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Лиза и Гарри спели дуэтом в честь юбилея Максима Галкина
Лиза и Гарри спели дуэтом в честь юбилея Максима Галкина - РИА Новости, 18.06.2021
Лиза и Гарри спели дуэтом в честь юбилея Максима Галкина
Дети поздравили Максима Галкина с юбилеем. На день рождения папы Лиза и Гарри подарили ему песню. Ведущий сообщил об этом на своей странице в Instagram. РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T18:40
2021-06-18T18:40
2021-06-18T18:40
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Дети поздравили Максима Галкина с юбилеем. На день рождения папы Лиза и Гарри подарили ему песню. Ведущий сообщил об этом на своей странице в Instagram. "Это песня для меня", — ведущий подписал ролик, в котором показано, как дети его поздравили."С днем рождения, дорогой Максим! Самое сладкое поздравление от детей", "Что может быть лучше таких милых поздравлений от самых близких людей! С Днем рождения, Максим", "Крутая песня, Лизочка и Гарри молодцы! С Днем рождения, Максим", — отреагировали пользователи. Максиму Галкину исполнилось 45 лет. В 2011 он женился на Алле Пугачевой. Дочь Елизавета и сын Гарри у них родились в сентябре 2013 года. Недавно Альбина Джанабаева опубликовала фотографии с новорожденной дочерью, а актриса Гвинет Пэлтроу объяснила, почему дочь не смотрит фильмы с ее участием.
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знаменитости, звезды, гвинет пэлтроу, максим галкин, алла пугачева, дети
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости.
Дети поздравили Максима Галкина с юбилеем. На день рождения папы Лиза и Гарри подарили ему песню. Ведущий сообщил
об этом на своей странице в Instagram.
"С днем рождения, папа! В этот день ты родился. Ты, конечно, возмужал! И, конечно, изменился! Ты вырос достойным, умным мужчиной, образцом для подражания! Верным и сильным! Мы так рады быть твоими, твоими детьми! Хотим вырасти такими, такими как ты! В этот день, пап, мы хотим пожелать, чтобы ты всегда был рядом, всегда у руля нашей дружной семьи, нашего дома! Чтобы ты был здоров, силен и спокоен. Наша семья — это главное в жизни! Когда мы вместе — мы самые сильные! Самые сильные!" — исполнили Гарри и Лиза.
"Это песня для меня", — ведущий подписал ролик, в котором показано, как дети его поздравили.
"С днем рождения, дорогой Максим! Самое сладкое поздравление от детей", "Что может быть лучше таких милых поздравлений от самых близких людей! С Днем рождения, Максим", "Крутая песня, Лизочка и Гарри молодцы! С Днем рождения, Максим", — отреагировали пользователи.
Максиму Галкину исполнилось 45 лет. В 2011 он женился на Алле Пугачевой. Дочь Елизавета и сын Гарри у них родились в сентябре 2013 года.
Недавно Альбина Джанабаева опубликовала
фотографии с новорожденной дочерью, а актриса Гвинет Пэлтроу объяснила
, почему дочь не смотрит фильмы с ее участием.