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Главы МИД стран СНГ запустили акцию памяти к 80-летию начала войны
Главы МИД стран СНГ запустили акцию памяти к 80-летию начала войны - РИА Новости, 21.06.2021
Главы МИД стран СНГ запустили акцию памяти к 80-летию начала войны
Главы министерств иностранных дел стран-участниц СНГ запустили в социальных сетях акцию памяти к 80-летию начала Великой Отечественной войны, соответствующее... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T12:18
2021-06-21T13:10
22 июня - день памяти и скорби
великая отечественная война (1941-1945)
владимир макей
сергей лавров
снг
в мире
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МИНСК, 21 июн – РИА Новости. Главы министерств иностранных дел стран-участниц СНГ запустили в социальных сетях акцию памяти к 80-летию начала Великой Отечественной войны, соответствующее видео размещено в понедельник на официальной странице внешнеполитического ведомства Белоруссии в Facebook."Восемьдесят лет назад, 22 июня 1941 года, в семьи многонационального Советского Союза пришла война. Никто не остался в стороне, для каждого народа СССР эта война обернулась национальной трагедией. Сегодня народные поэты голосами министров иностранных дел стран - участниц СНГ напомнят всем нам об ужасе войны и героизме защитников, вероломстве врага и стойкости наших предков, горести потерь и слезах радости Победы! Мы в СНГ помним, чтим и бережем мирное наследие!" - говорится в сообщении, которое сопровождает видео под хэштегом #ВОВ80.Главы МИД стран Содружества в рамках акции продекламировали стихотворения на военную тематику на родных языках. В частности, министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей прочитал стихотворение Якуба Коласа "Абаронцам роднай зямлі" ("Защитникам родной земли"), глава МИД России Сергей Лавров – стихотворение Константина Симонова "Тот самый длинный день в году".В акции памяти также приняли участие руководители ведомств Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана. Инициатором акции стала Белоруссия как председательствующая в СНГ в 2021 году.
https://ria.ru/20210621/stikhotvorenie-1737873289.html
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22 июня - день памяти и скорби, великая отечественная война (1941-1945), владимир макей , сергей лавров, снг, в мире
Главы МИД стран СНГ запустили акцию памяти к 80-летию начала войны
12:18 21.06.2021 (обновлено: 13:10 21.06.2021)
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкЖители Ленинграда 22 июня 1941 года во время объявления по радио правительственного сообщения о нападении фашистской Германии на Советский Союз
Жители Ленинграда 22 июня 1941 года во время объявления по радио правительственного сообщения о нападении фашистской Германии на Советский Союз - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
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Министры иностранных дел стран СНГ запустили акцию памяти в преддверии 80-летия начала войны

Читать ria.ru в
МИНСК, 21 июн – РИА Новости. Главы министерств иностранных дел стран-участниц СНГ запустили в социальных сетях акцию памяти к 80-летию начала Великой Отечественной войны, соответствующее видео размещено в понедельник на официальной странице внешнеполитического ведомства Белоруссии в Facebook.
"Восемьдесят лет назад, 22 июня 1941 года, в семьи многонационального Советского Союза пришла война. Никто не остался в стороне, для каждого народа СССР эта война обернулась национальной трагедией. Сегодня народные поэты голосами министров иностранных дел стран - участниц СНГ напомнят всем нам об ужасе войны и героизме защитников, вероломстве врага и стойкости наших предков, горести потерь и слезах радости Победы! Мы в СНГ помним, чтим и бережем мирное наследие!" - говорится в сообщении, которое сопровождает видео под хэштегом #ВОВ80.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время совместной с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерришем пресс-конференции по итогам встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
11:53
Лавров прочел стихотворение к 80-летию начала Великой Отечественной войны
Главы МИД стран Содружества в рамках акции продекламировали стихотворения на военную тематику на родных языках. В частности, министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей прочитал стихотворение Якуба Коласа "Абаронцам роднай зямлі" ("Защитникам родной земли"), глава МИД России Сергей Лавров – стихотворение Константина Симонова "Тот самый длинный день в году".
В акции памяти также приняли участие руководители ведомств Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана. Инициатором акции стала Белоруссия как председательствующая в СНГ в 2021 году.
Владимир Путин принимает участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве. 22 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 20.06.2021
Вчера, 14:00
Путин 22 июня возложит цветы к Могиле неизвестного солдата
 
22 июня - День памяти и скорбиВеликая Отечественная война (1941-1945)Владимир МакейСергей ЛавровСНГВ мире
 
 
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