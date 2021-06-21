Главы МИД стран СНГ запустили акцию памяти к 80-летию начала войны
12:18 21.06.2021 (обновлено: 13:10 21.06.2021)
© РИА Новости / Перейти в фотобанкЖители Ленинграда 22 июня 1941 года во время объявления по радио правительственного сообщения о нападении фашистской Германии на Советский Союз
Министры иностранных дел стран СНГ запустили акцию памяти в преддверии 80-летия начала войны
МИНСК, 21 июн – РИА Новости. Главы министерств иностранных дел стран-участниц СНГ запустили в социальных сетях акцию памяти к 80-летию начала Великой Отечественной войны, соответствующее видео размещено в понедельник на официальной странице внешнеполитического ведомства Белоруссии в Facebook.
"Восемьдесят лет назад, 22 июня 1941 года, в семьи многонационального Советского Союза пришла война. Никто не остался в стороне, для каждого народа СССР эта война обернулась национальной трагедией. Сегодня народные поэты голосами министров иностранных дел стран - участниц СНГ напомнят всем нам об ужасе войны и героизме защитников, вероломстве врага и стойкости наших предков, горести потерь и слезах радости Победы! Мы в СНГ помним, чтим и бережем мирное наследие!" - говорится в сообщении, которое сопровождает видео под хэштегом #ВОВ80.
Главы МИД стран Содружества в рамках акции продекламировали стихотворения на военную тематику на родных языках. В частности, министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей прочитал стихотворение Якуба Коласа "Абаронцам роднай зямлі" ("Защитникам родной земли"), глава МИД России Сергей Лавров – стихотворение Константина Симонова "Тот самый длинный день в году".
В акции памяти также приняли участие руководители ведомств Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана. Инициатором акции стала Белоруссия как председательствующая в СНГ в 2021 году.