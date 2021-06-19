https://ria.ru/20210619/sobyanin-1737709364.html
Собянин возглавил региональную группу ЕР по Москве
Собянин возглавил региональную группу ЕР по Москве - РИА Новости, 19.06.2021
Собянин возглавил региональную группу ЕР по Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин возглавил региональную группу по Москве от партии "Единой России", губернатор Подмосковья Андрей Воробьев - по Московской области,... РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T16:55
2021-06-19T16:55
2021-06-19T17:40
единая россия
сергей собянин
андрей воробьев
москва
московская область (подмосковье)
политика
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин возглавил региональную группу по Москве от партии "Единой России", губернатор Подмосковья Андрей Воробьев - по Московской области, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский - по Петербургу, следует из списка, который зачитал в субботу секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак на съезде партии.Согласно данным списка, глава Крыма Сергей Аксенов возглавил региональную группу по Крыму и Севастополю. Врио главы Дагестана Сергей Меликов стал лидером региональной группы по Дагестану в списке от "Единой России", чеченский глава Рамзан Кадыров - по Чечне, Пиотровский - по Санкт-Петербургу.Также "Единая Россия" представила одномандатником в Чеченской республике депутата Адама Делимханова. Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова представлена одномандатником по одному из округов Ленинградской области, а певец Денис Майданов - по Одинцовскому округу Московской области.
https://ria.ru/20210617/er-1737404206.html
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единая россия, сергей собянин, андрей воробьев, москва, московская область (подмосковье), политика
Собянин возглавил региональную группу ЕР по Москве
16:55 19.06.2021 (обновлено: 17:40 19.06.2021)
Сергей Собянин возглавил региональную группу ЕР по Москве