https://ria.ru/20210621/koronavirus-1737835645.html

Эксперт оценил ухудшение ситуации с распространением COVID-19

Эксперт оценил ухудшение ситуации с распространением COVID-19 - РИА Новости, 21.06.2021

Эксперт оценил ухудшение ситуации с распространением COVID-19

Ситуация с распространением коронавируса резко ухудшилась во всех регионах России, 13 регионов находятся в "темно-красной" зоне и лишь Ингушетия и Якутия... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T04:32

2021-06-21T04:32

2021-06-21T04:35

распространение коронавируса

агаси тавадян

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

общество

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Ситуация с распространением коронавируса резко ухудшилась во всех регионах России, 13 регионов находятся в "темно-красной" зоне и лишь Ингушетия и Якутия остаются в "зеленой" зоне, сообщил РИА Новости эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян."В России осталось только два региона с "зеленой" динамикой распространения COVID-19 - Ингушетия и Якутия. Но и там в ближайшее время, скорее всего, динамика распространения заболевания ускорится. Самая тяжелая ситуация в 13 регионах России", - сказал Тавадян.Ученый строит свои прогнозы, опираясь на карту регионов России по распространенности COVID-19. Она создана на основе официальной статистики. Регионы разбиты на четыре группы в зависимости от динамики распространения: "зеленые", где показатель распространения меньше 0,9 (позитивный), "светло-желтые" – 0,9-1,0 (стабильный), "оранжевые" – 1,0-1,1 (удовлетворительный), "красные" – 1,1-1,2 (отрицательный - неудовлетворительный). Если индекс распространения R меньше единицы, распространение угасает, если больше – усиливается.Как уточнил ученый, самая тяжелая ситуация в Москве, Костромской области, Хабаровском крае, Тыве, Московской области, Амурской области, Хакасии, Кировской области, Коми, Севастополе, Бурятии, Ненецком автономном округе на Чукотке. Здесь индекс распространения превышает 1,2.В "красной" зоне с индексом распространения от 1,1 до 1,2 находятся 22 региона: Вологодская область, Архангельская область, Новгородская область, Нижегородская область, Псковская область, Алтайский край, Воронежская область, Омская область, Тюменская область, Забайкальский край, Ямало-Ненецкий автономный округ, Красноярский край, Тверская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Тульская область, Брянская область, Крым, Свердловская область, Магаданская область, Мурманская область, Кемеровская область, Приморский край.В "желтой" зоне с индексом распространения от 1 до 1,1 находятся 48 регионов: Астраханская область, Ростовская область, Самарская область, Адыгея, Северная Осетия – Алания, Татарстан, Курганская область, Пензенская область, Удмуртия, Саратовская область, Тамбовская область, Липецкая область, Волгоградская область, Мордовия, Чувашия, Челябинская область, Карачаево-Черкесская Республика, Краснодарский край, Иркутская область, Оренбургская область, Санкт-Петербург, Республика Марий Эл, Белгородская область, Ивановская область, Орловская область, Башкортостан, Чечня, Ставропольский край, Ярославская область, Калужская область, Смоленская область, Владимирская область, Сахалинская область, Еврейская автономная область, Курская область, Рязанская область, Новосибирская область, Дагестан, Калмыкия, Ульяновская область, Кабардино-Балкарская Республика, Камчатский край, Пермский край, Алтайская Республика, Ленинградская область, Томская область, Карелия, Калининградская область.Как отметил эксперт, предоставляемая государственными службами статистика вызывает некоторые вопросы. Сложно объяснить большой разброс в данных Москвы и остальных крупных городов."К сожалению, я полагаю, что в ближайшее время регионов в "зеленой" зоне может не остаться", - добавил Тавадян.

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

агаси тавадян, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество