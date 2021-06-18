https://ria.ru/20210618/galkin-1737613420.html

Лиза и Гарри спели дуэтом в честь юбилея Максима Галкина

Лиза и Гарри спели дуэтом в честь юбилея Максима Галкина - РИА Новости, 18.06.2021

Лиза и Гарри спели дуэтом в честь юбилея Максима Галкина

Дети поздравили Максима Галкина с юбилеем. На день рождения папы Лиза и Гарри подарили ему песню. Ведущий сообщил об этом на своей странице в Instagram. РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T18:40

2021-06-18T18:40

2021-06-18T18:40

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Дети поздравили Максима Галкина с юбилеем. На день рождения папы Лиза и Гарри подарили ему песню. Ведущий сообщил об этом на своей странице в Instagram. "Это песня для меня", — ведущий подписал ролик, в котором показано, как дети его поздравили."С днем рождения, дорогой Максим! Самое сладкое поздравление от детей", "Что может быть лучше таких милых поздравлений от самых близких людей! С Днем рождения, Максим", "Крутая песня, Лизочка и Гарри молодцы! С Днем рождения, Максим", — отреагировали пользователи. Максиму Галкину исполнилось 45 лет. В 2011 он женился на Алле Пугачевой. Дочь Елизавета и сын Гарри у них родились в сентябре 2013 года. Недавно Альбина Джанабаева опубликовала фотографии с новорожденной дочерью, а актриса Гвинет Пэлтроу объяснила, почему дочь не смотрит фильмы с ее участием.

https://ria.ru/20210525/orbakayte-1733868112.html

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2021

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знаменитости, звезды, гвинет пэлтроу, максим галкин, алла пугачева, дети