https://ria.ru/20210621/pamyat-1737878282.html

Главы МИД стран СНГ запустили акцию памяти к 80-летию начала войны

Главы МИД стран СНГ запустили акцию памяти к 80-летию начала войны - РИА Новости, 21.06.2021

Главы МИД стран СНГ запустили акцию памяти к 80-летию начала войны

Главы министерств иностранных дел стран-участниц СНГ запустили в социальных сетях акцию памяти к 80-летию начала Великой Отечественной войны, соответствующее... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T12:18

2021-06-21T12:18

2021-06-21T13:10

22 июня - день памяти и скорби

великая отечественная война (1941-1945)

владимир макей

сергей лавров

снг

в мире

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МИНСК, 21 июн – РИА Новости. Главы министерств иностранных дел стран-участниц СНГ запустили в социальных сетях акцию памяти к 80-летию начала Великой Отечественной войны, соответствующее видео размещено в понедельник на официальной странице внешнеполитического ведомства Белоруссии в Facebook."Восемьдесят лет назад, 22 июня 1941 года, в семьи многонационального Советского Союза пришла война. Никто не остался в стороне, для каждого народа СССР эта война обернулась национальной трагедией. Сегодня народные поэты голосами министров иностранных дел стран - участниц СНГ напомнят всем нам об ужасе войны и героизме защитников, вероломстве врага и стойкости наших предков, горести потерь и слезах радости Победы! Мы в СНГ помним, чтим и бережем мирное наследие!" - говорится в сообщении, которое сопровождает видео под хэштегом #ВОВ80.Главы МИД стран Содружества в рамках акции продекламировали стихотворения на военную тематику на родных языках. В частности, министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей прочитал стихотворение Якуба Коласа "Абаронцам роднай зямлі" ("Защитникам родной земли"), глава МИД России Сергей Лавров – стихотворение Константина Симонова "Тот самый длинный день в году".В акции памяти также приняли участие руководители ведомств Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана. Инициатором акции стала Белоруссия как председательствующая в СНГ в 2021 году.

https://ria.ru/20210621/stikhotvorenie-1737873289.html

https://ria.ru/20210620/putin-1737777892.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

22 июня - день памяти и скорби, великая отечественная война (1941-1945), владимир макей , сергей лавров, снг, в мире