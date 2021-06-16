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Путин и Байден встретятся на саммите в Женеве
Путин и Байден встретятся на саммите в Женеве - РИА Новости, 16.06.2021
Путин и Байден встретятся на саммите в Женеве
Президенты России и США в среду проведут первый двусторонний саммит, чтобы обсудить целый ряд вопросов взаимодействия двух стран, хотя прорывов от этой встречи... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T00:11
2021-06-16T08:54
саммит путина и байдена
россия
джо байден
владимир путин
женева (город)
сша
в мире
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ЖЕНЕВА, 16 июн - РИА Новости. Президенты России и США в среду проведут первый двусторонний саммит, чтобы обсудить целый ряд вопросов взаимодействия двух стран, хотя прорывов от этой встречи никто не ждет.Еще в апреле Байден в телефонном разговоре предложил Путину провести встречу на нейтральной территории. Потом президент России даже предлагал американскому коллеге подискутировать в прямом эфире, однако в итоге Россия и США отдали предпочтение личной беседе.Стороны обсуждали несколько вариантов, но в итоге сошлись на Швейцарии. Здесь же, в Женеве, в 1985 году прошла встреча генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева и президента США Рональда Рейгана.Переговоры, на которые отведены почти пять часов, пройдут на вилле Ла Гранж. В Кремле заявили, что для обеспечения безопасности в период распространения коронавируса принимаются беспрецедентные меры.Насыщенная повесткаПомощник президента России Юрий Ушаков рассказал журналистам, что повестка и очередность вопросов согласованы, но на уровне внешнеполитических ведомств продолжаются переговоры - насчет итоговых документов.Путин и Байден не ограничены в темах, планируется обсудить самые различные вопросы: обеспечение стратегической стабильности, пандемию, борьбу с киберпреступностью сотрудничество в экономике, климат, Арктику, а также международную проблематику: Сирию, Ливию, Афганистан, Нагорный Карабах, Украину, Белоруссию после инцидента с посадкой самолета.Замглавы МИД РФ Сергей Рябков говорил, что создание очертаний работы по вопросам контроля над вооружениями стало бы серьезным достижением встречи лидеров.Также, возможно, Путин и Байден обсудят вопрос обмена заключёнными. Российский президент ранее заявил, что готов обсудить этот вопрос, правда, американская сторона еще не поднимала его.Американец Пол Уилан, осужденный в России за шпионаж, как сообщили журналистам его родные, сначала направил обращение к президенту России с просьбой о помиловании, а затем обратился к президенту США с просьбой вернуть его домой.По мнению Путина, Россия и США также могли бы обсудить более масштабное взаимодействие по данной теме и заключение соглашения о выдаче заключённых.Ожидается, что Байден также может поднять вопрос об Алексее Навальном, который осужден и отбывает наказание в России. В интервью телеканалу NBC, говоря об условиях содержания Навального, Путин заявил, что "никакого эксклюзива" ему делать не будут, поскольку "все должны быть в равном положении, это называется "принцип наибольшего благоприятствования", не хуже, чем кому-либо другому".Кроме того, лидеры России и США могут обсудить вопросы возобновления выдачи виз и возобновления работы диппредставительств. По словам замминистра иностранных дел Рябкова, Россия готова рассмотреть с США любые опции по нормализации работы диппредставительств, включая поэтапные шаги, но Москва предпочла бы взаимное обнуление всех ограничительных мер.Также не исключено, что после саммита Россия-США послы стран вернутся на свои рабочие места. Ранее их вызывали в Москву и Вашингтон для консультаций.Беспрорывные ожиданияАдминистрация президента России, как и сам глава государства, неоднократно говорили, что не ждут прорывов в двусторонних отношениях на этой встрече.У американской стороны тоже нет иллюзий. В Вашингтоне ожидают, что долгожданная встреча на высшем уровне не принесет ни перезагрузки, ни даже разрядки – собственно, США к ним не стремятся. Напротив, Джо Байден прилетит в Женеву после тесной консолидации с союзниками по G7 и НАТО, намереваясь, как он сам ранее признал, вести диалог со своим российским визави "с позиции силы".У Вашингтона есть несколько задач, которые он хотел бы решить на женевской встрече. Прежде всего – четко очертить Москве "красные линии", по которым позиции США и России могут расходиться. За первые месяцы у власти Байдена и его команды раздражителей в отношениях двух стран прибавилось изрядно. Они касаются стратегической стабильности и кибербезопасности, работы дипломатических представительств и прав человека.Сам хозяин Белого дома категорично обозначил, что не намерен раскрывать, в какой манере и на какие темы будет вести переговоры с Путиным, предложив дождаться окончания саммита.Раздразнив наблюдателей почти полным отсутствием деталей, в последние дни перед саммитом Москва и Вашингтон занижали ожидания. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков призвал не рассчитывать на прорывы. Советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что стороны не готовят каких-то соглашений, главы государств лишь обменяются взглядами. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, в свою очередь, подчеркнула, что встреча на высшем уровне не позволит решить все имеющиеся между странами проблемы, но даст возможность обсудить интересующие стороны вопросы."Мы рассматриваем встречу с российским президентом не как поощрение, а как жизненно необходимую часть защиты американских интересов ценностей. Джо Байден встречается с Владимиром Путиным не вопреки различиям между нашими странами", - заявил ранее Салливан.Несмотря на то что Путин и Байден встречаются впервые, у руководителей обеих стран имеется вполне сложившееся представление друг о друге. Оба уже длительное время участвуют в международной политике, и в ходе своего визита в Брюссель президент США отозвался о Путине как об "умном и жестком", а также как о "достойном сопернике". Такая характеристика в целом отражает ожидания администрации Байдена относительно дальнейшего выстраивания отношений с РФ: "соперничество" и "вызовы" в условиях "предсказуемости и стабильности".
https://ria.ru/20210615/sammit-1737022476.html
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саммит путина и байдена, россия, джо байден, владимир путин, женева (город), сша, в мире
Путин и Байден встретятся на саммите в Женеве
00:11 16.06.2021 (обновлено: 08:54 16.06.2021)
 
© REUTERS / Peter Klaunzer/PoolФлаги России, США и Швейцарии перед входом на виллу Ла Гранж в Женеве, Швейцария
Флаги России, США и Швейцарии перед входом на виллу Ла Гранж в Женеве, Швейцария - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© REUTERS / Peter Klaunzer/Pool

Владимир Путин и Джо Байден встретятся на саммите в Женеве

Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 16 июн - РИА Новости. Президенты России и США в среду проведут первый двусторонний саммит, чтобы обсудить целый ряд вопросов взаимодействия двух стран, хотя прорывов от этой встречи никто не ждет.
Еще в апреле Байден в телефонном разговоре предложил Путину провести встречу на нейтральной территории. Потом президент России даже предлагал американскому коллеге подискутировать в прямом эфире, однако в итоге Россия и США отдали предпочтение личной беседе.
Стороны обсуждали несколько вариантов, но в итоге сошлись на Швейцарии. Здесь же, в Женеве, в 1985 году прошла встреча генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева и президента США Рональда Рейгана.
Переговоры, на которые отведены почти пять часов, пройдут на вилле Ла Гранж. В Кремле заявили, что для обеспечения безопасности в период распространения коронавируса принимаются беспрецедентные меры.

Насыщенная повестка

Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал журналистам, что повестка и очередность вопросов согласованы, но на уровне внешнеполитических ведомств продолжаются переговоры - насчет итоговых документов.
Путин и Байден не ограничены в темах, планируется обсудить самые различные вопросы: обеспечение стратегической стабильности, пандемию, борьбу с киберпреступностью сотрудничество в экономике, климат, Арктику, а также международную проблематику: Сирию, Ливию, Афганистан, Нагорный Карабах, Украину, Белоруссию после инцидента с посадкой самолета.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков говорил, что создание очертаний работы по вопросам контроля над вооружениями стало бы серьезным достижением встречи лидеров.
Также, возможно, Путин и Байден обсудят вопрос обмена заключёнными. Российский президент ранее заявил, что готов обсудить этот вопрос, правда, американская сторона еще не поднимала его.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков во время международного форума Примаковские чтения - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
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В Кремле с оптимизмом смотрят на саммит Россия — США, заявил Ушаков
Американец Пол Уилан, осужденный в России за шпионаж, как сообщили журналистам его родные, сначала направил обращение к президенту России с просьбой о помиловании, а затем обратился к президенту США с просьбой вернуть его домой.
По мнению Путина, Россия и США также могли бы обсудить более масштабное взаимодействие по данной теме и заключение соглашения о выдаче заключённых.
Ожидается, что Байден также может поднять вопрос об Алексее Навальном, который осужден и отбывает наказание в России. В интервью телеканалу NBC, говоря об условиях содержания Навального, Путин заявил, что "никакого эксклюзива" ему делать не будут, поскольку "все должны быть в равном положении, это называется "принцип наибольшего благоприятствования", не хуже, чем кому-либо другому".
Кроме того, лидеры России и США могут обсудить вопросы возобновления выдачи виз и возобновления работы диппредставительств. По словам замминистра иностранных дел Рябкова, Россия готова рассмотреть с США любые опции по нормализации работы диппредставительств, включая поэтапные шаги, но Москва предпочла бы взаимное обнуление всех ограничительных мер.
Также не исключено, что после саммита Россия-США послы стран вернутся на свои рабочие места. Ранее их вызывали в Москву и Вашингтон для консультаций.
Майкл Макфол - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
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Экс-посол Макфол отправился в Женеву комментировать саммит Россия-США

Беспрорывные ожидания

Администрация президента России, как и сам глава государства, неоднократно говорили, что не ждут прорывов в двусторонних отношениях на этой встрече.
У американской стороны тоже нет иллюзий. В Вашингтоне ожидают, что долгожданная встреча на высшем уровне не принесет ни перезагрузки, ни даже разрядки – собственно, США к ним не стремятся. Напротив, Джо Байден прилетит в Женеву после тесной консолидации с союзниками по G7 и НАТО, намереваясь, как он сам ранее признал, вести диалог со своим российским визави "с позиции силы".
У Вашингтона есть несколько задач, которые он хотел бы решить на женевской встрече. Прежде всего – четко очертить Москве "красные линии", по которым позиции США и России могут расходиться. За первые месяцы у власти Байдена и его команды раздражителей в отношениях двух стран прибавилось изрядно. Они касаются стратегической стабильности и кибербезопасности, работы дипломатических представительств и прав человека.
Сам хозяин Белого дома категорично обозначил, что не намерен раскрывать, в какой манере и на какие темы будет вести переговоры с Путиным, предложив дождаться окончания саммита.
Президент США Джо Байден на саммите G7 в Великобритании - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
Вчера, 20:50В мире
В Белом доме раскрыли детали подготовки Байдена к встрече с Путиным
"Скажу вам, что я ясно дам понять президенту Путину, что есть сферы, где мы можем сотрудничать, если он выберет сотрудничество, и, если он выберет не идти на сотрудничество, и будет вести себя так, как он делал это в прошлом …, то мы ответим на это", - сказал Байден на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Брюсселе.
Раздразнив наблюдателей почти полным отсутствием деталей, в последние дни перед саммитом Москва и Вашингтон занижали ожидания. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков призвал не рассчитывать на прорывы. Советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что стороны не готовят каких-то соглашений, главы государств лишь обменяются взглядами. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, в свою очередь, подчеркнула, что встреча на высшем уровне не позволит решить все имеющиеся между странами проблемы, но даст возможность обсудить интересующие стороны вопросы.
"Мы рассматриваем встречу с российским президентом не как поощрение, а как жизненно необходимую часть защиты американских интересов ценностей. Джо Байден встречается с Владимиром Путиным не вопреки различиям между нашими странами", - заявил ранее Салливан.
Несмотря на то что Путин и Байден встречаются впервые, у руководителей обеих стран имеется вполне сложившееся представление друг о друге. Оба уже длительное время участвуют в международной политике, и в ходе своего визита в Брюссель президент США отозвался о Путине как об "умном и жестком", а также как о "достойном сопернике". Такая характеристика в целом отражает ожидания администрации Байдена относительно дальнейшего выстраивания отношений с РФ: "соперничество" и "вызовы" в условиях "предсказуемости и стабильности".
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
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Байден заявил, что готов к встрече в Путиным
 
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