рейсы из Грозного и Махачкалы в Стамбул, а также планирует полеты в Анталию из Тюмени, Грозного и Махачкалы. S7 и Azur air также заявили о готовности выполнять рейсы в Турцию.Как сообщил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин, российские туроператоры готовы незамедлительно возобновить чартеры в Турцию. Так, 22 июня туроператор "Интурист" отправит первый чартерный рейс в Анталью из Казани.По оценкам АТОР, открытия Турции ожидали более чем миллион человек. В ассоциации уверены, что возобновление авиасообщения положительно скажется как на отдыхе россиян, так и на работе туркомпаний. Представители отрасли уже в первые часы после объявления об открытии фиксировали ажиотажный спрос на турецкие курорты. По данным сервиса поиска и покупки туров онлайн Level.Travel, интерес к турам в эту страну за первый час после заявления об открытии авиасообщения вырос в семь раз.Россия из-за пандемии коронавируса с 27 марта 2020 года прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами, за исключением вывозных рейсов, а также грузовых, почтовых, санитарных и ряда других. С августа прошлого года Россия начала постепенно возобновлять международное авиасообщение.К настоящему времени также уже разрешено летать в Швейцарию, Египет, ОАЭ, Белоруссию, Киргизию, Казахстан, Сербию, Южную Корею, Японию, Эфиопию, Финляндию, Вьетнам, Индию, Катар, Грецию, Сингапур, Азербайджан, Армению, Германию, Венесуэлу, Сирию, Таджикистан, Узбекистан, Исландию, Мексику, Португалию, Саудовскую Аравию, Великобританию, Австрию, Венгрию, Ливан, Люксембург, Маврикий, Марокко, Хорватию, Албанию, на Кубу, на Сейшелы, Мальдивы, Мальту и Шри-Ланку. Кроме того, ранее были разрешены полеты в Танзанию, но из-за эпидемиологической обстановки полеты в страну были приостановлены.

https://ria.ru/20210618/tanzaniya-1737641304.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210610/egipet-1736409998.html

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