https://ria.ru/20210619/sobyanin-1737709364.html

Собянин возглавил региональную группу ЕР по Москве

Собянин возглавил региональную группу ЕР по Москве - РИА Новости, 19.06.2021

Собянин возглавил региональную группу ЕР по Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин возглавил региональную группу по Москве от партии "Единой России", губернатор Подмосковья Андрей Воробьев - по Московской области,... РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T16:55

2021-06-19T16:55

2021-06-19T17:40

единая россия

сергей собянин

андрей воробьев

москва

московская область (подмосковье)

политика

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин возглавил региональную группу по Москве от партии "Единой России", губернатор Подмосковья Андрей Воробьев - по Московской области, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский - по Петербургу, следует из списка, который зачитал в субботу секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак на съезде партии.Согласно данным списка, глава Крыма Сергей Аксенов возглавил региональную группу по Крыму и Севастополю. Врио главы Дагестана Сергей Меликов стал лидером региональной группы по Дагестану в списке от "Единой России", чеченский глава Рамзан Кадыров - по Чечне, Пиотровский - по Санкт-Петербургу.Также "Единая Россия" представила одномандатником в Чеченской республике депутата Адама Делимханова. Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова представлена одномандатником по одному из округов Ленинградской области, а певец Денис Майданов - по Одинцовскому округу Московской области.

https://ria.ru/20210617/er-1737404206.html

москва

московская область (подмосковье)

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единая россия, сергей собянин, андрей воробьев, москва, московская область (подмосковье), политика