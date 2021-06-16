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Путин и Байден встретятся на саммите в Женеве

Путин и Байден встретятся на саммите в Женеве - РИА Новости, 16.06.2021

Путин и Байден встретятся на саммите в Женеве

Президенты России и США в среду проведут первый двусторонний саммит, чтобы обсудить целый ряд вопросов взаимодействия двух стран, хотя прорывов от этой встречи... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T00:11

2021-06-16T00:11

2021-06-16T08:54

саммит путина и байдена

россия

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ЖЕНЕВА, 16 июн - РИА Новости. Президенты России и США в среду проведут первый двусторонний саммит, чтобы обсудить целый ряд вопросов взаимодействия двух стран, хотя прорывов от этой встречи никто не ждет.Еще в апреле Байден в телефонном разговоре предложил Путину провести встречу на нейтральной территории. Потом президент России даже предлагал американскому коллеге подискутировать в прямом эфире, однако в итоге Россия и США отдали предпочтение личной беседе.Стороны обсуждали несколько вариантов, но в итоге сошлись на Швейцарии. Здесь же, в Женеве, в 1985 году прошла встреча генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева и президента США Рональда Рейгана.Переговоры, на которые отведены почти пять часов, пройдут на вилле Ла Гранж. В Кремле заявили, что для обеспечения безопасности в период распространения коронавируса принимаются беспрецедентные меры.Насыщенная повесткаПомощник президента России Юрий Ушаков рассказал журналистам, что повестка и очередность вопросов согласованы, но на уровне внешнеполитических ведомств продолжаются переговоры - насчет итоговых документов.Путин и Байден не ограничены в темах, планируется обсудить самые различные вопросы: обеспечение стратегической стабильности, пандемию, борьбу с киберпреступностью сотрудничество в экономике, климат, Арктику, а также международную проблематику: Сирию, Ливию, Афганистан, Нагорный Карабах, Украину, Белоруссию после инцидента с посадкой самолета.Замглавы МИД РФ Сергей Рябков говорил, что создание очертаний работы по вопросам контроля над вооружениями стало бы серьезным достижением встречи лидеров.Также, возможно, Путин и Байден обсудят вопрос обмена заключёнными. Российский президент ранее заявил, что готов обсудить этот вопрос, правда, американская сторона еще не поднимала его.Американец Пол Уилан, осужденный в России за шпионаж, как сообщили журналистам его родные, сначала направил обращение к президенту России с просьбой о помиловании, а затем обратился к президенту США с просьбой вернуть его домой.По мнению Путина, Россия и США также могли бы обсудить более масштабное взаимодействие по данной теме и заключение соглашения о выдаче заключённых.Ожидается, что Байден также может поднять вопрос об Алексее Навальном, который осужден и отбывает наказание в России. В интервью телеканалу NBC, говоря об условиях содержания Навального, Путин заявил, что "никакого эксклюзива" ему делать не будут, поскольку "все должны быть в равном положении, это называется "принцип наибольшего благоприятствования", не хуже, чем кому-либо другому".Кроме того, лидеры России и США могут обсудить вопросы возобновления выдачи виз и возобновления работы диппредставительств. По словам замминистра иностранных дел Рябкова, Россия готова рассмотреть с США любые опции по нормализации работы диппредставительств, включая поэтапные шаги, но Москва предпочла бы взаимное обнуление всех ограничительных мер.Также не исключено, что после саммита Россия-США послы стран вернутся на свои рабочие места. Ранее их вызывали в Москву и Вашингтон для консультаций.Беспрорывные ожиданияАдминистрация президента России, как и сам глава государства, неоднократно говорили, что не ждут прорывов в двусторонних отношениях на этой встрече.У американской стороны тоже нет иллюзий. В Вашингтоне ожидают, что долгожданная встреча на высшем уровне не принесет ни перезагрузки, ни даже разрядки – собственно, США к ним не стремятся. Напротив, Джо Байден прилетит в Женеву после тесной консолидации с союзниками по G7 и НАТО, намереваясь, как он сам ранее признал, вести диалог со своим российским визави "с позиции силы".У Вашингтона есть несколько задач, которые он хотел бы решить на женевской встрече. Прежде всего – четко очертить Москве "красные линии", по которым позиции США и России могут расходиться. За первые месяцы у власти Байдена и его команды раздражителей в отношениях двух стран прибавилось изрядно. Они касаются стратегической стабильности и кибербезопасности, работы дипломатических представительств и прав человека.Сам хозяин Белого дома категорично обозначил, что не намерен раскрывать, в какой манере и на какие темы будет вести переговоры с Путиным, предложив дождаться окончания саммита.Раздразнив наблюдателей почти полным отсутствием деталей, в последние дни перед саммитом Москва и Вашингтон занижали ожидания. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков призвал не рассчитывать на прорывы. Советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что стороны не готовят каких-то соглашений, главы государств лишь обменяются взглядами. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, в свою очередь, подчеркнула, что встреча на высшем уровне не позволит решить все имеющиеся между странами проблемы, но даст возможность обсудить интересующие стороны вопросы."Мы рассматриваем встречу с российским президентом не как поощрение, а как жизненно необходимую часть защиты американских интересов ценностей. Джо Байден встречается с Владимиром Путиным не вопреки различиям между нашими странами", - заявил ранее Салливан.Несмотря на то что Путин и Байден встречаются впервые, у руководителей обеих стран имеется вполне сложившееся представление друг о друге. Оба уже длительное время участвуют в международной политике, и в ходе своего визита в Брюссель президент США отозвался о Путине как об "умном и жестком", а также как о "достойном сопернике". Такая характеристика в целом отражает ожидания администрации Байдена относительно дальнейшего выстраивания отношений с РФ: "соперничество" и "вызовы" в условиях "предсказуемости и стабильности".

https://ria.ru/20210615/sammit-1737022476.html

https://ria.ru/20210615/sammit-1737013080.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210615/bayden-1737139580.html

https://ria.ru/20210615/bayden-1737130678.html

россия

женева (город)

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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