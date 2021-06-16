https://ria.ru/20210616/koronavirus-1737210054.html
Андрей Соколов заболел коронавирусом
Андрей Соколов заболел коронавирусом - РИА Новости, 16.06.2021
Андрей Соколов заболел коронавирусом
Андрей Соколов заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте. РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T13:20
2021-06-16T13:20
2021-06-16T13:20
шоубиз
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
макsим (марина абросимова)
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Андрей Соколов заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте. "К сожалению пополнил армию "ковидных", — пишет артист.Соколов поделился, что будет на карантине до конца месяца. Он также рассказал, что поначалу его самочувствие было "не очень", однако ситуация меняется в лучшую сторону. "Здоровья, и полного выздоровления", "Желаю скорейшего выздоровления и восстановления сил", "Андрей Алексеевич, поправляйтесь. Все будет хорошо, мы вас любим", — поддержали актера пользователи.Андрей Соколов известен по ролям в проектах "Раз, два — горе не беда!", "Маленькая Вера", "Личные обстоятельства", "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво..." и другим. Ранее стало известно, что с пневмонией госпитализирована певица МакSим. О том, что заболел коронавирусом, на днях рассказал и ведущий Дмитрий Борисов. 11 июня в Сети появились сообщения, что звезда фильма "Зимняя вишня" Елена Сафонова госпитализирована с вирусной пневмонией. Однако представитель актрисы заверил, что артистка не болеет Ковидом.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, макsим (марина абросимова), андрей соколов, знаменитости, дмитрий борисов
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости.
Андрей Соколов заразился коронавирусом. Об этом он сообщил
в своем Instagram-аккаунте.
"К сожалению пополнил армию "ковидных", — пишет артист.
Соколов поделился, что будет на карантине до конца месяца. Он также рассказал, что поначалу его самочувствие было "не очень", однако ситуация меняется в лучшую сторону.
"Здоровья, и полного выздоровления", "Желаю скорейшего выздоровления и восстановления сил", "Андрей Алексеевич, поправляйтесь. Все будет хорошо, мы вас любим", — поддержали актера пользователи.
Андрей Соколов известен по ролям в проектах "Раз, два — горе не беда!", "Маленькая Вера", "Личные обстоятельства", "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво..." и другим.
Ранее стало известно, что с пневмонией госпитализирована
певица МакSим.
О том, что заболел коронавирусом, на днях рассказал
и ведущий Дмитрий Борисов.
11 июня в Сети появились
сообщения, что звезда фильма "Зимняя вишня" Елена Сафонова госпитализирована с вирусной пневмонией. Однако представитель актрисы заверил
, что артистка не болеет Ковидом.