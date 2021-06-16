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Когда и как сажать яблоню: пошаговая инструкция по посадке

Когда и как сажать яблоню: пошаговая инструкция по посадке

Когда и как сажать яблоню: пошаговая инструкция по посадке

Сроки посадки яблонь зависят от климатических условий региона. Инструкция, как правильно сажать дерево и когда это лучше делать в 2021 году — в материале РИА... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T14:27

2021-06-16T14:27

2021-06-16T14:27

россия

ленинградская область

московская область (подмосковье)

яблоки

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Сроки посадки яблонь зависят от климатических условий региона. Инструкция, как правильно сажать дерево и когда это лучше делать в 2021 году — в материале РИА Новости. Когда сажать яблоню в 2021 году?Обычно яблони сажают весной или осенью. Весной это делают до начала сокодвижения, а осенью — после его окончания, так как лучше всего посадочный материал приживается в период покоя. ВеснойСчитается, что вторая половина апреля — наилучшее время для посадки саженца яблони. Если проводить процедуру весной, то можно контролировать период вегетации, вовремя предупреждать развитие болезней. Кроме этого, плюсовая температура постепенно прогревает почву, а это положительно сказывается на корневой системе. До наступления холодов у дерева уже сможет сформироваться корневая система. При посадке важно, чтобы температура была плюсовая, а сам саженец необходимо поместить в грунт до появления почек. ЛетомКак правило, яблони летом не сажают, потому что на их рост может повлиять слишком засушливая погода, есть вероятность повреждения корней из-за активного роста, кроме этого, в почве может возникнуть недостаток питательных веществ. Эти факторы значительно повышают риск, что растение не приживется. Если посадить дерево в июле, то оно может погибнуть из-за жары, а в августе — будет сильнее болеть. ОсеньюСчитается, что осенью саженец приживается лучше и легче переносит стресс при посадке. Кроме этого, дереву потребуется намного меньше ухода. Главное условие — нужно успеть поместить саженец в грунт до наступления первых заморозков, чтобы дерево от них не погибло. Температура должна составлять от 10 до 15 градусов, что оптимально для роста и развития корневой системы. Зависимость от региона посадкиСроки посадки по лунному календарюФазы луны могут по разному влиять на рост растений, поэтому зачастую при посадке учитываются садоводами. Благоприятные дни для посадки яблони весной: Благоприятные дни для посадки яблони осенью:Популярные виды и сорта яблониЕсть три основные категории сортов яблонь:Кроме этого, выделяют высокорослые сорта (Жигулевское, Бельфлер-китайка), полукарликовые (Елена) и карликовые (Глостер, Солнышко). Как сажать яблонюПроцедура посадки яблонь одинакова для всех регионов страны. Но нужно соблюдать некоторые правила, чтобы дерево выросло сильным, здоровым и давало хороший урожай. Каким должен быть саженецПри выборе саженца важно определить, насколько он пригоден для посадки, его способность к быстрому росту, плодоношению. Наиболее подходящими считаются саженцы в возрасте до 2 лет, на которых присутствует не менее 3 боковых побегов. Оптимальная толщина ствола посевного материала: от 1 до 2 сантиметров, высота — до 1,5 метра. На коре и корневой системе не должно быть поврежденных и гнилых фрагментов. Корни у хорошего саженца увлажненные, развитые, легко сгибаются, а кора — гладкая, без пятен и микротрещин. Лучше не брать яблоню с большим количеством листьев. Место прививки должно быть полностью заросшим, незагрязненным. Если у яблони кора зеленоватого цвета, это значит, что ее перекормили минеральными удобрениями.Подготовка саженцаЧтобы саженец лучше прижился, с ним следует произвести ряд манипуляций перед посадкой. Например, подрезать корни и обработать их.Подрезка корнейСлишком длинные корешки необходимо подрезать, чтобы в земле они не загибались. Поломанные, подсохшие и все “плохие” части корня удаляются. Обрезка надземной частиНадземная часть яблони также должна быть обработана. Перед посадкой в землю ее укорачивают так, чтобы высота не превышала 0,9 метра. Если ответвления отходят от места прививки выше, чем на 40 сантиметров, их нужно полностью удалить. Все остальные ветви яблони следует укоротить на две трети от всей их длины. Замачивание корневой системыОбрезанные корни яблони предварительно замачивают в воде на сутки. В нее следует добавить немного калийной соли и препарат для стимуляции роста растений. Выбор местаМесто для посадки яблони должно быть хорошо освещенным и защищенным от сильных ветров. На затемненном участке дерево вряд ли будет хорошо плодоносить. Для него также противопоказана сырость, нельзя выбирать заболоченные места и те, где близко, на глубине около 2-3 метров, залегают грунтовые воды. Лучше не сажать растение на место старой яблони — там остается мало полезных веществ, необходимых для роста дерева. Оптимальный участок — расположенный на южном, юго-западном или юго-восточном склоне. На каком расстоянии сажать от забораКак правило, высокорослые сорта яблонь высаживают на расстоянии до забора от 4 метров. Низкорослые можно сажать от 2 метров. Такую дистанцию необходимо соблюдать для нормального развития корневой системы и самого дерева, также достаточно места должно быть для кроны яблони и циркуляции воздуха. В какую почву сажатьПочва для яблони нужна пористая, рыхлая, она должна хорошо впитывать и сохранять влагу. Оптимальная кислотность — рН 5,1-1,5. Для посадки не подходит почва сульфатная или хлоридная, засоленная. Лучше всего дерево будет себя чувствовать на супесчаном или суглинистом участке, а также на черноземе.Подготовка почвы и посадочной ямыПосадочную яму следует готовить за 3-4 недели до процедуры. Если яблоню сажают весной, то лунку делают осенью. Для этого формируют яму диаметром примерно 60-70 сантиметров с такой же глубиной. Грунт из ямы при этом смешивают с перегноем, торфом, древесной золой и суперфосфатом и оставляют на некоторое время. Следует учитывать, что подготовка лунки для посадки яблони может отличаться от типа почвы. На песчаной почвеПесчаный грунт отличается тем, что в нем недостаточно питательных веществ и он плохо задерживает влагу. Из-за этого посадочную яму нужно сделать большой — примерно 120 сантиметров в диаметре с такой же глубиной. На дно лунки высыпают глину для удержания влаги, затем вносят чернозем, перегной и торф. Яблони, выращенные на песчаной почве, придется чаще удобрять. На глинистой почвеГлинистую почву можно улучшить, если выкопать более глубокую яму и насыпать на дно слой дренажа из керамзита или щебня. Чтобы сделать грунт более рыхлым, в лунку высыпают речной песок, примерно, четверть от общего объема почвы. На каменистой почвеЕсли почва каменистая и плотная, а плодородный слой занимает всего 10-15 сантиметров, то необходимо выбрать наиболее подходящее место и вырыть яму глубиной около 70 сантиметров. Если в почве скальный грунт или щебень, то придется его выдалбливать. Через центр лунки делают две перпендикулярные траншеи, которые должны пересекаться в середине. Их заполняют плодородной почвой, затем делают их прутьев фашины длинной 40 сантиметров, которые устанавливают по краям — через них в почву к саженцу будут поступать вода и удобрения. Фашины меняют каждые 3 года, а на зиму засыпают торфом. На торфяной почвеЕсли такая почва имеет высокую кислотность, то раскислить ее следует при помощи извести или доломитовой муки. В посадочную яму следует добавить перегной, древесную золу или суперфосфат. Также важно проконтролировать влажность грунта, потому что высокое содержание торфа может свидетельствовать о близости грунтовых вод.Если близко грунтовые водыВ таком случае многое зависит от сорта яблони. Например, высокорослые породы характеризуются высокой чувствительностью к грунтовым водам, а корни карликовых или полукарликовых сортов не углубляются больше, чем на 1-1,5 метра, поэтому они могут прижиться в подобном грунте. Также можно насыпать небольшой холм на место посадки, чтобы “поднять” яблоню или использовать дренажные системы. Если неправильно подготовить почву с близкими грунтовыми водами, то корни яблони из—за повышенной влажности будут загнивать.ПосадкаПеред посадкой нужно подготовить саженец и почву. Сначала корень яблони помещают в емкость с водой примерно на 3 часа, чтобы его “оживить”. В лунке из смеси плодородной почвы делают небольшой холм, на который надо будет поместить саженец. Его ставят в самый центр и аккуратно расправляют корни, они не должны загибаться. Молодое дерево засыпают оставшимся грунтом и аккуратно уплотняют его руками. Затем грунт поливают водой, а приствольный круг мульчируют — это помогает сохранить влагу в почве.ЧеренкамиВыращивание яблони из черенков потребует времени и усилий. Некоторые правила:После прорастания проводится стандартная процедура посадки яблони на постоянное место.С закрытой корневой системойПосадка яблони с закрытой корневой системой удобна и практична. В таком случае, корневая система не травмируется во время внесения в грунт. Саженец достают из специального контейнера вместе с питательной смесью, помещают в посадочную яму и засыпают землей. При этом за день до посадки земляной ком нужно промочить водой. Уход после посадкиПравильный уход за саженцем важен для его приживаемости, роста и плодоношения, поэтому нельзя пренебрегать правилами полива, мульчирования, подкормки и т.д. ПоливПоливать саженцы следует не реже, чем один раз в 10 дней, несильным напором воды. При этом нужно учитывать погодные условия: если часто идут дожди, то молодая яблоня в поливе не нуждается. После весенней посадки в течение лета достаточно полить деревце 4-5 раз. Воду вносят в приствольный круг в объеме примерно 35-40 литров.МульчированиеМульчирование почвы позволяет сохранить влагу и защитить саженец от различных вредителей. Обычно в качестве мульчи используют навоз, компост, смесь из торфа, опилок и песка или обычную траву. Слой мульчи насыпают на приствольный круг, но так, чтобы она не соприкасалась со стволом дерева. Обрезка надземной частиТакая процедура осуществляется, если у яблони ослаблены корни. Для этого необходимо отрезать часть ветвей и некоторые из них укоротить — это позволит обеспечить все растение питательными элементами, которые нужны для правильного роста. ПодкормкаС годами в почве, на которой растет яблоня, становится меньше полезных веществ, из-за чего снижается урожай, поэтому дерево необходимо подкармливать. Делают это осенью и весной. Первая подкормка производится с середины марта по середину апреля, когда на яблоне появляются листочки. Для этого используют перегной, карбамид или аммиачную селитру. Во время цветения в грунт можно вносить навозную жижу, суперфосфат и сульфат калия. Минеральные удобрения также можно добавлять, когда наливаются плоды. Осенью необходимо пополнить истощенные запасы полезных веществ за счет органических удобрений — навоза, компоста, торфа и т.д. Кроме этого, используют калийную соль, суперфосфаты, мочевину. Примерные сроки осенней подкормки яблонь выпадают на конец августа — начало сентября. Именно в этот период дерево насыщается всем необходимым на зиму. Подготовка к зимеПри подготовке к зиме следует убрать из приствольной полосы сухие листья, части побегов, оставшиеся плоды. Почву необходимо тщательно прополоть от сорняков и прорыхлить ее. Молодые саженцы лучше не обрезать перед началом зимы, можно только срезать сломанные ветви. Полив проводят до замерзания земли. Под молодые яблони в конце осени можно вылить по 2-3 ведра воды. Если дерево старше 5 лет, то ему требуется вдвое больше жидкости. Чтобы защитить растение от болезней и вредителей на зиму его можно обработать 3-процентной бордоской жидкостью. После обработки, спустя несколько дней, допускается внесение удобрения. Молодые саженцы на зиму следует укрывать, чтобы они не перемерзли. Для этого подойдет пленка или мешковина. Материалом обматывается основание ствола. Корневую зону можно защитить, насыпав слой перегноя, который, кроме этого, будет питать почву полезными веществами. Вредители и болезниЧаще всего на яблонях развиваются мучнистая роса, парша, плодовая гниль, ржавчина, бурая пятнистость, цитоспороз, черный рак — это все грибковые заболевания. Чтобы избежать этих болезней, нужна своевременная профилактика. Против мучнистой росы и бурой пятнистости помогает 3-процентный раствор бордоской жидкости или хлорокись меди. Избавить от парши можно при помощи слабого раствора марганцовки, которым опрыскивают крону. При плодовой гнили растение обрабатывают препаратом, содержащим медь. Для профилактики и лечения ржавчины следует применять фунгициды. Против цитоспороза может помочь побелка ствола, но если болезнь запущена, то ее вылечить уже нельзя. Если возник черный рак, который проявляется в виде черных точек, которые стремительно растут, то такие части нужно срезать ножом, затем промыть раствором железного купороса и замазать садовым варом.Кроме этого, навредить растению могут насекомые. Например, яблонная тля. От нее помогает опрыскивание яблони раствором древесной золы. Гусеница-боярышница поедает плоды дерева, поэтому в целях профилактики следует обработать его инсектицидами. Эти же препараты защищают от медяницы и цветоеда. Нередко яблоню повреждают грызуны, поэтому стволы следует обернуть укрывным материалом. Особенности посадки в разных регионахПосадка яблонь в каждом из регионов страны проводится по одной и той же схеме, различаются только сроки посадки, которые зависят от климатических условий. Например, в Подмосковье к высадке яблонь приступают в третьей декаде сентября, а в Ленинградской области — в течение всего сентября.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ленинградская область, московская область (подмосковье), яблоки